香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點，象徵港姐嘅無限可能性，今年亦係學霸雲集嘅一屆， 14位佳麗全具有大學或以上學歷，包括海外名校畢業生及博士生，創歷屆新高。一如嘅往，大批網民昨晚一邊睇決賽一邊於網上討論。下文整理全晚港姐賽事嘅精彩重點。
香港小姐2025丨1. 主持加入「超甜CP」曾展望、葉蒨文
去年麥美恩主持香港小姐決賽被激讚主持功力出色，控制到個場，避免有dead air情況出現，獲封「最佳主持」。今年港姐決賽繼續有麥美恩，仲有大師兄錢嘉樂，另外，阮兆祥任泳裝環節司儀，更有近日憑熱播綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升嘅「超甜 CP」曾展望GM和葉蒨文（Sophie）擔任司儀。對於呢個司儀陣容，有網民認為以前嗰班主持正好多：「鄭丹瑞，曾志偉，陳百祥，以前果啲睇到佢地好有急才」等等，但唔少網民大讚GM表現，認為佢自然又淡定；至於葉蒨文就被網民覺得佢好緊張：「Sophie好緊張，口都震，無啦啦被人推上嚟做MC」、「佢可能第一次做主持啲咬字要正一正」、「candy好緊張」、「Candy機械人」，但就有好多網民激讚葉蒨文靚女，留言：「港姐就冇咩興趣，淨係想睇Candy」、「葉蒨文靚過曬d（啲）港姐」、「出CANDY，後面雞（佳）麗點玩呀」、「麥美恩同葉倩文出嚟贏曬後面個啲」、「點解candy當年決賽夜都入唔到」等等。
香港小姐2025丨2. 張敬軒帶領佳麗華麗登場
張敬軒於決賽開首一邊獻唱《Deadline》，一邊帶領14位佳麗華麗登場，期間更飆高音展現高超唱功，令全場拍爛手掌，網民大讚：「終於有啲有質素嘅表演嘉賓」。不過，TVB安排張敬軒於演唱期間拖住佳麗出場，此舉令網民感覺張敬軒似帶位：「要帶埋候選港姐出場」、「軒公做樓面帶位」、「唔係佢呢個咁高級數嘅歌手要做嘅嘢」、「而家軒公似花瓶多啲，拖港姐出場，行出行入」等等，又有網民認為張敬軒相當濃妝，甚至比一班佳麗更濃妝。
香港小姐2025丨3. 李治廷被彈走音
早年以《歲月神偷》勇奪第29屆香港電影金像獎「最佳新演員獎」嘅李治廷，近年歌手和演員雙重身份發展。李治廷昨晚穿上白色西裝造型擔任嘉賓獻唱《You're my Everything》及《LOSER》兩首歌曲，14位佳麗則伴隨佢嘅歌聲出場，不過由於與佳麗眼神交流唔多，被指炒唔熱氣氛。另外，李治廷被指狀態一般，面容帶點有神無氣，其演出更被網民批評：「乜水嚟，佢識唱歌㗎，走晒音」、「係咁走音」等等。
香港小姐2025丨4. 網民批佳麗口音唔正：港姐定華姐？
唔少網民批今屆香港小姐候選佳麗有唔少都極重口音，冇咩邊個係正宗港女，直斥到底係咪選香港小姐：「半鹹淡廣東話」、「10個有8個都有口音 」、「廣東話都講唔正」、「9成講唔正廣東話，港姐定華姐呀大佬」等等。
香港小姐2025丨5. 才藝表演環節被網民直斥悶爆
今年佳麗才藝表演環節以Battle方式呈現，14位候選佳麗分享表演唱粵劇﹑歌劇﹑跳現代舞﹑中國舞﹑藝術體操、空手道﹑彈鋼琴及古箏等等。唔少網民狠批各佳麗表演又弱又悶，睇到好尷尬：「似學校才藝表演多啲」、「以前啲表演都係咁弱？」、「唱歌唔好聽，全部一律建議跳舞收嗲好過」、「依家嘅港姐選舉似係一年一度精神病人才藝表演」、「有啲好明顯臨時搵樣野出黎表演唔係玩開，一個人冇一樣拎得出手嘅才藝都幾大單」、「中學才藝表演悶啊」、「依家嘅港姐選舉似係一年一度精神病人才藝表演」等等，又有網民點名表演空手道嘅何詠多，認為佢選港姐但表現空手道九唔搭八：「有冇人可以話俾我知佢係打緊空手道？」、「空手道呀姐，可以返後台」等等。
香港小姐2025丨6. 袁文靜表演Rap好壞參半
季軍袁文靜於上海成長，僅到香港4個月，本身唔識廣東話嘅佢向高難度挑戰，選擇表演廣東話Rap。喺袁文靜Rap完之後，錢嘉樂表示：「唔知佢講乜」，連麥美恩都忍唔住指：「咁都有35票喎」。唔少網民狠批袁文靜自曝其短：「呢個袁文靜真係表演咗咩叫人不要臉天下無敵」、「真係聽唔明 有冇字幕？」、「有口音仲rap 自曝其短喎」、「譚仔阿姐rap？」等等，不過都有網民認為袁文靜好可愛：「最後個句『卡哇依～袁文靜』又幾正」、「我覺得ok，才藝係搞笑唔得咩」、「最後個句比佢可愛到」等等。
香港小姐2025丨7. 衛蘭、劉佩玥、鄺美雲好歌連場
衛蘭、劉佩玥、鄺美雲先後登台獻唱，其中1982年香港小姐競選亞軍鄺美雲帶領14位佳麗出場，表演歌曲《我們的家》，被指年屆62歲但狀態一流，高貴又有氣質。
香港小姐2025丨8. 馮盈盈靚爆全場 出鏡率高
2016年港姐冠軍馮盈盈每次於大型節目都悉心打扮，今次更以一身吊帶金色性感晚裝示人，Deep V設計展現傲人事業線，其腰間縷空、露背及高衩剪裁皆露出白滑肌膚，靚爆全場，令唔少網民紛紛喺討論區討論，更有網民發現馮盈盈出鏡率極高：「又有FYY，攝影師做到野」、「Cam man成日忍唔住影fyy」、「正常人都會想影佢，今晚佢都應該MVP」、「一路覺得佢最正」、「成個討論區變左 FYY 討論」、「fyy真係呢10年黎最靚嗰個」等等。
