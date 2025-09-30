楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
全面了解香港寵物善終 - 專業寵物殯葬服務、火化與身後事指南
全面了解香港寵物善終 專業寵物殯葬服務、火化與身後事指南
給毛孩最後的溫柔：全面解析香港寵物善終、火化與身後事指南
在香港這個繁華的都市裡，寵物早已不僅是動物，更是家庭中不可或缺的一分子，是我們傾注愛與情感的毛孩子。當這段幸福的時光走到盡頭，面對愛寵的離去，那份錐心之痛實在難以言喻。在悲傷之餘，如何為這位重要的家人妥善辦理寵物身後事，給予牠最後一份尊嚴與溫柔，成為許多寵主必須面對的課題。在這時候，專業、具同理心的寵物善終服務便顯得至關重要。本文將全面深入探討香港的寵物殯儀服務，特別是寵物火化的流程、選擇與注意事項，希望能為正在經歷此難關的你，提供一份清晰、實用的指南。
正視寵物身後事：為何選擇專業寵物善終服務？
過去，處理離世寵物的方式可能較為簡單，甚至隨意。但隨著社會進步與情感連結的深化，我們越來越認識到，妥善處理寵物遺體不僅是法律和衛生要求，更是一種情感的療癒與責任的完成。
法律與公共衛生： 根據香港《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》，任何人不得將動物屍體棄置在垃圾站、公共空間或水道中。不當處理可能引來罰款，更會對環境衛生構成風險。選擇寵物火化是最符合法規且衛生的方式。
情感與儀式需求： 喪寵之痛與失去親人無異。一個正式的告別儀式能讓主人和家人有機會表達哀思、感謝寵物一生的陪伴，這是一個重要的心理療癒過程。寵物殯儀服務便提供了這個空間和儀式感。
尊重與尊嚴： 寵物是我們的家人，值得我們以具尊嚴的方式送別。專業的善終服務會以莊重、溫柔的態度處理遺體，讓牠們有尊嚴地走完最後一程。
後續紀念： 專業服務通常包括提供骨灰盅、爪印、毛髮等紀念品，讓主人有一份實體的寄托，延續對愛寵的思念。
香港寵物善終服務完整流程解析
當不幸降臨，愛寵離世時，許多主人會感到手足無措。了解整個流程，可以幫助你更鎮定地作出安排。
步驟一：臨終時刻與初步處理
在家中自然離世： 保持冷靜，用毛巾或寵物生前喜愛的毯子溫柔地包裹牠的身體。可將其安置在安靜、涼爽的地方。
在獸醫診所或醫院離世： 診所通常會提供暫時冷藏的服務，讓你有時間聯繫寵物善終公司。你可以直接委托診所合作的服務商，或自行尋找。
步驟二：聯繫寵物善終服務公司
這是關鍵的一步。香港現時有數十家提供寵物殯儀服務的機構，應盡快致電預約接送時間。大多數公司提供24小時服務。在電話傾談中，他們會初步了解情況，並告知注意事項和大致安排。
步驟三：專車接送與遺體保存
專業公司會派遣配有冷藏設備的專車上門接送（通常需額外付費）或請你將寵物送至其服務中心。他們會以莊重、專業的態度接收遺體，並進行清潔整理（例如擦拭身體、梳理毛髮），然後放入冰櫃冷藏保存，直至火化儀式舉行。
步驟四：選擇火化方式與告別儀式
這是整個過程中最需要深思熟慮的環節。你必須清楚了解兩種主要的寵物火化方式：
單獨火化（私人火化）：
過程： 愛寵會單獨進入火化爐，確保整個過程只有牠一位，絕不混淆。主人通常可以在旁觀看整個火化過程（可選擇是否觀看），進行最後的告別。
優點： 可以確保取回的骨灰100%屬於自己的愛寵。適合希望保留完整骨灰並進行後續安放（如在家供奉、樹葬等）的主人。
價格： 較高，價格根據寵物體重計算，由小型寵物（如倉鼠、鳥類）的數百港元，到大型犬隻的數千港元不等。
集體火化（團體火化）：
過程： 多隻寵物一同進行火化。由於是集體進行，主人通常不能觀看儀式。
優點： 費用較低，是較經濟的選擇。
缺點： 無法取回單獨的骨灰。服務商會通常將集體火化後的骨灰統一安放在紀念花園或撒於指定地點。
選擇建議： 如果你視寵物為家人，希望保留骨灰作為永久紀念，強烈建議選擇單獨火化。雖然費用較高，但這能確保最後的尊嚴和唯一性，避免後悔。
步驟五：骨灰處理與紀念品
單獨火化後： 火化完成後，服務人員會小心收集所有骨灰，並將其放入你選擇的骨灰盅中。此外，許多公司會提供製作爪印、毛髮留念等服務。
骨灰安放： 取回骨灰後，你可以：
安放在家中。
