香港手球｜全運會佳績「史無前例」 總會倡設基地場館 羅淑佩：盡力提供場地支援｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】第十五屆全國運動會，港隊手球隊昨日（10 日）在銅牌戰雖然以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚在社交平台發文，指接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法；到了今早（11 日）她向《商台》表示，已向手球總會、港隊教練和球員等承諾，盡辦法在場地上提供支援。

全港僅 8 個室內場館

中國香港手球總會董事局主席何仲浩今早在港台節目《千禧年代》就表示，手球項目場地佔用空間大，3 個籃球場才等於一個手球場，全香港目前只有 8 個手球室內場館，其餘都要在戶外練習和作賽，但球員在室外場館表現較難發揮，也都較易受傷。對於是否要興建「手球館」，何仲浩就表示明白政府的難處，目前並非討論建館的時機，現時只希望政府可以提供一到兩個場地給他們作為手球隊的基地場館。

港隊以技術補足身形劣勢

被問到港隊在全運會的表現，何仲浩形容是「史無前例」。他指手球總會在 3 年前已經收到消息指全運會可能會新增手球項目，因此早在 3 年前已經部署慢慢培訓，並且向政府取得場地，加強練習和對外交流。何又說，過往港隊的成績都是徘徊在第五名至第九名，但他們在今次有信心入到前四名，最終成真。何仲浩又說，昨日對戰的北京隊是國內強隊，而且北方人身形比較高大，港隊球員明顯「爭佢哋一個頭」，相比之下得分並不容易，港隊一直嘗試以技術搭夠；回顧整個全運會比賽，何認為港隊表現相當穩定，一直保持水準，已經出乎意料。

大力推動兒童手球

對於手球在本港的未來發展，何仲浩希望在香港舉辦「超級聯賽」。何表示球員在今屆全運會的表現出色，加上各界關注，認為是時候將超聯實踐；他又指手球隊以往參加亞運、亞青等賽事都是往外國作賽，市民很難感受到手球運動的氣氛，如果舉辦超聯，相信可以讓不斷練習的球員有更大平台發揮。何仲浩又說，將會在本港發展幼兒手球，給兩歲至 12 歲的兒童參加。