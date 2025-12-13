香港專業服務出海平台成立 張國鈞冀更高效回應內地出海需求

【Now新聞台】政府舉行「香港專業服務出海平台」啟動禮。

平台由律政司成立，負責督導的副司長張國鈞，以及商務及經濟發展局局長丘應樺、投資推廣署署長劉凱旋等都有出席啟動禮。

張國鈞指，香港的專業服務具備國際視野，對中外文化有深入了解，能夠為內地企業提供全方面支援，例如項目融資、合規審查及跨境爭議解決等，會按不同企業需要作配對，亦針對企業出海的類型及目的地製作一份專門、精準的提供者名單予企業參考；又比喻出海企業作於裁縫店度身訂製西裝的紳士，而專業服務出海平台就是要回應內地企業的需求。

律政司副司長張國鈞：「我們需要做的，就是要為顧客製造一套不論在外型、材料、細節及在手工上真正意義上的西裝，將會是匯聚我們香港的專業服務、推廣及支援專業服務界別，更高效回應內地出海對專業服務的需求，實現『成功出海，首選香港』。」

商務及經濟發展局局長丘應樺：「我們亦會用好這個服務平台，為香港的專業服務提供者帶來更多商機，是進一步提升香港專業服務在海內、外的影響力，亦為香港經濟發展注入新動力。」

