香港快運日本二線城市航線再縮水！靜岡航線10月暫停、小松金澤航線停運2個月

如果計劃飛往靜岡泡溫泉、或到小松欣賞雪景，可能要重新安排行程了。繼早前暫停熊本、鹿兒島、米子及德島等航線後香港快運近日宣布，將暫停兩條飛往日本二線城市的航線，令原本已不多的選擇再度減少。

靜岡縣位於東京和名古屋之間，擁有富士山景、茶園等，可惜靜岡航線將於10月暫停。（getty images）

靜岡航線10月底停飛 旅客改飛東京或名古屋

香港快運確認，來往香港與靜岡的航班將於今年10月26日起暫停。部分原定前往靜岡的旅客已被安排改飛東京或名古屋，再轉乘陸路交通前往目的地。雖然官方尚算盡力滿足旅客，但對於希望直達靜岡的旅客而言，仍然略感不便。

小松機場是一個方便遊覽中部地區的航點，不少人會選擇到埗後便前往金澤，航線停運2個月，希望3月順利重啟。（getty images）

小松金澤航線明年初短暫停運 預計春季復飛

除了靜岡外，香港快運來往香港與小松的航班將於2026年1月8日至3月28日期間暫停，並計劃於3月30日恢復運作。小松位於石川縣，是前往金澤、白川鄉等地的重要玄關，相信稍為影響對當地旅遊業。香港快運表示，公司會持續定期檢視航線網絡，以更好地配合市場需求並提升營運效率。

