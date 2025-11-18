天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
香港對新加坡︱關鍵一役 球迷砌Tifo：「送港隊到亞洲盃」 開場15分鐘即入一球︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。
大學生情侶無連位飛 分開坐撐港隊
大學生Cyrus與女朋友Johanna放學後到場觀戰，兩人指今次門票相當「難撲」，最終兩人需要分開坐，但他們認為不減支持港隊的興致，「睇下有無得搵個位一齊企」。Cyrus指今仗是港隊重要一戰，「作為球迷，形勢樂唔樂觀都最緊要相信，每一場都好重要，如果全場我哋啟德4萬幾名球迷都努力撐，雖然對球員真係有好大嘅強心針」。Cyrus亦指最支持陳晉一，「佢係我師兄，有一齊踢過波」，希望可在今場交出亮麗成績。
「香港足球啲氣氛返晒嚟」
任先生偕太太到場觀戰。任圱生支持了香港足球30多年，「七幾年開始睇波，當年最鍾意尹志強，十幾年前就鍾意陳七」。問及2025最愛，任生就指「最鍾意安永佳」。對於有不少聲音指安永佳近期表現不佳，他指球員「狀態有高有低，我哋無論佢高定低，都會支持」，亦為近年「香港足球啲氣氛返晒嚟」感到高興。
與任氏夫婦結伴到場的李太首次親身撐港隊，心情相當興奮，「難得大家都有嗰種香港心」，故亦提早入場「打吓氣」，一班朋友同高呼「一定繼續支持香港隊！香港加油！」
新加坡球迷專程到港
至於客隊新加坡隊，今仗若能擊敗港隊，則有機會在小組中爭取到更有利的位置，維持爭奪最佳次名出線的可能性。來自新加坡的球迷阿勇和Harold昨日到港，今日到場觀賽支持新加坡隊後，明日就會返回新加坡，兩人帶備新加坡國旗到場打氣，行程總花費約500新加坡元（折合港幣約3000元）。問及為甚麼專誠來港觀戰，兩人笑言「因為我們是球迷，就是會支持新加坡隊，支持了30多年，從小就支持」，「當然希望新加坡贏啦！」
在港讀書的新加坡留學生奕睿，與5位新加坡同學及一名法國同學到場。奕睿指由於他經新加坡網站購票，故撲飛不算困難，以前曾在港觀賞傑志賽事，「我猜新加坡會2：1贏」，他心情興奮，雖然球迷人數不如主場港隊，但「我一定會叫得很大聲的！」
