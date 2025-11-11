香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒

香港好去處｜古埃及博物館珍藏登陸香港故宮 4大展區、250件歷史文物 仲有潮爆毛公仔盲盒

法老來了！跨越五千年，古埃發文明將在11月20日登陸香港西九。即使非歷史迷，亦絕對不可錯過今年必去的展覽，香港故宮文化博物館大搞古埃及文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物，是香港歷來最大型的古埃及展覽。不用飛越半個地球，都能留港感受古埃及的神秘魅力。

香港故宮文化博物館大搞古埃及文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物。（官方圖片）

九個半月展期

由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，將於11月20日正式開幕，直至2026年8月31日。展品涵蓋巨型石像、木乃伊面具、彩繪木棺、首飾及日常用品，年代橫跨近五千年。

展品涵蓋巨型石像、木乃伊面具、彩繪木棺、首飾及日常用品，年代橫跨近五千年。（官方圖片）

四大展區

展覽分為四個主題單元，首個單元「法老國度」聚焦古埃及王權與宗教，展出辛努塞爾特一世等法老的雕像及陪葬品；第二單元「圖坦卡門的世界」則帶領觀眾走進這位少年法老的時代，展品包括珍貴首飾與娜芙蒂蒂的頭像。第三單元「薩卡拉的秘密」展示最新考古成果，包括彩繪人形棺與動物木乃伊。最後的「古埃及與世界」則回顧中埃兩國在考古領域的合作成果，並展現古文明與世界文化的交流。

包括第12王朝時期的寬項圈和平衡墜。（官方圖片）

後期埃及的芭絲特持叉鈴像。（官方圖片）

毛公仔盲盒

除了莊嚴的展品，今次展覽亦加入趣味元素，推出「古埃及主題盲盒」毛絨掛飾，一共六款，包括法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及象徵人物與器物，每個售$128。觀眾可於館內選購，亦可選擇$368包含盲盒的套票，一次過入手展覽門票與可愛紀念品。若於11月30日前登記成為「香港故宮之友」，更可獲贈特別版毛絨掛飾一個，並享有優先參觀機會。

「古埃及主題盲盒」毛絨掛飾，一共六款，包括法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及象徵人物與器物。（官方圖片）

古埃及文明大展──埃及博物館

日期：2025年11月20日至2026年8月31日

地址：香港故宮文化博物館展廳 9

票價：$190

包含盲盒套票：$368

網址：按這裡

