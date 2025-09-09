香港快運航班偏離事故｜詹永年：飛機升降根據指標而非打風警告信號

【Now新聞台】香港快運一架航班在周一八號信號期間降落後，懷疑撞到指示牌。工程師詹永年指，航機降落與打風時的警告信號無直接關係，機師要確保風速方向及能見度都在飛機型號限制範圍之內，但天氣瞬息萬變，事件有待調查。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「如果他在當時，大家都知道側風相對較強，究竟是否在飛機型號側風範圍之內，當時來說也有很多因素令到風力突然轉變，這個要在調查之中，看黑盒數據及機組人員當時口供。」

#要聞