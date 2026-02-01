香港寵物節最後一日舉行 有參展商指寵物主人消費力較往年強

【Now新聞台】香港寵物節今日最後一日舉行，有市民趁著假日帶同寵物逛展覽掃貨。

不少市民推著手推車帶著寵物過來掃貨，滿載而歸。參展商指，周六及周日的人流較周四及周五多25%至30%，而寵物主人消費力較往年強。

有寵物主人就覺得今年展覽的貨品種類較去年多。

Wing：「每年看到參展商越來越多，看到選擇都比往年多了很多，譬如天然食品多了，對毛孩的健康都比較多了，種類其實足夠，但價格就明顯提升了一點，都還好。(這裡大概花了多少錢？)花了約4000元。」

參展商Eric：「我們覺得其實這兩年的展覽比起之前的兩三年，其實消費力現在是越來越高，可能以前的主人會集中看一些必需品，但現在的展覽會我們都看到他們更加會著重一些周邊產品，或者一些保健品。」

#要聞