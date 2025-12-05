香港意式小餐館推介 抵食手工意粉小店/必食煙韌南瓜Gnocchi/卡邦尼雞蛋

香港近年愈嚟愈多細細間，但充滿誠意嘅意式小餐館，今次就帶大家走入幾間值得回頭嘅意式小店，感受屬於香港嘅意大利滋味～

意大利廚師主理手工意粉店 Sfizio Italian Restaurant

圖：小胃子

呢間隱藏喺佐敦小巷嘅意式小店，由大廚親手製新鮮手工意粉，意粉質感煙韌有咬口。款式選擇好多，想濃郁可以揀Spätzle忌廉煙肉，想辣少少又可以試Gramigna配托斯卡納香腸。海鮮意粉更加選用新鮮游水海鮮，鮮甜有驚喜！店內位置唔多，但勝在氣氛好舒服。價錢亦算親民，啱晒想食高質意粉但又唔想洗太多錢嘅朋友～

必試龍蝦扁意粉 Osteria UNO

Osteria UNO

呢間餐館裝修走羅馬風，同時帶少少香港街頭風味，又幾特別喎～主打正宗意大利風味，最吸引係佢哋有齊手工意粉、薄餅同燒烤主菜，意粉選用Mancini優質乾意粉同新鮮手工意粉，經典口味有番茄羅勒意粉及羊奶芝士螺絲粉，想豪華啲仲有波士頓龍蝦扁意粉等。薄餅都好有誠意，即叫即焗，餅底薄脆，款式由基本嘅瑪格麗特到人氣辣肉腸、黑松露芝士都有，焗嗰陣已經聞到超香啦～甜品由提拉米蘇、意式奶凍到自家製雪糕都有，食完呢餐真係好滿足！

米芝蓮推介人氣之選 Trattoria Felino

圖：Winkieeeeee

一位難求嘅人氣小餐館～昏黃燈光加上密密麻麻嘅座位，成個氛圍都好似置身羅馬街頭咁，啱晒同朋友傾偈。主打創意意大利菜式，例如造型好玩嘅卡邦尼蛋，將蛋黃忌廉混合芝士及豬頰肉，再放入蛋殼之中，可愛造型IGable外，鹹鹹香香好吸引！另一道幾多人讚嘅係Steak Tartare，加少少酸甜醃菜同紅菜頭脆片，好開胃。另外海鮮短意粉同黃油雞都係熱門之選，想食不一樣嘅意大利菜絕對可以嚟呢度試吓。

必食煙韌南瓜 Gnocchi Primo Posto

圖：eatwithmoonly

主打做意大利北部嘅傳統米蘭菜，氣氛浪漫好啱情侶嚟拍拖～招牌Mondeghilli肉丸外層炸到好香脆，一咬爆汁，配上自家製蒜香蛋黃醬，邪惡得嚟又好滿足。另一款招牌Pumpkin Gnocchi南瓜薯糰都好受歡迎，口感煙韌似芋圓，南瓜味淡淡地，突出到芝士醬同鼠尾草香，會一啖接一啖咁食落去，好有特色！整體嚟講菜式精緻又有水準，啱晒想試北意風味又想搵間小店chill住食嘢嘅朋友～

文： Yanica

編：Kate