香港推動 AI 的部署和挑戰？百度智能雲港澳地區總經理史巍｜Tech 人講

近年 AI 人工智能迅速滲透各行各業，在香港這個多元化、國際化的市場中，AI的應用正從企業後台走向日常生活。大家日常看到的廣告內容都可能已經多少都由 AI 生成製作。其中一個落戶香港的 AI 巨頭百度智能雲，已經透過大力投資本地 AI 發展而企圖推動本地企業與消費者互動方式的深層變革。

Yahoo Tech 編輯 Eric 透過 IAB C25 的機會，與百度智能雲港澳地區總經理史巍進行訪談，一窺百度在香港部署 AI 服務時遇到的挑戰，同時看看有什麼好玩又實用的百度 AI 服務，讓大家體驗中國 AI 的發展。

AI 驅動新一代消費體驗

百度智能雲多年來在智慧城市建設的經驗，逐步將 AI 技術延伸至消費級市場。史巍指出，AI 最明顯的應用集中在智能營銷和體驗優化兩大方向。

百度的 AI 技術能根據匿名化的用戶行為數據，自動生成多語言的營銷文案與視覺素材，大大提升內容生產效率，讓品牌能更快響應市場變化。透過大模型技術驅動的個性化推薦系統，品牌能根據用戶的興趣與偏好即時調整展示內容，直接提升轉化率和留存率，因此 AI 不僅幫助品牌更精準地接觸消費者，更重塑了消費決策的過程。

數據安全與人才挑戰並行

百度智能雲總經理史巍

談到 AI 落地的挑戰，史巍指出香港和澳門市場的特點在於「高度重視數據合規、技術人才稀缺，以及市場對 AI 的認知仍在形成」。

他表示，百度智能雲嚴格遵守香港《個人資料（私隱）條例》，通過隱私計算與端到端加密技術確保數據安全，同時推行「本地算力、本地部署」策略，讓企業能在合規框架下靈活使用 AI 服務。

在人才方面，百度與本地高校、機構合作推動AI教育與認證項目，培養兼具技術與行業背景的專業人才。百度希望建立一個本地化 AI 生態，讓更多企業與開發者有機會參與創新。讓企業由「為何用 AI」轉向「如何用好 AI」。

文化本地化：讓 AI 懂香港

香港消費者對品牌形象、語言細節與文化共鳴極為敏感。百度智能雲在推廣 AI 產品時，特別注重文化語境的適配。 百度文心大模型已支持粵語、英語及普通話，能根據不同語境生成貼近香港表達習慣的內容。史巍表示，這讓品牌在本地宣傳時更自然、更具親和力。

此外，百度也在探索與本地政府及行業機構合作，利用可共享的消費行為數據，幫助品牌設計更貼合香港市場的行銷方案。「AI 的價值不僅在於效率，更在於理解與信任。」

以數碼港為基地，打造 AI 創新生態

隨著「百度AI產業賦能中心」正式落戶數碼港（Cyberport），百度未來三年的重點將聚焦於技術賦能、產業共建與人才孵化三大方向。

史巍透露，百度將持續推動政府、交通、旅遊等行業的 AI 解決方案應用落地，並與本地高校開設 AI 課程與分享活動，協助企業和年輕人掌握 AI 實踐能力。同時百度 AI 認證體系，將會為企業和開發者提供國家級和企業的培訓認服認服務支持，提升整體產業能力

另一邊廂，AICG 創作工具、數字人直播等產品的應用也將會在香港推動，協助品牌打造更沉浸式的消費體驗

從文心一言到秒噠：讓百度 AI 走入日常

對一般香港用戶而言，百度的AI產品並不遙遠。史巍建議，想初步體驗AI魅力的用戶可以試用網頁版的「文心一言」（Ernie Bot）或文小言App，體驗生成式 AI 的文字創作與對話能力。「文心一言在中文、粵語和跨文化內容的生成上具明顯優勢，能幫助用戶高效完成創作、學習或工作任務。」

企業用戶則可透過「秒噠」零代碼平台或百度千帆大模型平台，快速搭建 AI 應用，例如智能客服、營銷助手或企業知識庫。

文心一言

