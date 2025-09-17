施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
香港房屋經理學會會長游錦輝先生就2025年度施政報告以下議題作出回應
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月17日 - 香港房屋經理學會（HKIH）對行政長官李家超先生發表的《2025年度施政報告》表示支持，並認同「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」的主題方向。當中多項措施與物業管理及社區發展息息相關，包括人工智能應用、北部都會區建設、公共房屋、勞工及教育政策等。
本會歡迎政府推動人工智能以及成立「AI效能提升組」，認為有助提升社區服務效率，並建議設立「智慧物管資助計劃」及標準認證，鼓勵業界採用人工智能維修預測、能源數據分析及住戶互動平台等創新方案，優化營運並提升住戶滿意度。同時，政策應兼顧私隱保障與專業監管，並加強與業界合作，推動AI在社區管理落地。此外，本會建議政府可以考慮設立創新科技應用資助機制，支持物管企業與初創合作。鑑於物管行業在落實智慧建築策略中擔當關鍵角色，學會建議政府考慮設立專屬於物業及設施管理的創新資助計劃。該計劃可涵蓋能源管理系統、智能保安、無人機巡檢、遠端維修監控、住戶體驗平台等技術，並鼓勵與本地PropTech初創企業合作，在真實屋苑中試驗及優化方案，推動本地科技與產業融合發展。
《施政報告》以「改善大廈管理」措施作結，包括在各區設立工作小組、推廣「聯廈聯管」、檢視《建築物管理條例》、優化滲水檢測，以及在舊樓引入物聯網火警偵測系統。本會特別欣見「聯廈聯管」被列為重點措施之一。香港房屋經理學會（HKIH）作為該計劃由規劃至執行階段的重要倡議者和合作夥伴，早前已多次向政府提供專業意見，並積極參與試點推行，累積寶貴經驗。我們非常高興見到政府將此成效正式推廣至更多地區，這不僅印證了專業物業管理界別的努力與貢獻得到肯定，也標誌着行業角色在城市治理中的重要性進一步提升。本會將繼續配合政府的政策方向，推動更專業及高效的社區管理，並強調「聯廈聯管」不單是舊區大廈管理的新模式，更是促進社區共融、提升居民生活質素的重要途徑。我們期待與政府及社會各界攜手，將這項制度化經驗廣泛落地，為香港建設更宜居、更具競爭力的城市。
在房屋政策方面，本會支持施政報告提出的六項「置業階梯」措施，例如增加居屋供應、調整綠白表比例、擴展白居二配額、縮短轉讓限制及推出長者換樓上進上流計劃。不過，本會提醒政策必須配合健全的物業管理制度及住戶教育，並事先做好規劃，以免造成市場混亂和資源錯配。
在「零廢堆填」方面，本會認同政府的減廢回收政策，並再次強調須優化回收基礎設施及推動居民教育，包括擴展樓宇配套、增設社區回收站、為物管公司提供指引及資源，協助居民養成分類與回收習慣，讓可持續文化真正融入社區。
對於北部都會區，本會支持升格統籌機制以加快規劃落實，並提醒除基建外更需預留完善社區管理及公共設施，推動智慧及可持續發展，並吸引青年加入物管行業。至於低空經濟及無人機應用，本會認為有助紓緩交通及提升資源流動，建議政府提供政策及資金支援，加快應用於外牆檢查、保安及監測等領域。
在勞工及教育政策上，本會理解引入外勞的重要性，但長遠須同步培育本地物管人才，包括培訓配額、學徒計劃及與大專院校合作，建立穩健人才梯隊。施政報告提出放寬八大資助院校非本地生招收比例，本會認為有助吸引更多畢業生投身物管行業，並建議業界發展「學徒制」及「專業見習計劃」，以應對中層人手短缺及技能轉型挑戰。
此外，本會留意到生態旅遊及寵物友善措施的提出，認為有助豐富市民生活及推動相關產業，但同時必須加強規管及管理配套，例如寵物區域衞生安排、旅遊人流管制及環境保育，才能確保政策真正惠及市民而不對社區構成壓力。
其他追加建議:
設立強制維修基金，提升樓宇安全及社區福祉
香港舊樓老化問題日益嚴重，近月更屢見外牆剝落、結構破損以及火警隱患等事故，對居民生命財產安全構成重大風險。本會認為，政府應及早立法設立「強制維修基金」，作為解決老舊樓宇維修困難的制度性方案。本會建議政府成立專責工作小組，統籌包括立法、政策、資助及執行等層面，並檢討《建築物管理條例》及大廈公契（DMC）條款，釐清基金設立與運作細節。強制維修基金可按每月管理費的固定百分比累積，並於業權轉讓時一併轉移儲備金額，從而減少業主對立法的抗拒。此外，為協助基層業主應對基金設立初期的資金壓力，學會建議政府提供短期財政支援，例如政府擔保貸款計劃、逆按揭機制或資助配對基金，協助物業能及時進行必要維修，保障居民基本居住安全與生活質素。
改善前線物管員工設施，提升工作環境與服務質素
隨著物業管理角色愈趨多元，對服務質素的要求亦不斷提高，但不少新建樓宇未有為物管團隊預留足夠空間與設施，嚴重影響服務效率及前線員工的工作環境與身心健康。本會建議政府鼓勵發展商在設計階段預留足夠空間作為控制室、儲物間、員工休息區、更衣室及衛生設施等用途，並透過修改規劃指引，考慮對物管用途空間提供樓面面積豁免（GFA exemption），以免犧牲發展效益。
總體而言，本會支持新一份《施政報告》的大方向，並期望政府在落實各項政策時，能加強與專業物業管理界別合作，讓政策更好對接基層社區需要，共同建設一個宜居及具競爭力的香港。
