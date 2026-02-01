香港寵物節最後一日 有參展商指寵物主人多買保健品 消費力較往年強(黃穎芝報道)

【Now新聞台】香港寵物節今日最後一日舉行，有市民趁著假日帶同寵物逛展覽掃貨，認為今年的價錢較往年貴了些；有參展商指近年顧客較關注寵物的健康，買多了保健品，消費力亦較往年強。

每隻都那麼活潑，整群朋友一起玩，那麼精靈，因為玩完還有食物吃。主人亦做足準備，帶同手推車來會展的寵物節掃貨；有主人表示，今年展覽的展商及貨品種類都較去年多。

Wing：「譬如天然食品多了，對小毛孩的健康都比較多了，種類其實足夠，但價格就明顯提升了一點。(大概花了多少錢？）都還好，花了約4000元。」

參展商指，周六及周日的人流較周四及周五多25%至30%，而寵物主人消費力較往年強。

參展商Eric：「我們覺得其實這兩年的展覽比起之前的兩三年，其實消費力現在是越來越高，可能以前的主人會集中看一些必需品，但現在的展覽會我們都看到他們更加會著重一些周邊產品，或者一些保健品。」

今屆寵物展亦設有螳螂展，展出近50種螳螂品種，今屆新增十多種新品種，包括這隻蘭花螳，讓市民近距離欣賞這些異寵。

