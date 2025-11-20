香港招聘信心回升 IPO復甦成關鍵動力

34%企業擬增聘 惟人才對轉職態度審慎，要求加薪16至20％

34%受訪企業計劃於2026年增加招聘量

僅30%受訪人才表示對就業市場信心低迷，較去年改善16個百分點

40%受訪人才將「工作保障及穩定性」列為最重視僱主的前三項條件之一，較2024年同期上升1.7個百分點

81% 專業人士期望轉工可獲 10% 或以上薪酬漲幅，其中最多人 (30%) 期望 16-20% 的加幅；惟 83% 僱主僅計劃提供低於 6% 的薪酬調整

69%僱主表示最大招聘挑戰是缺乏具備合適技能及經驗的人才

58%企業已實施或計劃引入AI技術以調整人手配置，當中行政、會計及資訊科技職位最受影響

AI人才需求持續殷切，香港穩定幣牌照制度亦帶動新職位需求

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - 全球最值得信賴的人才解決方案公司 Robert Walters（華德士） 今日發表《2026年全球薪酬調查》，這份對薪酬趨勢的權威分析及基準報告揭示，香港就業市場呈現審慎樂觀的招聘前景。經歷兩年經濟不明朗，本地IPO市場復甦及發展正逐步恢復僱主與員工的信心。



調查顯示，34%受訪企業計劃於2026年增加招聘；而對就業市場感到信心不足的專業人士比例則降至30%，較去年改善16個百分點。不過，81%求職者期望轉工可獲10%或以上薪酬漲幅，當中最多人（30%）期望16-20% 的加幅；惟83%僱主只打算提供不足6%的加幅。人工智能技術的應用亦日益普及，重塑企業架構並創造新職位需求；而像「工作說明書」（Statement of Work, SOW）這類靈活招聘模式亦日漸普及。



IPO勢頭重振信心與招聘意欲



2025年上半年，香港IPO市場錄得自2021年以來最強表現，集資額按年飆升七倍。此勢有助恢復市場對香港作為全球集資中心的地位，吸引更多內地企業以香港為國際擴展的跳板。



Robert Walters香港董事總經理John Mullally表示：「香港昔日被視為『通往中國的大門』，如今其核心角色正逐步轉向，成為內地企業拓展海外業務的跳板。我們觀察到金融及專業服務行業的招聘活動回暖，預期此信心將延伸至其他行業。」



隨着監管及科技環境轉變，香港職場的人才需求亦在演化。AI人才需求持續殷切，企業積極爭奪數據科學家 (data scientists)、機器學習工程師 (machine learning engineers)及AI產品專家 (AI product specialists)。在金融市場方面，香港新的穩定幣發牌制度（於2025年8月生效）正推動合規、風險管理及區塊鏈工程師等職位的需求。



與此同時，保險及公共部門的招聘需求保持穩定，主要由持續的數碼化及營運韌性項目所驅動。在商業市場方面，科技招聘已超越傳統IT職位，擴展至電子商務平台、客戶關係管理分析及數碼營銷等範疇，反映企業正轉向數據驅動的增長策略。



僱主與求職者薪酬期望落差大 招聘周期延長



儘管市場氣氛改善，薪酬期望與僱主預算仍存落差。自2023年起，求職者愈發重視職位穩定性。 調查顯示，40%專業人士將「工作保障及穩定性」列為選工作最重視的首三項條件之一 ，較2024年同期上升1.7個百分點。在薪酬增長停滯而生活成本上升的情況下，求職者愈來愈傾向要求雙位數的薪酬漲幅才考慮轉職。



然而，市場出現巨大落差：雖然81%專業人士期望轉工需獲10%以上加薪，其中30%更目標16-20%的增幅，但多達83%僱主僅計劃提供低於6% 的薪酬調整。此差距正導致招聘周期延長，令企業更難招攬頂尖人才。



