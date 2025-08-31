焦點

小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理

香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 李尹嫣大熱倒灶

《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定，9號陳詠詩（Stacey）勇奪港姐冠軍，她原本為香港藝術體操代表隊成員。亞軍為7號施宇琪（Angela），季軍則由13號袁文靜(Jane)奪得，友誼小姐和最上鏡小姐得獎者同樣為1號李尹嫣。得到兩個獎的她本視為大熱，但最後五強止步。

9號陳詠詩（Stacey）勇奪港姐冠軍
亞軍 7號施宇琪（Angela）
季軍則由13號袁文靜(Jane)
2025香港小姐 五強佳麗 1號李尹嫣（Victoria）、3號蔡華英（Emily）、7號施宇琪（Angela Stanton）、9號陳詠詩（Stacey）13號袁文靜（Jane）
1號李尹嫣（Victoria）、3號蔡華英（Emily）、7號施宇琪（Angela Stanton）、9號陳詠詩（Stacey）13號袁文靜（Jane）

7號施宇琪（Angela Stanton）
9號陳詠詩（Stacey）決賽狀態大勇
1號李尹嫣（Victoria）連奪兩獎 但五強止步
