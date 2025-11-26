香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤

（法新社香港27日電） 香港新界大埔「宏福苑」大樓昨天下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，目前火勢仍未撲滅。香港行政長官李家超今天表示，已造成至少36人死亡，另有279人下落不明。

法新社報導，李家超在今天記者會中指出：「截至目前，這場火災已導致36人喪生，29人住院，其中7人情況危急。另外還有279人失蹤。」

火災地點為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚（鷹架） 。

昨天下午3時許，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快蔓延其他大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火 。

消防處表示，要等待大火撲滅後，才能評估遭焚燒的住房數量。

宏福苑大火已列為5級火災。香港火警分為1至5級，5級為最嚴重。（編譯：紀錦玲）