安放在寵物善終公司提供的骨灰龕位（需支付購買或租借費用）。
進行樹葬、花葬或撒海（需注意地點是否合法）。
步驟六：後續情感支持
一些貼心的寵物殯儀服務公司還會提供後續的情感關懷或轉介寵物哀傷輔導服務，幫助主人渡過這段艱難時期。
如何選擇香港可靠的寵物善終服務商？
面對眾多選擇，如何判斷一間公司是否可靠、有愛心？以下是一些關鍵考慮因素：
1. 透明度與專業性：
實地考察： 是否願意讓你參觀他們的設施？一個乾淨、莊重、設備完善的服務中心十分重要。
火化過程： 是否允許主人觀看火化過程？這是最能體現其單獨火化承諾的證明。
證書： 完成單獨火化後，會否提供火化證書？這是骨灰來源的保證。
2. 服務態度與同理心：
在溝通中，感受職員是否具備同理心，還是僅僅視之為一門生意。真正優質的服務，會在你最脆弱的時候給予支持和尊重。
3. 服務範圍與清晰報價：
了解報價是否清晰，有否隱藏收費（如接送費、夜間附加費等）。
詢問服務套餐包含的細節（例如：是否包含基本骨灰盅、爪印製作等）。
4. 口碑與評價：
多參考網上的用戶評價、寵物論壇的討論，過來人的經驗往往最具參考價值。
5. 後續安排選擇：
了解他們提供哪些骨灰盅款式選擇，以及是否有骨灰龕位安放、紀念品等多元化服務。
香港寵物善終服務價格參考
價格因應寵物體重、服務內容和公司而異，以下為大致的市場參考（價格可能變動）：
單獨火化（連基本骨灰盅及接送）：
小型寵物（倉鼠、小鳥等）：HKD $800 - $1,500
貓隻 / 小型犬（~15kg以下）：HKD $2,000 - $3,500
中型犬（15kg - 25kg）：HKD $3,500 - $5,000
大型犬（25kg以上）：HKD $5,000 - $8,000+
集體火化： 費用較低，由數百至一千多港元不等。
附加服務： 精美骨灰盅（HKD $300 - $2,000+）、爪印製作（HKD $200 - $500）、毛髮留念、紀念相架等。
骨灰龕位： 每年租金約HKD $1,000 - $3,000不等，或一次性購買費用。
紀念方式：
火化後的紀念方式可以很多元。除了安放骨灰盅，你可以將少量骨灰放入項鍊墜飾中隨身佩戴；或進行環保葬禮，讓愛寵回歸自然。重要的是選擇一種最能寄托你情感的方式。
結語：以愛告別，療癒的開始
面對愛寵的離去，悲傷是必然的過程。而為牠安排一場莊重、有尊嚴的寵物善終儀式，不僅是履行最後的責任，更是一個重要的情感療癒契機。透過專業的寵物殯儀服務和寵物火化，我們得以正式地進行告別，感謝牠們用一生帶給我們的歡樂與陪伴。
這份愛不會因為離別而消逝，而是轉化為永恆的思念。提前了解寵物身後事的資訊，並非不吉利，而是一種負責任的預備，讓你在那一刻來臨時，能避免慌亂，為最親愛的家人作出最合適、最溫柔的選擇。願每一位毛孩子都能被溫柔以待，願每一位主人都能在告別後，帶著愛與回憶，繼續前行。
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 2 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 22 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 2 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 4 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 4 小時前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 9 小時前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍
中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...BossMind ・ 17 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 22 小時前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 1 天前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 1 天前