香港搵律師網推出全港首個「工傷職業與傷勢賠償資料庫」助打工仔更快了解工傷權益與賠償程序

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月8日 - 香港搵律師網（HKFindlawyer.com）宣布正式推出全港首個以《僱員補償條例》為基礎的 「工傷職業與傷勢賠償資料庫」，涵蓋不同工種（如建築工人、清潔工、外賣員、文職人員等）及各類常見傷勢（如跌倒、燙傷、腰背痛、聽力受損等），協助市民了解在不同工種或意外情況下，工傷賠償的申請途徑與法律保障。



資料庫由平台團隊與多位具實務經驗的香港律師合作整理，將複雜的法律資訊簡化為一般市民易明的指引，並附上實際個案、醫療處理建議及賠償計算參考。

市民可免費瀏覽以下專頁：



平台發言人表示：



「 我們希望透過這個資料庫，讓僱員在面對工傷時，能夠清楚了解自身的權益，不再懷疑自己是否有權提出索償，亦不會被保險公司的資訊混淆。只要輸入或查閱與自己職業及傷勢相關的內容，便可一步步掌握相應的賠償方向及申請程序。」



除了資料庫內容外，網站亦提供一系列實用工具，包括：



【工傷賠償計算方法】

【永久喪失工作能力百分比表】

【工傷索償懶人包】

透過結合教育與配對功能，香港搵律師網希望推動本地工傷法律資訊普及化，並協助更多市民 免費獲得專業法律團隊的初步意見。



關於香港搵律師網

成立於2019年，

香港搵律師網

是本地首個專注於法律配對與教育的平台，透過AI搜尋、律師評價及專業審核制度，協助市民在工傷、交通意外、刑事及家事等範疇尋找最合適的律師。平台至今已處理逾一千宗免費諮詢個案。



