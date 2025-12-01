香港宏福苑大火 增至151死

（法新社香港1日電） 香港警方表示，大埔宏福苑火災的死亡人數已增至151人。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢在記者會上表示，截至今天下午4時，最新罹難者人數來到151人，不排除死亡人數還會上升。

位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」有8棟大廈，去年7月起展開大維修工程，外牆竹棚架（鷹架）自去年8月起搭建，至今已超過一年。

11月26日下午，宏福苑其中一棟大廈宏昌閣外的防護網首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6棟大廈，成為香港77年來最嚴重的火災。