食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地
踏入2026年，香港又有新酒店開幕！享負盛名的帝苑酒店品牌選址將軍澳，迎來44年來首個全新發展項目「九龍東帝苑酒店」。酒店前身為九龍東皇冠假日酒店，經全面翻新後於2026年1月正式揭幕，以「寧靜綠洲」為靈感，為追求生活質素的旅客帶來現代都市度假體驗。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
分3階段開幕 展現都市綠洲
九龍東帝苑酒店由LAAB Architects操刀設計，整體氛圍環繞將軍澳自然景觀。酒店地理位置優越，座落於將軍澳市中心，直通港鐵將軍澳站及大型商場，無論購物或往返市區均極為便利。設計團隊大量運用橄欖色與杏色調，配以溫潤木質元素及通透佈局，將戶外寧靜引入室內。據悉酒店將分3階段揭幕：1月率先推出客房及套房；3月開放天際花園小築及親子設施；最終於7月迎來餐廳Ponentino盛大開幕，逐步為旅客呈現完整度假氛圍。
天際花園小築與親子主題房
住宿方面，酒店設有366間重新翻新客房，最受矚目莫過於7所專屬「天際花園小築」。小築採用峇里島度假風格，設有私人花園並採取寵物友善政策，讓住客可與毛孩一同享受假期。此外，酒店亦貼心照顧家庭客需求，特別推出以海洋探險為主題「船灣童趣客房」，以及設有互動城堡探索概念「親子堡壘客房」，空間感十足。
完善配套：兒童天地及寵物花園
為了打造完美家庭假期，酒店設有多項親子玩樂設施。當中最具代表性是名為Giggle Hill兒童天地，提供安全且趣味十足活動空間。另外，位於花園廊戶外燒烤花園亦設有專屬兒童遊樂區，讓家長在翠綠環境放鬆同時，孩子亦能盡情嬉戲。康體設施還包括一個25米長室外游泳池及配備尖端設備健身室，全方位照顧不同客群。
精緻輕食與意式風情
餐飲配套同樣令人期待。位於大堂Fine Foods Lounge供應帝苑酒店著名蝴蝶酥、手工蛋糕及香醇咖啡。而備受矚目天台餐廳Ponentino則預計於2026年7月開業，靈感源自獲獎名店Sabatini，主打時尚意式料理。旅客未來可於寬敞露台一邊享受地道美食，一邊飽覽將軍澳日落景致。
人均$529起入住新酒店
至於旅客最關心價錢，Yahoo Travel查閱過2月份房價，以Trip.com為例，於2026年2月2日入住附花園景觀的高級房，連稅及附加費只需約$1,058，人均僅需$529，以新開幕的星級酒店品牌而言性價比極高。另外，官網現正推行「煥新專享優惠」，預訂時輸入推廣代碼「RGKE」可享房價75折及免費早餐，優惠期至2026年3月31日。
九龍東帝苑酒店
日期：2026年1月起分階段開幕
地址：將軍澳唐德街3號（地圖按此）
更多相關文章：
國泰80周年｜經典「生菜葉」特別塗裝A350飛機＋懷舊制服限定登場
香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
北海道一日遊低至78折！人均$447起暢遊支笏湖冰濤祭＋大玩刺激雪盆戲雪＋洞爺湖展望台＋登別地獄谷
2026年日本櫻花預測出爐！東京/名古屋3.19率先開花、大阪/京都3.24開花｜即睇完整開花及滿開預測日期
東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗
怪奇物語Stranger Things迷必住Airbnb！每晚$11,000起入住Byers一家屋企
歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼
全球十大最差航空公司！美國航空最低分：行李不見、客艙冒煙、乘客被綁 亞洲航空公司亦榜上有名
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店
東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅
其他人也在看
珠海度假村大變身！ 8 間必住度假村資訊彙整，CP 值高到你唔信
珠海毗鄰澳門，一直是許多旅客選擇住宿的熱門地點。而你又知不知道，珠海也隱藏著許多舒適迷人的度假村／酒店，非常適合全家大小一同放鬆玩樂！無論是散發和風古典氣息的設計、滋養身心的溫泉體驗，還是充滿創意的太空主題客房，這裡總有一種度假氛圍能滿足你的需求，讓你的旅程更加難忘！Trip.com 小編特意為你整理了珠海度假村的詳細資訊，助你輕鬆規劃一個完美的假期行程！Trip.com ・ 1 天前
2026 馬來西亞旅遊攻略：十大必玩理由、香港直飛機票、3日2夜行程預算及必買手信懶人包
計劃 2026 馬來西亞自由行？Trip.com 為你搜羅馬來西亞旅遊全攻略！包括香港直飛吉隆坡、檳城、亞庇（沙巴）最新機票優惠、免簽證詳情、3日2夜精選行程預算。仲有必買檳城白咖喱麵、肉骨茶湯包等手信推介，助你輕鬆規劃南洋多元文化之旅！Trip.com ・ 5 小時前
