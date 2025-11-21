香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo

《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》

【Yahoo新聞報道】香港攝影記者協會今日（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，今日傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。

協會指，《在場》回顧展本周二（ 18 日）開展，展覽籌備歷時 9 個月，期間因應展覽規模龐大，不易在短時間內另覓合適場地。由於牽涉多項不確定因素，加上場地問題未有時間表，協會最終決定取消今次展覽。

協會表示，是次回顧展原本計劃展出由上世紀 80 年代末起，香港多個重要時刻的歷史照片及圖片故事，希望透過展覽讓公眾了解香港攝影記者的發展歷程，並呈現會員多年作品。協會形容，展覽最終無法如期向更多市民開放，對推廣攝影記者行業及日後發展是一大損失。

協會感謝一眾前輩及友好在籌備階段提供協助，令展覽最少得以完成布展並公開展出 4 日，亦向原本計劃前往參觀但未能成行的市民致歉。

協會強調，雖然《在場》展覽未能繼續，但香港攝影記者仍會堅守前線採訪，為公眾記錄事件，為香港保留重要歷史畫面。協會表示，稍後會上載部分展覽相關紀錄，呼籲有興趣人士留意。