香港快運航班偏離嚴重事故 民航意外調查機構展開調查

【Now新聞台】受熱帶氣旋塔巴影響，本港有約140班航班需要取消，而在八號信號期間，香港快運UO235航班抵港降落時懷疑出現偏離，懷疑撞到在跑道旁的指示牌，機上137人無人受傷。民航意外調查機構就該宗嚴重事故展開調查。

事發在早上約10時半，一架由北京大興機場抵港的香港快運A320客機早上降落後發生偏離。香港快運指，機上137名乘客及機組人員沒有受傷，安全有序地離開機艙。

機管局就稱，航班滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，北跑道一度暫時封閉，檢查後，在中午12時15分重開。

民航處表示高度關注事件，已通報民航意外調查機構，配合調查事故成因。

至於在早上，機場離境大堂有大批市民及旅客滯留，航班資料顯示屏多班航班取消，亦有航班如期出發，乘客陸續辦理登記手續。

受制機場巴士線有限度服務，市民都要預早出門。

鄭太：「在馬鞍山來，沒巴士，我們只可坐屯馬綫，再轉機場快綫。」

王小姐：「原訂8時45分，延遲至11時45分，還好，因為我們去台灣很快，都可以的，不用坐長途飛機，否則會慘一點。」

機管局在一號客運大樓過渡層放置多張椅子，讓旅客休息，在這裡可以為手機充電及喝水。

機管局指八號信號期間，機場運作大致暢順，預料受惡劣天氣，包括強勁的側風影響，約100班航班取消，至少9班機轉飛台北、高雄、廈門等地。

