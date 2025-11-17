近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」，更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」。帖文一出，即刻引出一眾香港網民的「大整蠱」，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）

1. 嘉頓家庭什餅

第一大熱是嘉頓家庭什餅，網民直指「收到就知道誰不喜歡你，難吃而且吃很久還吃不完」、「保證他吃到退休也吃不完」，有人更形容為「沒有其他選項」。

廣告 廣告

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

2. 五仁月餅

有不少網民亦推介五仁月餅，「耶穌的五餅二魚用的就是五仁月餅，所以才可以供幾千人食用，懂的都懂」、「好像有些地方整年都有在賣」。

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

3. 傳統糕點類

上一代喜愛的傳統糕點亦有不少人推介，例如光酥餅，「￼￼唔飲水食真係會哽死」、香蕉糕，「叫佢吔蕉」、雞仔餅，「含有南乳，我從小到大也覺得臭」、豬仔餅，「 外表睇落好似鯛魚燒，大家充滿期待咬落去之後，被類似光酥餅的口感重擊 」，不過亦有網民貼心指「有豬肉/豬油成分似乎不能帶去台灣吧」。

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

4. 涼果類

有網民建議買八仙果，「黑色一小顆，吃起來有點甘草 / 羅漢果的古怪甘味，但又有點薄荷味，難以形容！ 你可以說這是潤喉的佳品，但味道方面我不敢恭維」，有人則推介嘉應子，形容為「真的一言難盡⋯」。

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

5.涼茶類

有網民指港人常飲涼茶也可以考慮，「我上次帶回去，他們都說好怪的味道，然後很嫌棄，叫我不要帶了」

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

6. 維他檸檬茶

有人推介瓶裝原味的維他檸檬茶，「剛來港時喝覺得有怪味，好像加了消毒水在裡面的味道，是個很有名，但我覺得沒喝過會覺得很雷的手信」，有人則推介零糖系列，「「這個記得要買黑色字的，因為檸檬茶系列其他的都好好喝！不要買錯」。

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

7. 華爾登餅店產品

有網民指名要買該店的產品，「它的出品造型都很有特色，但全部都超難吃，我常跟朋友說你離職時跟同事有仇的話，絕對要買來派給他們」。

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

8. 小熊曲奇

有人指非常受遊客歡迎的小熊曲奇是個好選擇，「香港人都不吃，因為用了植物牛油，反式脂肪是致癌的，歐美很多地區都禁用。」，更形容是「空有名氣的垃圾」。

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

網民：十樣入面八樣我都鍾意食

對於網民的建議，不少人都覺得非常有趣，「作為香港人都好有興趣繼續睇這一個post」、「果然有一堆好建議，多數都是又乾又沒到很難吃又多見在香港」、「這篇文章回覆踴躍到我不知道是香港人推薦家鄉特產還是大家統一都討厭上司了」，有人亦笑指，「額～如果這串裡面有8成以上都覺得還不錯/能接受，是怪胎嗎？」、「呢個post啲人suggest十樣入面八樣我都鍾意食，點搞」，讀者們又喜歡網民建議的香港「特色」手信嗎？

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

圖片來源：Threads@luniva_erynn、HKTVMall、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu

食客Sukiya食壽喜燒未熄火取出石油氣罐險釀火災 網民：原來打邊爐都要有常識

Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！

Threads友斥散水餅文化假惺惺 「應該要喺呢一代終結」 網民熱議仲有呢種行為都要停止？

街市魚販教用芥末吐花甲沙 港男回家實測宣告失敗 網民：未吐沙已經被wasabi辣死

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？