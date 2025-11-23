香港故宮古埃及文明大展 4日1.6萬人參觀 博物館昨一度停售現場飛4.5小時

香港故宮 古埃及文明大展——埃及博物館珍藏

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四(20日)起舉行，展出逾250件的珍貴文物，部分更是首次離開埃及在海外展出。或因機會難得，展覽首個周末吸引大批市民及旅客入場參觀，前日(22日)出現「逼爆」，有訪客鼓譟要求退款。昨日入場人流仍絡繹不絕，博物館一度將現場售票一度暫停4.5小時，有不知情旅客到場才知「摸門釘」大感失望。

「古埃及文明大展」前日迎來展覽首個周末，大批參觀者到場，有人在社交平台反映，除埃及展的9號展廳外，其他的展廳也大排長龍，最少需時一小時才能入場，但入場後只看到擁擠人潮，看不到展品。亦有參觀者形容場內指示欠清晰、場面混亂，博物館隨後宣布持有11月22日門票的人士，可保留門票並在3個月內再次免費入場一次。

延續前日的熱潮，昨日入場人數未減，博物館宣布於昨早11時起暫停發售所有現場門票，並宣布開放時間由原來晚上6時延至8時，博物館其後於下午3時30分起恢復現場售票。

現場售票一度暫停4.5小時，有不知情市民到場才知「摸門釘」大感失望，但表示展期時間頗長，或較後時間才會再到場參觀，「睇呢啲展覽，太多人嘈到似街市咁，入到場都無癮。」而有預先購票的訪客則表示，等候約大半小時可入場，但場內人太多難細心欣賞展品，考慮日後再度次入場。

館方昨晚透露，由上周四起開放4天，共接待1.6萬人，反映公眾的濃厚興趣，而在周末人流高峰期間，現場人流管理面臨挑戰。館方將持續檢討安排，優化觀展體驗，包括昨日一度停售即日現場門票及延長開放時間。館方亦透露「法老貓咪毛公仔系列」商品已售罄，正全力補貨，訪客可於禮品店外掃描二維碼填寫預訂表格，到貨時會獲通知。

古埃及文明大展展期至明年8月底。展出的250件珍貴文物，橫包括超過60尊法老與諸神的宏偉雕像、八具動物木乃伊、七套木乃伊棺槨等。展品來自由埃及最高文物委員會其轄下7間博物館及薩卡拉的最新重大考古發現。

