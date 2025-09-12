天文台：三個低壓系統或影響未來一兩周天氣
香港快運日本二線城市航線再縮水！靜岡航線10月暫停、小松金澤航線停運2個月
如果計劃飛往靜岡泡溫泉、或到小松欣賞雪景，可能要重新安排行程了。繼早前暫停熊本、鹿兒島、米子及德島等航線後香港快運近日宣布，將暫停兩條飛往日本二線城市的航線，令原本已不多的選擇再度減少。
靜岡航線10月底停飛 旅客改飛東京或名古屋
香港快運確認，來往香港與靜岡的航班將於今年10月26日起暫停。部分原定前往靜岡的旅客已被安排改飛東京或名古屋，再轉乘陸路交通前往目的地。雖然官方尚算盡力滿足旅客，但對於希望直達靜岡的旅客而言，仍然略感不便。
小松金澤航線明年初短暫停運 預計春季復飛
除了靜岡外，香港快運來往香港與小松的航班將於2026年1月8日至3月28日期間暫停，並計劃於3月30日恢復運作。小松位於石川縣，是前往金澤、白川鄉等地的重要玄關，相信稍為影響對當地旅遊業。香港快運表示，公司會持續定期檢視航線網絡，以更好地配合市場需求並提升營運效率。
