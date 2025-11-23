香港文化節︱北角油街辦非遺市集 傳承龍鬚糖、繡花鞋等工藝︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港文化節於本週末北角油街實現舉辦「非物質文化遺產市集 2025」，以「自然啟迪 工藝傳香」為主題，設有表演節目、體驗工作坊、非遺食品製作示範及遊戲攤位等，免費予公眾參與。

市集體驗工作坊集合多名非遺傳承人，讓公眾學習製作繡花鞋、白鐵花瓶和廣彩及藥香工作坊，讓公眾從手作中感受非遺樂趣。另外，現場亦提供多樣傳統小食製作示範，包括由資深龍鬚糖師傅示範製作龍鬚糖，亦邀請了金茶王大賽銀獎得主，即場展示港式奶茶的沖製過程，吸引不少一家大細市民參與。

市集設有攤位即場展示港式奶茶的沖製過程。

龍鬚糖師傅憂手藝失傳

有份參與製作展示的龍鬚糖師傅譚達明製作龍鬚糖已達28年，他指製作最重要技巧在於「拉糖絲」，重疊拉13次之後，便能製作出8192條「龍鬚」。他慨嘆龍鬚糖文化「如果越來越少人認識，呢門手藝最終就會失傳」，故希望透過公開展示，讓更多市民認識龍鬚糖的製作。

龍鬚糖展示攤位大受歡迎。

譚師傅指製作龍鬚糖最重要技巧在於「拉糖絲」，重疊拉13次之後，就能拉出8192條「龍鬚」。

譚師傅近年積極走進社區，到學校和社區中心進行教學，對象涵蓋幼兒園到大學的學生，亦有舉辦「龍鬚糖親子班」。在疫情期間，他更教授了十多名即將移民的學生，冀將這門手藝帶至英國、美國、澳洲、加拿大等地，「佢哋話睇吓有無機會用呢門手藝賺吓錢」。

小朋友望著師傅拉龍鬚糖，目不轉睛。

成立於1958年的香港老字號繡花鞋店「先達商店」，現由第三代傳人Miru掌舵。Miru今次到場舉辦繡花鞋工作坊，希望吸引對手藝有興趣的新血，並從年輕一代的喜好中汲取靈感，持續推出創新設計。

Miru是老字號繡花鞋店「先達商店」的第三代掌舵人。

她從小在爺爺身邊學習刺繡，並在大學畢業後全職接手家族事業，至今已十多年。她作為老舖第三代的目標，就是致力於將傳統繡花鞋 「日常化」，突破其僅限於婚嫁等場合的用途，引進牛仔布等新物料，讓鞋款更容易配襯現代服裝。同時，她亦引入較新穎的圖案設計，例如當年安安、佳佳到港時而設的熊貓圖案，以及近年推出的貓、狗、兔等動物系列，融合中式刺繡與現代趣味，而創新設計亦得到爺爺的大力支持與讚賞。

她引進牛仔布等新物料，讓鞋款更容易配襯現代服裝。

面對市場競爭，Miru 強調手工製作有其獨特價值，因人手刺繡的圖案更為細緻、靈活，並提供度身訂造服務，例如繡上顧客的寵物圖案，是機製無法取代；手工製鞋更可針對調整鞋型細節，滿足不同顧客的需求。

香港文化節創辦人趙式慶指，活動冀保護及傳揚香港珍貴多樣的文化遺產，並希望透過非物質文化遺產傳承人以口說歷史及親身體驗工作坊形式，讓公眾深入了解非遺技藝如何薪火相傳。

市集設有親子點心班，製作壽桃包。

「非遺唔係高高在上」

香港文化節董事林曉盈指，這次市集有別於以往單純邀請表演者的形式，重點是營造互動、體驗式的環境，讓市民在輕鬆的氣氛中接觸非遺，讓市民了解到「非遺唔係高高在上」。

林曉盈希望市民更懂得欣賞背後複雜的工藝和價值。

今次市集營造一個互動、體驗式的環境，讓參加者了解非遺文化。

她指香港非遺項目多達507種，很多市民對這些項目或有印象，但未必有機會親眼目睹或參與製作，例如繡花鞋工藝及龍鬚糖等，她亦特別留意到不少市民親手嘗試製作龍鬚糖成品不太完美，但卻因此更懂得欣賞背後複雜的工藝和價值，意識到需要保育這些珍貴的文化，「希望下一代都唔好忘記咗呢啲咁好嘅非遺項目」。

現場設有不少攤位遊戲，參加者不亦樂乎。

香港文化節詳情：

http://hkculturefestival.com