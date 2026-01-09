Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地

踏入2026年，香港又有新酒店開幕！享負盛名的帝苑酒店品牌選址將軍澳，迎來44年來首個全新發展項目「九龍東帝苑酒店」。酒店前身為九龍東皇冠假日酒店，經全面翻新後於2026年1月正式揭幕，以「寧靜綠洲」為靈感，為追求生活質素的旅客帶來現代都市度假體驗。

分3階段開幕 展現都市綠洲

九龍東帝苑酒店由LAAB Architects操刀設計，整體氛圍環繞將軍澳自然景觀。酒店地理位置優越，座落於將軍澳市中心，直通港鐵將軍澳站及大型商場，無論購物或往返市區均極為便利。設計團隊大量運用橄欖色與杏色調，配以溫潤木質元素及通透佈局，將戶外寧靜引入室內。據悉酒店將分3階段揭幕：1月率先推出客房及套房；3月開放天際花園小築及親子設施；最終於7月迎來餐廳Ponentino盛大開幕，逐步為旅客呈現完整度假氛圍。

酒店地理位置優越，座落於將軍澳市中心，直通港鐵將軍澳站及大型商場，無論購物或往返市區均極為便利。（圖片來源：Trip.com）

天際花園小築與親子主題房

住宿方面，酒店設有366間重新翻新客房，最受矚目莫過於7所專屬「天際花園小築」。小築採用峇里島度假風格，設有私人花園並採取寵物友善政策，讓住客可與毛孩一同享受假期。此外，酒店亦貼心照顧家庭客需求，特別推出以海洋探險為主題「船灣童趣客房」，以及設有互動城堡探索概念「親子堡壘客房」，空間感十足。

船灣童趣客房（圖片來源：Trip.com）

親子堡壘客房（圖片來源：Trip.com）

完善配套：兒童天地及寵物花園

為了打造完美家庭假期，酒店設有多項親子玩樂設施。當中最具代表性是名為Giggle Hill兒童天地，提供安全且趣味十足活動空間。另外，位於花園廊戶外燒烤花園亦設有專屬兒童遊樂區，讓家長在翠綠環境放鬆同時，孩子亦能盡情嬉戲。康體設施還包括一個25米長室外游泳池及配備尖端設備健身室，全方位照顧不同客群。

25米長室外游泳池（圖片來源：Trip.com）

另外，位於花園廊戶外燒烤花園亦設有專屬兒童遊樂區，讓家長在翠綠環境放鬆同時，孩子亦能盡情嬉戲。（圖片來源：Trip.com）

精緻輕食與意式風情

餐飲配套同樣令人期待。位於大堂Fine Foods Lounge供應帝苑酒店著名蝴蝶酥、手工蛋糕及香醇咖啡。而備受矚目天台餐廳Ponentino則預計於2026年7月開業，靈感源自獲獎名店Sabatini，主打時尚意式料理。旅客未來可於寬敞露台一邊享受地道美食，一邊飽覽將軍澳日落景致。

位於大堂Fine Foods Lounge供應帝苑酒店著名蝴蝶酥、手工蛋糕及香醇咖啡。（圖片來源：官方圖片）

人均$529起入住新酒店

至於旅客最關心價錢，Yahoo Travel查閱過2月份房價，以Trip.com為例，於2026年2月2日入住附花園景觀的高級房，連稅及附加費只需約$1,058，人均僅需$529，以新開幕的星級酒店品牌而言性價比極高。另外，官網現正推行「煥新專享優惠」，預訂時輸入推廣代碼「RGKE」可享房價75折及免費早餐，優惠期至2026年3月31日。

經Trip.com預訂 經客方網站預訂

都會綠洲大床客房（圖片來源：官方圖片）

高級房附花園景觀（圖片來源：Trip.com）

九龍東帝苑酒店

日期：2026年1月起分階段開幕

地址：將軍澳唐德街3號（地圖按此）

