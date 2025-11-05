香港情侶機上爭執推跌空姐！這間航空公司空姐空少早已「學詠春」，以防不時之需

近日一段在越南峴港機場拍攝的影片在網上瘋傳，一對香港情侶因感情糾紛在登機前爆發激烈爭執，港女情緒失控，甚至推跌空姐，令航班延誤。事件引起網民熱議空姐冷靜處理，而其實另一間航空公司早就安排機組人員「學詠春」備戰機艙混亂。

一對香港男女在峴港機場大聲爭吵，港男指控女方「出軌」，港女則反擊男友「叫雞」。（網絡片段截圖）

情侶爭執升級 空姐成無辜受害者

事發於一班由峴港飛往香港的航班，據目擊者拍攝的影片顯示，一對香港男女在峴港機場大聲爭吵，港男指控女方「出軌」，港女則反擊男友「叫雞」，登機後二人依然言語激烈，場面一度失控。當機組人員試圖安撫情緒時，港女突然推跌一名空姐。最終二人被請離機艙，航班亦因此延誤約35分鐘。影片曝光後，不少網民表示震驚，但更多人對空姐的專業表現表示讚賞。即使面對突如其來的衝突，機組人員仍保持冷靜，迅速處理，避免事態擴大。

登機後二人依然言語激烈，場面一度失控。當機組人員試圖安撫情緒時，港女突然推跌一名空姐。（網絡片段截圖）

最終二人被請離機艙，不少網民對空姐的專業表現表示讚賞。（網絡片段截圖）

港航早有準備 詠春拳成空姐入職課程

其實，面對機艙突發事件，香港航空早在2011年已展開一項特別培訓計劃——邀請詠春拳師教授空姐基本武術技巧。雖然課程只屬入門級別，但目的並非讓空姐「打鬥」，而是提升她們的反應能力與身體協調，應對機艙內可能出現的突發情況。據當年報導，內容包括「甩手」等基本動作，航空公司表示，機艙空間狹窄，若遇上醉酒乘客或情緒失控者，空姐能以簡單技巧自保，避免受傷。未知現時港航還有沒有此課程，其他航空公司會否參考呢？

香港航空早在2011年已展開一項特別培訓計劃——邀請詠春拳師教授空姐基本武術技巧。（網絡圖片）

