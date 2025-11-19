香港慢性疾病患者佔人口近三分之一[1] 卓健醫療舉辦免費健康開放日 協助市民自主管理健康

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 心血管健康與慢性疾病息息相關，隨著人口老化，風險持續上升。高血壓、高血脂及糖尿病是心臟病及中風的三大高危因素。根據最新人口健康調查[2]，香港 65-84 歲的人口中，超過一半（57.4%）曾被診斷血壓升高或高血壓。調查並採用 Framingham 風險模型，預測未來 10 年 30 至 74 歲成年人口的心血管疾病風險。結果顯示，40 至 74 歲人士中屬高風險（≥20%）的比例達 14.7%，但在這群高風險受訪者中，僅 37.6% 接受藥物治療或諮詢（包括血糖控制）以預防心臟病及中風。若慢性疾病未獲妥善控制，健康狀況將逐漸惡化，並對個人生活質素及社會經濟生產力造成負面影響。





卓健醫療舉辦免費健康開放日 協助市民自主管理健康

面對這一趨勢，卓健醫療積極推動「預防勝於治療」理念，並將於 11 月至 12 月於多個地區舉辦「社區免費健康開放日」。活動由醫護團隊主導，提供免費初步檢測及健康諮詢，協助市民及早識別心血管疾病風險，實踐「早預防、早發現、早治療」。檢測及諮詢項目包括：



血糖檢測：糖尿病會加速血管硬化，增加心臟病及中風風險，及早檢測有助控制血糖

心臟健康檢查（心電圖）：心律不整或心肌異常往往無明顯症狀，早期及定期檢測可有效預防突發性心臟病

血壓及體重評估：高血壓被稱為「無聲殺手」，長期未加控制會導致心臟和腎臟功能受損

醫師諮詢：即場提供個人化建議，幫助建立健康生活習慣，減低慢性疾病及心血管疾病風險

卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「我們不僅提供醫療及診斷服務，更希望引領香港市民建立全新的健康觀念。預防健康管理是香港醫療體系可持續發展的關鍵之一，卓健醫療將透過社區活動推動全民健康文化，讓自主健康管理融入市民大眾的日常生活。」



卓健醫療相信，早期篩查與健康教育能提升市民對疾病風險的認知，有效預防或延緩疾病發展，減輕香港醫療系統負擔。卓健醫療將舉行的免費健康開放日，每場每日名額 40 位，有興趣的市民可直接報名或由地區康健中心轉介參與：





日期

時間

地點

11 月 22 日（星期六）

下午 2 時至 5 時

將軍澳新都城中心一期卓健醫療中心

11 月 27 日（星期四）

下午 2 時 30 分至 5 時 30 分

大埔廣福道卓健醫療中心

11 月 29 日（星期六）

下午 2 時 30 分至 5 時 30 分

元朗世宙商場卓健醫療中心

12 月 6 日（星期六）

下午 2 時 30 分至 5 時 30 分

樂富廣場卓健醫療中心





如欲查詢活動詳情或報名參加，可登入bit.ly/4hX3X5k 或致電查詢熱線 +852 8301 8301。所有檢查及建議僅作健康風險參考之用，並不構成診斷或治療建議。如有需要，參加者應向其主診醫生或相關醫護人員作進一步跟進。





[1] 政府統計處及主題性住戶統計調查 第12, 30, 41, 45, 50, 58, 63, 68及74號報告書 [2, 5]

[2] 香港衛生署於2020-2022年度公布的人口健康調查報告書（第二部）





關於卓健醫療服務有限公司

卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。



卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。



卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。



我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。



卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。



欲了解更多資訊，請瀏覽

www.qhms.com

。





