香港小姐亞軍施宇琪大學時期被連登仔力追 親自回應：好不值一提

《2025香港小姐競選》已於8月31日圓滿結束，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜。陳詠詩與施宇琪自爆二人喺中學時期認識，已經係十多年好友。除此之外，施宇琪原來曾於2018年被連登仔力追，仲被一班網民起底。

施宇琪職業為股票期權交易員，與趣多多，包括中國文學、股票、唱歌和跑步。施宇琪家中五代都係畢業於英國劍橋大學，佢都唔例外，由細到大都係一名學霸；曾就讀香港拔萃女小學、香港漢基國際學校及新加坡United World College，以高中IB滿分考入英國劍橋大學修讀數學，並以一級榮譽畢業，學歷超驚人。

施宇琪為咗選美嚴格控制飲食，喺半年內減走14KG，社交平台充斥住唔少靚相。身為中英中混血兒嘅施宇琪輪廓突出，於大學時期已吸引過連登仔起底；事源係2018年，曾有自稱喺連鎖咖啡店返暑期工嘅中大三年級連登仔以「公屋仔點樣可以高攀名校大波妹」為題發文，表示對一位日日到店買咖啡、樣靚身材正嘅大學生心動：「一開始，我以為住得我個區唔係公屋就係居屋，點知打探佢之後，發現佢係住大埔舊路個啲獨立屋（唔係村屋）。」該網民透露透過勸對方加入咖啡店會員而取得對方名字，並且搵到IG，發現對方係讀劍橋，自覺學歷和家底都十分懸殊，叫各大網民獻計教佢追女仔：「我對佢係好有feel，但係唔知應唔應該追佢好。」又指，見到女方IG經常發食麥當勞、譚仔嘅照片，又會儲印花及積分，認為佢應該會幾享受同窮人生活。」不過，一班網民就大潑冷水，表示樓主與該女生兩個世界嘅人 。

其中，更有一名疑似認識女方嘅網民透露，女方曾被樓主由大埔墟咖啡店跟蹤到沙田，並送贈一支原子筆作見面禮。該樓主則描述事情，否認自己有跟蹤，表示係二人有講有笑到沙田：「送筆比佢係因為我見到佢用D（啲）筆都冇墨，佢都笑住收，冇嫌棄。」唔少網民皆認為樓主行為過激，似變態多啲。該樓主曾分享與女方合照，從連登仔起底嘅IG連結中，主角的確係施宇琪。當年，施宇琪曾因此事將IG轉成私人賬戶，又將頭像換成與男友嘅合照；有網民指施宇琪當時曾呼籲過網民唔好將樓主起底，而樓主表示：「我已message 佢一篇道歉信，應承唔會再口喺同一間Starbucks出現。佢話佢男朋友唔鍾意佢同其他男仔講野，所以叫我以後最好唔好message 佢。只要佢開心，我做乜都得，所以我唔會再騷擾佢。Bye bye！」施宇琪曾透露自己有一位拍拖8年嘅男朋友，而有媒體問及施宇琪被連登仔力追一事，施宇琪表示已經係陳年舊事，直言唔係好記得細節，係「一件好不值一提嘅事」，所以唔會評論。

《2025香港小姐競選》截圖

《2025香港小姐競選》截圖

《2025香港小姐競選》截圖

施宇琪

施宇琪

施宇琪

施宇琪

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！