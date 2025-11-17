iHerb破萬好評洗護產品64折起！
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於社交平台Threads詢問港人有沒有「適合送給討厭的主管」的手信，留言一面倒抵死，以下總結出網民心目中8大香港「特色」手信，即睇內文：
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」，更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」。帖文一出，即刻引出一眾香港網民的「大整蠱」，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）
1. 嘉頓家庭什餅
第一大熱是嘉頓家庭什餅，網民直指「收到就知道誰不喜歡你，難吃而且吃很久還吃不完」、「保證他吃到退休也吃不完」，有人更形容為「沒有其他選項」。
2. 五仁月餅
有不少網民亦推介五仁月餅，「耶穌的五餅二魚用的就是五仁月餅，所以才可以供幾千人食用，懂的都懂」、「好像有些地方整年都有在賣」。
3. 傳統糕點類
上一代喜愛的傳統糕點亦有不少人推介，例如光酥餅，「￼￼唔飲水食真係會哽死」、香蕉糕，「叫佢吔蕉」、雞仔餅，「含有南乳，我從小到大也覺得臭」、豬仔餅，「 外表睇落好似鯛魚燒，大家充滿期待咬落去之後，被類似光酥餅的口感重擊 」，不過亦有網民貼心指「有豬肉/豬油成分似乎不能帶去台灣吧」。
4. 涼果類
有網民建議買八仙果，「黑色一小顆，吃起來有點甘草 / 羅漢果的古怪甘味，但又有點薄荷味，難以形容！ 你可以說這是潤喉的佳品，但味道方面我不敢恭維」，有人則推介嘉應子，形容為「真的一言難盡⋯」。
5.涼茶類
有網民指港人常飲涼茶也可以考慮，「我上次帶回去，他們都說好怪的味道，然後很嫌棄，叫我不要帶了」
6. 維他檸檬茶
有人推介瓶裝原味的維他檸檬茶，「剛來港時喝覺得有怪味，好像加了消毒水在裡面的味道，是個很有名，但我覺得沒喝過會覺得很雷的手信」，有人則推介零糖系列，「「這個記得要買黑色字的，因為檸檬茶系列其他的都好好喝！不要買錯」。
7. 華爾登餅店產品
有網民指名要買該店的產品，「它的出品造型都很有特色，但全部都超難吃，我常跟朋友說你離職時跟同事有仇的話，絕對要買來派給他們」。
8. 小熊曲奇
有人指非常受遊客歡迎的小熊曲奇是個好選擇，「香港人都不吃，因為用了植物牛油，反式脂肪是致癌的，歐美很多地區都禁用。」，更形容是「空有名氣的垃圾」。
網民：十樣入面八樣我都鍾意食
對於網民的建議，不少人都覺得非常有趣，「作為香港人都好有興趣繼續睇這一個post」、「果然有一堆好建議，多數都是又乾又沒到很難吃又多見在香港」、「這篇文章回覆踴躍到我不知道是香港人推薦家鄉特產還是大家統一都討厭上司了」，有人亦笑指，「額～如果這串裡面有8成以上都覺得還不錯/能接受，是怪胎嗎？」、「呢個post啲人suggest十樣入面八樣我都鍾意食，點搞」，讀者們又喜歡網民建議的香港「特色」手信嗎？
圖片來源：Threads@luniva_erynn、HKTVMall、OpenRice
