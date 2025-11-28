宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。
當局今天清晨表示，蓋有8棟大樓的大型集合住宅爆發火災超過24小時後，火勢已被控制在近2000個住宅單位中的其中4個。
一名政府發言人表示，這場大火造成至少76人受傷，其中包括11名消防員。仍有數十人下落不明，但確切人數自昨天清晨後尚未更新。 法新社一名記者今天在現場看到，宏福苑的火勢已明顯減弱，但仍有火花和濃煙不時從建築中竄出。 消防員持續向大樓灑水，以降低建物溫度並防止餘燼復燃。 港府已對這場近80年來最嚴重的火災起因展開調查，並檢視是否與大規模維修工程中包覆建物的竹鷹架與塑膠防護網有關。 宏福苑多名住戶告訴法新社，他們完全沒聽到警鈴響，只能逐戶敲門提醒鄰居避難。
截至當今天清晨6時，已確認的94名死者中，有一名是37歲的消防員，另有兩名是印尼幫傭。
這是香港自1948年以來最嚴重的火災，當年一起爆炸引發的火災導致135人死亡。 然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。
