香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，

電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤一起行紅地毯，惹來關注。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

陳祉妤出生於澳門，當年在澳門小姐選美獲獎後，以華籍身份代表澳門參加由無綫舉辦的國際華裔小姐，並留港發展成為職業模特兒，曾被封為「香港十大名模」之一，2007年曾客串TVB劇集《珠光寶氣》，與陳豪有不少對手戲。

陳祉妤與許濤再婚後一直低調，偶爾會現身名媛聚會，亦曾在社交網站張貼夫婦一直出席聚會的照片，圖為他們與甄子丹夫婦合照。（IG@sweetcil）

陳祉妤於1993年與藝人彭文堅結婚，據悉男方當年曾陷入財困，而陳祉妤仍對丈夫不離不棄，甚至給予金錢支援，而且公開力撐丈夫，惟最終難忍對方出軌，3年後離婚收場。陳祉妤其後淡出娛樂圈，專注個人事業及慈善工作，至2020年與許濤再婚，搖身一變成為TVB主席夫人，過上低調而富貴的生活，偶爾更會現身名媛聚會，亦曾在社交網站張貼夫婦一直出席聚會的照片，但夫婦甚少一起公開露面，故這次一起行紅地毯而受到注目。

曾是名模的陳祉妤，面對眾多鏡仍十分淡定。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

51歲的陳祉妤保養得宜，散發貴氣。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）