香港市區約22.7萬隻麻雀較去年微升 元朗屯門沙田麻雀密度較高

【動物專訊】香港觀鳥會今日公布「第十屆全港麻雀普查」結果，推算目前香港市區有約22.7萬隻樹麻雀，較去年微升2.3%，連續8年維持21至26萬隻水平，數量大致穩定，惟港島區和深水埗區的麻雀密度在這10年錄得明顯下降趨勢。香港觀鳥會呼籲社會各界採用生態友善措施，推動城市生物多樣性，包括減少使用不必要的殺蟲劑及除草劑等。

普查於今年5月10至24日進行，涵蓋全港18區的6個土地用途，包括住宅區、商業區、工業區、康樂及休憩區、農業區及鄉村地區，315名義務普查員於早上時分按已劃分為80條約1公里的路線點算麻雀，所得數據用作推算全港麻雀數目。

結果顯示 ，2025年全港市區約有22.7萬隻麻雀，較去年上升約5,000隻，按年升幅為2.3%。全港18區中，麻雀密度最高的地區為元朗區，區內每條路線平均約有100隻，其次則為屯門區及沙田區。若以土地用途劃分，最多麻雀聚集於康樂及休憩區，推算達8.9萬隻，佔全港近四成，其次為住宅區和鄉村區。

本港麻雀數量自2018年起，連續八年維持21至26萬隻水平，顯示本港麻雀總數大致穩定，未有統計學上顯著的升跌趨勢。不過，10年數據顯示個別地區的麻雀密度有明顯下降趨勢，包括港島區和深水埗，而工業、商業及農業用地的麻雀密度亦錄得下降趨勢。香港觀鳥會研究主任謝日朗表示，這些局部變化未構成全港趨勢，惟原因有待研究。

另外，「城市雀鳥普查」持續監察４種城市常見雀鳥，包括珠頸斑鳩、鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲。其中鵲鴝推算約2.7萬隻，兩年間升幅明顯，累計增加約1萬隻。鵲鴝、紅耳鵯及紅嘴藍鵲在鄉村區的密度最高，與麻雀並不一致，或反映不同鳥種對適應城市化和環境的需求存在差異。

香港觀鳥會計劃來年進一步增加「城市雀鳥普查」的調查對象，包括噪鵑、喜鵲、八哥及黑領椋鳥，期望為未來城市生態研究提供更豐富的基礎資料，長遠有助追蹤香港城市生物多樣性的狀況。

香港觀鳥會助理教育經理余暢恒呼籲社會各界採用生態友善措施，推動城市生物多樣性，包括在城市規劃和建築設計預留生態空間、增加原生植物比例，減少使用不必要的殺蟲劑及除草劑，並保障其繁殖環境免受干擾。

