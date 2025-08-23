香港政府拒絕續發彭博記者工作簽證

（法新社香港23日電） 彭博（Bloomberg News）駐香港記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）今天表示，她必須離開香港。香港外國記者俱樂部透露，港府拒絕續發工作簽證給鍾碧琪。 鍾碧琪在社群媒體發文表示：「在香港進行報導工作6年，在目前懷著8個月身孕的時候，我非常難過要離開我的同事、朋友以及我稱之為家的地方。」她補充說，她將先暫時離開辦公室休產假。

彭博發言人表示：「我們無法評論鍾碧琪的具體情況，但我們全力支持她，並將繼續透過適當的途徑努力解決事情。」 香港外國記者協會（The Foreign Correspondents' Club Hong Kong）昨天表示，對於該事件「深表關切」，並表示「此一決定以及缺乏解釋，將加劇對香港新聞自由受到侵蝕的普遍擔憂」。