John Mullally補充：「不少招聘主管誤以為市場上人才充裕，但實際情況恰恰相反。很多優秀人才仍然重視工作穩定性，除非有吸引力的條件，否則未必願意轉職。」



當問及招聘人才所面臨的挑戰時，僱主最常遇到的三大挑戰包括：缺乏具備合適技能及經驗的人才（69%）、薪酬及福利期望過高（48%）、合資格人才不願轉職（23%）。



「工作說明書」（Statement of Work）靈活招聘模式興起



在不明朗的經濟環境下，為控制成本及提升彈性，香港僱主正逐漸轉向採用靈活招聘方案。除了合約制招聘依然普遍，「工作說明書」（Statement of Work, SOW）安排亦逐漸成為項目主導工作的主要招聘模式。透過明確界定交付成果及時間表，SOW能讓協助企業在控制預算的同時確保項目質素及問責性。



Robert Walters《2026年薪酬調查》顯示，23%企業已採用SOW模式，另有8.6%計劃於今年推行。此模式在科技、數碼轉型及合規項目中尤為受歡迎，因為速度、管治及成本效益均屬關鍵。



AI重塑職場架構 人手配置與技能需求同步轉型



AI技術正重塑職場架構，58%企業已引入AI方案，當中49%旨在調整人手配置。僱主指出，行政及業務支援（53%）、資訊科技及數碼轉型（50%）、會計及財務（39%）為最有可能被AI取代的職能。



同時，81%僱主預期未來五年內，逾四分之一員工需重新培訓或提升技能，以應對科技變革。



僱主認為，AI 普及的職場中最重要的能力包括：批判性思維及事實核查（62%）、數據分析（60%）、創意（42%）、道德判斷（35%）及機器學習專業知識（30%）。專業人士亦正積極應對轉變，近半數（48%）已參與 AI相關培訓或進修課程，另有30%計劃短期內展開。雖然65%專業人士相信AI將對其職業發展帶來正面影響，但對職位流失、演算法偏差及AI決策問責等問題仍存憂慮。



John Mullally表示：「隨着AI逐步接管重複性工作，以人為本的技能價值愈見突出。人際關係管理、溝通能力及真誠的客戶互動，將成為數碼職場中的關鍵競爭力。」



2026年香港最熱門職位:





會計及財務 ：財務規劃與分析／商業財務／財務業務夥伴、財務經理（全套／區域經驗）、財務轉型／數碼財務經理

建築、物業及工程 ：租務（各級）、總經理（銷售）／銷售主管、服務總監／服務經理

金融服務 ：私人銀行客戶經理、股票交易支援、投資者關係

人力資源 ：薪酬及福利經理、人力資源業務夥伴、人力資源通才

法律及合規 ：監管合規經理、合規主任（對沖基金）、法律顧問（IPO）

銷售及市場推廣 ：業務拓展主管、銷售經理／總監、客戶經理

供應鏈、採購及物流 ：採購總監／經理、訂單管理／客戶服務經理、採購主管／資深經理

科技及轉型：AI工程師、穩定幣項目經理／開發人員、技術主管（後端）



華德士 (香港)

關於華德士 (Robert Walters)

華德士是全球最值得信賴的人才解決方案公司。我們於全球為各種類型和規模的企業提供招聘、招聘外判 和人才策略諮詢的服務。 香港辦事處成立於1997年，專注於長期或合約制招聘服務，涵蓋會計與財務、工程與物業、金融服務、人力資源、法律與合規、銷售與市場營銷、秘書及業務支援、供應鏈、物流與採購，以及資訊科技與轉型。



關於華德士

數字薪資調查



華德士於2025年9月對約400名在港的專業人士和企業進行問卷調查，收集關於僱主和員工對工作環境、目前的就業市場、以及對未來一年薪資預期等等的意見。華德士薪資調查中的薪資範圍基於我們在今年各個企業、市場及專業領域所收集的專業分析。



全球僱主與專業人士一直信賴華德士的薪資調查，作為事業和職業重要決策依據。數碼版薪資調查是一個關於30個市場數千個職位薪酬的全面指南，為招聘經理和求職者提供各種有用的工具和資源，包括不同行業的最新趨勢和分析，以及就市場行情錄製的全新視頻。



有關2025年華德士薪酬調查的詳細資訊，請與該公司聯繫或訪問：



https://www.robertwalters.com.hk/our-services/salary-survey.html











