香港日韓婚戒先鋒 Lovebird Diamond 十三載蛻變： 以中小企靈活策略應對市場變革，憑專業洞察引領「精明消費」與「個性化」新浪潮

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月25日 - 從最初引入日韓婚戒的「先鋒」，成功蛻變為今日引領市場趨勢的婚戒專業顧問與靈活應變的中小企典範，由2012創立的香港珠寶品牌 Lovebird Diamond 指出，香港婚戒市場的消費結構正在發生根本性轉變。品牌今日發布內部數據指出，其店內培育鑽石與天然鑽石的銷售比例已達到 1:1，此一重要指標，揭示了新世代消費者在「精明消費」與「個性化」浪潮下的價值觀重塑。
Lovebird Diamond 憑藉其創辦人兼 GIA 鑽石鑑定師 Ivan Leung 的前瞻視野，精準捕捉到此趨勢。品牌認為，這場變革的核心並非單純的價格考量，而是新世代消費者對資訊透明度、多元選擇權，以及真實線下體驗的更深層次需求。
奠定基礎：從十三年前的市場破局者
回溯至2012年，香港婚戒市場由幾間大金行主導的「唐裝款」和不適合亞洲人手型的歐美大牌所壟斷，Lovebird Diamond 創辦人 Ivan Leung 回憶道：「當時市場極度缺乏流線型和纖幼的設計。我從一本日本婚禮雜誌中獲得啟發，其優雅的線條和雙色工藝，讓我看到了為市場帶來新衝擊的可能。」
作為市場的「始祖」，最大的挑戰源於當時消費者追求「即買即拎」的習慣。「日本婚戒訂製期長達近兩個月。在那個年代，要讓客人放下訂金並耐心等待，全賴我們對品質的堅持和客人的無比信任。」這份始於對品質的承諾，不僅為品牌建立了信任的護城河，更積累了對香港消費者偏好演變的深刻理解，奠定了其今日作為市場趨勢解讀者的專業地位。
品牌權威：從多元選擇到獨家聯乘
作為日韓婚戒的權威，Lovebird Diamond 提供逾400款婚戒選擇，每個品牌都蘊含獨特故事：
Something Blue： 採用日本「鍛造」工藝，將金屬加壓至極高密度 (硬度達Hv190)，不易變形，其Aither系列甚至連每一顆微小配鑽都堅持八心八箭的極致工藝。
紡ぎ輪 (Tsumugiwa)： 設計靈感源自紡車，每一枚戒指都帶有手工藝的溫暖痕跡，寓意著夫婦共同編織幸福未來的承諾。
Mimoza (獨家聯乘)： 由Lovebird Diamond與日本設計師獨家聯乘，靈感源自代表「愛的密語」的含羞草花，以獨特的金黃色與灰金色，象徵伴侶間的忠誠與感激。
天然鑽石 vs. 培育鑽石：解構當代消費者的「精明消費」哲學
這個 50:50 的均衡比例，正正反映了當代消費者在選擇鑽石時，已進入了更深層次的「價值取捨」階段。Ivan Leung 指出，兩類鑽石在物理特性和視覺上，即使是業內人士也無法單憑肉眼分辨，必須倚靠專業儀器，而消費者在兩者間的抉擇，更多是取決於用途、場景及個人價值觀。
Ivan 觀察到：「過去一兩年，從年輕世代到中熟齡客層，對培育鑽石的接受度都顯著提高。我們的角色，就是清晰地呈現兩種選擇的價值所在。」
天然鑽石：承載永恆承諾與傳承價值。 在求婚、婚宴送禮等極具儀式感的場景中，天然鑽石因其稀有性與億萬年形成的獨特故事，仍是大多數客人的首選，象徵著一份獨一無二的永恆承諾。
培育鑽石：開啟個人化與日常奢華的無限可能。 對於自用日常配戴、紀念日小禮物，或是希望嘗試更大卡數、不同形狀甚至彩鑽的珠寶愛好者，培育鑽石以其更親民的價格，提供了較以往更多元化的選擇。它讓消費者能以更靈活的預算，購得更高淨度、顏色及更大卡數的鑽石，滿足個人對美的追求。
