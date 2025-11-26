大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤
（法新社香港27日電） 香港新界大埔「宏福苑」大樓昨天下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，目前火勢仍未撲滅。香港行政長官李家超今天表示，已造成至少36人死亡，另有279人下落不明。
法新社報導，李家超在今天記者會中指出：「截至目前，這場火災已導致36人喪生，29人住院，其中7人情況危急。另外還有279人失蹤。」
火災地點為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚（鷹架） 。
昨天下午3時許，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快蔓延其他大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火 。
消防處表示，要等待大火撲滅後，才能評估遭焚燒的住房數量。
宏福苑大火已列為5級火災。香港火警分為1至5級，5級為最嚴重。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 36 死有消防員殉職 279 人失聯 一名嬰兒深夜獲救｜有片｜Yahoo
政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。截至 11 月 27 日零時，火警共有 36 人死亡，另有多人受傷。死者當中其中一人為消防員。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘三人涉誤殺 凌晨 4 時半交代案情︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑大火 36死279失聯
搭有竹棚圍網進行大維修的大埔居屋宏福苑，昨日發生本港回歸以來第二宗五級火警，特首李家超今日凌晨1時許在沙田威爾斯親王醫院慰問受傷人員後見記者公布，五級火已逐步受控，事件釀成36死29人留醫，多達279人失聯；3名消防員一殉職兩受傷。宏昌閣外牆棚架最先起火，幾近燒通頂，因貼近毗鄰兩廈，火種迅即蔓延如「火燒連環船」，同屋苑共7幢大廈陷入大火，至昨晚深夜仍未救熄。警方設查詢熱線1878999，助市民尋找懷疑受傷或失聯親友。 起火10分鐘後迅速燒通頂 有住戶事後上載拍到維修工人在棚架內平台吸煙照片，警方聯同消防徹查起火原因。國家主席習近平對大火高度重視，對遇難人員和殉職消防員表達哀悼；李家超對大火造成多人死傷極度哀傷，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示各部門全力做好滅火救援救治工作。 消防及警方昨午2時51分，先後接獲多人報案，指大埔宏福苑起火，多輛消防車趕到開喉射水，至下午約3時升為三級；由於天氣極乾燥，天文台發出紅色火災警告訊號，加上現場有風，火勢迅即由宏昌閣蔓延開去，消防處於下午3時34分升為4級，及至下午6時22分升為5級，火屑飄到旁邊大廈，蔓延到相鄰宏泰閣及宏新閣等樓宇，多個單位信報財經新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。 泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。 馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。 越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣653億元）。Yahoo 國際通 ・ 17 小時前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 10 小時前
消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職
【Now新聞台】大埔宏福苑發生火警，於傍晚6時22分升為五級。消防處處長楊恩健就火警會見傳媒，他指火警中一名駐守沙田消防局、入職9年、現年37歲的消防員在火警中不幸殉職。該名殉職消防員在下午約3時到場，半小時後失去聯絡，再過半個小時後在大廈尋獲，當時其面部燒傷，送院後證實死亡。 #要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，事故造成多人死傷，包括一名 37 歲的消防員何偉豪。為表達哀悼，消防處將其官方網站的頁面，以及社交媒體 Facebook 的頭像和封面圖片，全數轉換為黑白色調。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今（ 26 日）發生五級火，多幢大廈外牆棚架及防護網被焚毀，火勢蔓延至入夜未熄，晚上仍有高層居民被困。有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 1 天前
工作人員射泥彈趕東北虎惹議 動物園稱業內通用做法
【on.cc東網專訊】遼寧省瀋陽森林動物園日前傳出有男子用彈弓射擊園內東北虎，未知其動機。園方周一（24日）表示，涉事男子為動物園工作人員，當時正展開日常管護工作。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前