中日交惡呈溢出效應 南韓成華客元旦假期外遊首選
【on.cc東網專訊】在剛結束的元旦假期，南韓成為最受中國遊客歡迎的旅遊目的地第一名，而往年最受華客愛戴的日本今次卻前10名不入。報道指，這現象凸顯出中國政府提醒避免赴日旅行的顯著影響。on.cc 東網 ・ 1 天前
銀白色異世界！日本山形藏王樹冰冬季限定之旅｜每位$1,790起包360度絕景纜車＋雪地電單車夜間巡航＋私人包車
說到日本冬季代表性美景，山形「藏王樹冰」絕對是三甲之一。這個大自然冰雪奇蹟，是由百萬棵雪怪組成，白天是壯麗雪景，晚上有絢麗點燈活動，既夢幻又壯觀，旅客可乘坐纜車360度空中俯瞰，又或乘坐雪地電單車「夜間巡航號」（Nightcruiser）深入這片森林近距離觀賞，想一次過體驗兩種方式，可參加Klook這個私人接送之旅，除了可體驗以上兩種觀賞方式，亦包往來仙台站及藏王山麓站的私人包車，1-8人都能適合，每位$1,790起，立即往下觀看詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
不只滑雪！北海道F VILLAGE冬季玩法公開，泡湯、美食、住進棒球場！
這座複合式大型旅遊園區，還擁有享受購物、美食、溫泉、戶外活動等豐富的設施，這裡也是北海道日本火腿鬥士隊的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，擁有開闔式屋頂的天然草皮球場。還有巨大的玻璃外牆讓旅客在運動與大自然交融的空間中感受四季變化。位於球場內的「TOWER 11」...styletc ・ 1 天前
越捷推出限時優惠 富國島及胡志明市線Deluxe客位享20%折扣
為迎接2026新年,越捷航空現推出限時優惠,由昨日起至2026年1月10日購買香港往返越南直航航線的 Deluxe 客位機票,可享高達20%折扣,乘客可由香港直飛胡志明市和富國島等地方。有關優惠適用於2026年1月15日至3月31日出發之航班。香港出發乘客可憑此優惠選乘香港往返胡志明市及富國島航線。 (BC)#越捷 #廉航infocast ・ 8 小時前
再見愛人5｜李施嬅與車崇健復合成功「下車」剖白原因 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容
張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 1 天前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 7 小時前
尖沙咀Fortnum & Mason結業！1.25撤出旗艦店 突發低至4折清貨 皇室御用茶葉/餅乾最後召集
尖沙咀 K11 MUSEA 再有震撼變動！於 2019 年進駐、標榜品牌「全球唯一海外分店」的英國皇室御用食品品牌 Fortnum & Mason，今日正式宣布將於 2026年1月25日 結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。官方更突發宣布推出「低至 4 折 (Up to 60% off)」的告別優惠，想平價入手皇牌茶葉、餅乾的朋友，絕對要把握最後機會去掃貨！Yahoo Food ・ 3 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝食尚玩家 ・ 5 小時前
長輩去日本玩被坑錢？揭內幕：招牌出現這個要小心
旅台日本作家「日本人的歐吉桑」在FB指出，有位網友來信詢問，一位長輩打算獨自在日本旅遊兩週。在台灣，他們先購買了國際網路卡，並且台灣的電信公司提供了非常好的服務，對於問題都能即時回答，並親自指導長輩如何更換SIM卡以及輸入序號等操作。然而，當長輩到達日本後，試圖請當地的電信公司幫忙使用針將SIM卡彈出，卻被收取了500日圓（約台幣110元）的費用，而且還要由長輩自己使用帶來的針來操作，甚至在請店員幫忙輸入序號時也被拒絕。這位網友對日本的電信公司態度不友善並且收取服務費感到困惑，並問道這是日本文化中沒有免費服務的一部分嗎？Japhub日本集合 ・ 1 天前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
《尋秦記》電影上映，宣萱與古天樂經常一起出席宣傳。鏡頭前他們的交流大家都看得津津樂道，私下他們的互動更是「甜到甩牙」。日前戲裡面飾演項寶兒的朱鑑然，發布一條古天樂幫宣萱用風筒吹頸止痛的短片，並寫著：「Jessica脖子痛，古爹爹說可以用吹風機吹暖頸脖…」影片瞬間在Threads上變成熱話，亦有網民指他們的互動如「老夫老妻」，想他們原地結婚。在他們身上看到，友情原來可以比愛情更甜！Yahoo Style HK ・ 4 小時前