Ivan 補充道：「早在2023年，我們就決定在同一品牌下同時提供兩類鑽石。因為我們看到，許多客人正是在這兩種選擇之間遊走。我們的責任，不是引導他們選擇其一，而是提供最專業、中立的分析，讓客人清楚了解自己所選購的鑽石，並確信這份禮物能被贈送的對方所理解和接受——這才是最重要的。」
另外，Ivan觀察到，在經濟不確定性下，新人的預算或許收緊，但對個性化的追求卻有增無減。「精明消費並非單純追求便宜，而是更聰明、更具價值的選擇。」Lovebird Diamond 為新人提供更多元選擇，亦正正回應了此趨勢。
儀式感之選： 具通花、麥穗設計的韓國品牌 Gongbang301，滿足了對設計感有極高要求的客人。
寓意之選： 日本品牌 Twins Cupid 將一顆原石切割成兩顆鑽石，分別鑲嵌於男女對戒上，象徵「與生俱來就是一對」的浪漫。
小資之選： 日本 1122好夫婦 婚戒品牌，以$6000元一對的親民價格，提供簡約而優質的鉑金對戒。
「即使預算有限，也可透過更改多達7種金屬顏色、添加磨沙效果或生日石，打造出獨一無二的個性化婚戒。」Ivan補充道。
零售模式創新：以「真實體驗」反擊「網購焦慮」
在電商衝擊下，Lovebird Diamond 策略性地強化其位於旺角及銅鑼灣的實體店體驗，Ivan堅信：「婚戒是承諾的象徵，面對面的專業諮詢和親手試戴的體驗，是建立信任不可或缺的一環。」
店內提供超過300款戒指讓新人現場試戴，由每位經驗超過五年的專業珠寶顧問，帶領新人展開一趟無壓力的「尋戒旅程」，無論是解釋天然鑽與培育鑽的分別，Lovebird Diamond 團隊會根據客人的預算和需求提供建議，並堅持客觀中立，此舉有效解決網購的「資訊焦慮」和「實物不符」風險。
Ivan 強調「當年我考取GIA鑽石文憑，正因為我們是小店，才更需要加強專業度來贏取客人信心。這份對鑽石首飾的審慎和堅持，讓我們團隊至今都絕不容許任何吹噓，只為客人清晰分析，讓他們做出最適合自己的選擇。」這份專業承諾，應對了當下消費者對「精明消費」的追求。
創辦人總結與市場展望
創辦人 Ivan Leung 總結道：「過去十三年，我們見證著市場從款式偏好到鑽石定義的全面改寫。作為中小企，我們的核心優勢是靈活與專注。我們做的不是一次性的交易，而是為無數幸福時刻建立信任的基石。」
展望未來，Ivan 預測兩大趨勢將成為市場熱點：帶有復古感的「韓國文青系婚戒」及追求極致工藝的日本製婚戒。Lovebird Diamond 將繼續憑藉其市場敏銳度及專業根基，為香港消費者帶來更多元化的優質選擇。
Lovebird Diamond
旺角分店地址：旺角登打士街56號家樂坊17樓1712-13室
銅鑼灣分店地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利中心11樓06室
營業時間：
星期一至五: 11:30am - 8:30pm
星期六、日及公眾假期: 11:30am - 7:30pm
電話：+852 2335 5900
Website: https://www.lovebirddiamond.com/
Facebook: https://www.facebook.com/lovebirddiamond
Instagram: https://www.instagram.com/lovebird.diamond/
Lovebird Diamond
Lovebird Diamond 成立於2012年，是香港首批引入日韓婚戒的珠寶品牌。由 GIA 鑽石鑑定師 Ivan Leung 創立，品牌致力於為亞洲人提供設計優雅、工藝精湛且價格相宜的婚戒選擇。Lovebird Diamond 代理超過10個日本婚戒品牌，並提供天然鑽石、培育鑽石及個人化訂製服務。品牌在旺角及銅鑼灣設有實體分店，由經驗豐富的珠寶顧問團隊，為每對新人提供專業、無壓力的顧問式體驗。
