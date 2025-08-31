新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定，9號陳詠詩（Stacey）勇奪港姐冠軍，她曾是香港藝術體操代表隊成員。亞軍為7號施宇琪（Angela），季軍則由13號袁文靜(Jane)奪得，友誼小姐和最上鏡小姐得獎者同樣為1號李尹嫣。得到兩個獎的她本視為大熱，但最後五強止步。下文整理全晚港姐賽事嘅精彩重點。
1. 張敬軒做嘉賓
今屆嘉賓方面，除了有張敬軒、衛蘭及李治廷演唱助陣，還有1982年香港小姐亞軍鄺美雲。張敬軒演唱歌曲《Deadline》打頭陣，帶領14位港姐出場並作自我介紹。張敬軒接受採訪表示，這次回到TVB電視城，見到一班舊同事，好似「同學聚會」，「很多導演看着我長大」。
2. 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」做司儀
香港小姐2025四位司儀出場，包括錢嘉樂、麥美恩、曾展望及葉蒨文。曾展望及葉蒨文成功成為CP成話題，麥美恩在台上說曾展望及葉蒨文利用公司資源公然拍拖。
3. 施宇琪聰明回答「8萬蚊飯錢」題目
泳裝問答環節，施宇琪被問到一條時事題，阮兆祥問：「如果你約一位男士食飯，如果對方中途消失，你要找8萬蚊飯錢，會點做？」她表示會搵自己老闆來幫忙找數，又表示可做定心理準備aa制付錢，有急才大為獲讚。
4. 陳詠詩爆冷奪冠 李尹嫣大熱倒灶
友誼小姐和最上鏡小姐得獎者同樣為1號李尹嫣。得到兩個獎的她本為大熱，但大熱倒灶，由9號陳詠詩（Stacey）勇奪港姐冠軍。冠軍陳詠詩26歲，身高160cm，擁有超高學歷，曾在名校加州大學柏克萊就讀，現在正修讀博士，是本屆最高學歷佳麗。她亦是個運動員，興趣為藝術體操，跳舞，表演，同時在10歲加入了香港藝術體操代表隊，13歲成為香港體育學院精英運動員之一，2012-2015年間獲全港藝術體操公開賽個人全能項目第一名。
