香港新界大埔屋苑大火 逾百人失聯3嫌涉誤殺被捕

（法新社香港27日電） 香港新界大埔一個屋苑發生大火，死亡人數攀升至44人。官員今天表示，火勢仍未完全撲滅，警方則指出已逮捕3名嫌疑人。

法新社報導，這起香港數十年來最嚴重的火災，仍有數百人下落不明。

這起火災始於昨天下午，地點在一個擁有2000戶、由8棟大樓組成的屋苑。消防單位今天清晨舉行記者會時，將死者人數由36人上修至44人。

警方在簡短通報中表示，因涉嫌誤殺，逮捕了3名男子，但未說明具體涉案行為。

法新社記者在火警現場聽到竹材燃燒發出的激烈爆裂聲，並目擊濃煙自大樓竄出，火舌與灰燼直衝天際。

65歲袁姓住戶表示，他在這裡住了超過40年，許多鄰居都是行動不便的長者。

這名袁姓住戶接受法新社訪問時說，「窗戶因維修而關閉，（有些人）不知道發生火警，是接到鄰居打電話通知才知道要撤離。」