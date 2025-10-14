香港對孟加拉︱主場和波氣氛仍熾熱 球迷期待下月對戰新加坡：一定嚟睇！︱Yahoo

張先生首次帶兒子到啟德場觀戰。

【Yahoo新聞報道】港隊對孟加拉賽事最終以1：1完場，港隊未能在啟德主場再勝一仗。首次帶兒子到啟德場觀戰的張先生指整體氣氛熾熱，惟對賽果感到有點失望，「球證嘅判決都左右到大局」。張形容今場港足成員表現亦比較平均，「無上次李小恆一個人入三球咁犀利」。

Ken 表示，下月對戰新加坡，他亦會盡力搶飛入場。

讚安永佳入波 「終於有啲嘢睇吓」

球迷阿Ken就指港隊上半場發揮不錯，「但港隊到下半場體能好多時都唔夠」，但他亦讚賞今場門將謝家榮，「見到阿家榮第一次踢呢個賽事，so far表現都覺得幾正，起碼夠薑去出迎啲高波」。至於最令他驚喜的，「就係上半場嘅佳佳（安永佳）啦」，形容為「out of expectation 」（意料之外），「終於有啲嘢睇吓喇」。他亦讚賞茹子楠的表現，「一向都係堅，仲有後備殺手李小恆精神嘅下半場！有破發！」阿Ken續指，覺得港隊表現不俗，下月對戰新加坡，他亦會盡力搶飛入場，「一定會嚟睇！目標係坐下層球迷區！」

Jason 曾於 2022 年單刀赴會到印度支持港足。

曾赴孟加拉撐港隊 死忠球迷：最癲狂一役

曾於2022年單刀赴會到印度支持港足的球迷Jason表示，對今場港隊受制於球證判決等原因而未能贏波感到可惜，希望港隊在之後的比賽能再有好表現。早前Jason亦有親身到孟加拉觀戰，他指該場比賽是他觀賽經歷中最「癲狂」一役，指這場比賽對港隊爭取三分至關重要。他透露，原本預計僅50至60名球迷到孟加拉觀戰，卻意外迎來過百人助陣，場面遠超預期。

他形容當時比賽「峰迴路轉」，港隊一度以3:1領先，雖被對手追平，但最終在比賽末段11分鐘絕殺對手，全場球迷情緒沸騰，「可以話係炸裂」。由疫情期間獨自觀賽，如今見證百人齊聚孟加拉支持港隊，他亦感到欣慰。

作為多年球迷，Jason指，過去大球場受天氣及場地條件限制，球迷入場意欲不高；如今啟德體育園啟用，舒適環境吸引更多市民入場。對於今次賽事設有大型Tifo，亦有不少周邊出售，Jason亦讚揚足總主席霍啟山相當有魄力，上任後在宣傳上「畀心下面啲人做多少少，真係幫到香港足球」。