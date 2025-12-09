聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
香港時裝設計師協會呈獻《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》
11月22日假中環四號碼頭盛大舉行 維港展現高訂華麗盛典、鞏固香港作為國際高訂城市之一
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月9日 - 由香港時裝設計師協會（協會）主辦、文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助的《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》於11月22日於中環四號碼頭盛大舉行，作為2025年「香港時裝薈」的開幕節目。活動不僅代表本地時裝界的重要年度盛事，更致力推動香港文化及創意產業發展，展示香港在國際時裝舞台上的創意實力與文化競爭力。
白晝至夜幕的感官旅程
一連兩場的《VIRTUOSE》時尚匯演於11月22日上演，首場暨揭幕禮於下午三時率先舉行，晚場則於七時舉行。中環四號碼頭幻化成耀眼舞台，以璀璨的維港景色及浪花作背景；兩場精緻而華麗的時尚匯演飄浮於維港灣畔，帶來一趟由白晝至夜幕的感官旅程，讓高級訂製服在香港天際景色中綻放光華，於城市脈搏之中感受高級訂製的優雅節奏。兩場匯演亦於VIRTUOSE IG及香港時裝設計師協會YouTube平台上作全球直播，讓世界各地觀眾同步欣賞這場沉浸式的視覺盛宴。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士, JP、文創產業發展處文創產業專員黎細明女士、文創產業助理專員葉敏儀女士、香港時裝設計師協會主席楊棋彬先生及《VIRTUOSE：高級訂製的藝術》策展人及項目總監張潔雯女士出席下午首場匯演，為活動揭開序幕，與在場嘉賓一同見證這場盛事。
於揭幕禮中，香港時裝設計師協會主席楊棋彬先生表示：「《VIRTUOSE》不僅是一場時尚匯演，更是一場匯聚多元文化與視角的藝術盛典，讚頌非凡創意與精湛工藝。」。而《VIRTUOSE：高級訂製的藝術》策展人及項目總監張潔雯女士亦表示：「在高級訂製時裝的世界裡，設計師們以精湛工藝與創新思維交流，不同文化和個性在作品中碰撞，將目光聚焦於文化的交融與靈感的綻放，每個細節都是一場視覺的盛宴。
本地一眾名人及時尚達人林嘉華、Ana R、陳嘉容、何嘉莉、譚旻萱、林熙彤、葉蒨文 (Sophie)、關嘉敏、張進翹、黃健怡、冼靖峰、涂毓麟、李志剛等於首場現身支持。來自全球的時裝愛好者、時尚達人包括Bryan Boy、Susie Lau、Irene Kim、Yoyo Cao、Jenny Tsang、Hanan Besovic等，與時尚明星名人任達華、琦琦、夏文汐、張叔平、周汶錡、Amanda Strang、Angie Ng、張新悅、吳嘉龍、吳家忻、張蔓姿、張蔓莎、湯君慈、湯君耀、鄧愛嘉、林心兒、Hilary Fan等，則一同亮相晚上匯演，場面星光熠熠。兩場現場氣氛熱烈，各界人士共同見證這場充滿格調與匠心的華麗高級訂製時裝旅程。
鞏固香港作為國際高訂城市之一
《VIRTUOSE：高級訂製的藝術》不僅是一場時裝表演，更是一場跨越文化與地域的藝術對話。去年首屆《VIRTUOSE》備受讚譽，吸引了中外時尚圈及世界各地設計師的關注，成功締造為一個欣賞全球高級訂製服設計師卓越工藝的時尚活動，立足香港，構築國際時裝交流舞台，標誌了香港作為重要時尚樞紐和東西方文化橋樑的國際地位。2025年《VIRTUOSE》聚焦四位國際訂製時裝設計師作品的靈感與理念，再次促進東西文化交匯與交流，進一步鞏固香港於國際時尚版圖中的重要角色，與巴黎等世界時裝之都比肩，並為世界各地設計師、時裝買手及業界領袖開拓嶄新時尚視野，續寫訂製時裝藝術的全新篇章。
匯聚不同風格與文化的視覺盛宴
四位分別來自法國的Peet Dullaert、日本的小泉智貴（Tomo Koizumi）、中國內地的余兆一（Zhaoyi Yu）及中國香港的胡穎琪（Caroline Hu）的國際高級訂製時裝設計師，截然不同的風格與文化以時裝為共同語言，開啟一場關於文化與工藝的時尚對話，攜手於兩場滙中演呈獻共四十套高級訂製服作品，為香港與全球觀眾帶來驚豔的視覺盛宴。
法國巴黎設計師Peet Dullaert (@peetdullaert) 善於融合流動性和情並感投放於其作品裁剪，致力追求可持續奢華，被《Vogue France》評選為致力保護環境與海洋的設計師之一。在身體和服裝之間尋求和諧的理念的理念下，Peet雕塑出流暢的輪廓，而非僅僅順應身形，在創新和對人類型態之間取得完美平衡。今次在《VIRTUOSE》上，他帶來一個優雅願景，在他的作品裡，工藝與意識相遇，每一個動作都成為設計的靈魂。
當代日本最具代表性與創造力的時裝設計師之一小泉智貴 (@tomo_koizumi），他的作品透過色彩、體量和想像力重新定義了時裝。小泉智貴作品裡的標誌性荷葉邊設計不只是一種裝飾——而是自由、玩樂和快樂的表達。在華麗的背後，隱藏著一位與情感緊密相連的藝術家，將層層薄紗變成動感和光影。
在《VIRTUOSE》中，小泉智貴將他無畏的精神帶到香港，把活力變成時裝藝術，並提醒我們勇敢就是美麗。
一位以精準的工藝結構、創新的材質運用與細膩的說故事手法見稱的中國內地設計師余兆一（@zhaoyi.official），從小到大都接受過傳統工藝和現代形式的訓練，善於將內心言語編織進現代設計輪廓——精確、雕塑感十足，且深具人性。每一個摺痕、每一條縫線都反映了他對平衡的追求，在邏輯和感受；克制和釋放之間遊走。今次《VIRTUOSE》他為大家帶來一個建築與靈魂相遇的願景，讓工藝變成詩歌。
胡穎琪 (@carolineqiqi）善於用情感和回憶投進作品，其作品往往猶如和你輕聲細語地對話。胡穎琪的設計視野充滿自身經歷及情義 —— 每每能讓人置身於那脆弱但美麗的人生裡。她作品的輪廓輕柔得如同呼吸；她的布料就像畫筆捕捉情感一樣捕捉著光線。在《VIRTUOSE》中，她帶來一個充滿情感且優雅的世界——每一根紗線都表達著獨有的故事。
11月24及25日: 私人訂購展與爐邊談話
匯演結束後，四位設計師於11月24及25日舉行私人服裝訂購展，提供高訂客戶及媒體與這些時裝藝術品及設計師密切接觸及交流的機會，以及獨特的高級訂製服訂購體驗。同時也促進業界各方人士交流最新國際市場狀況外，還可以加強東西方設計師及客戶對不同的時尚、美學以及文化的相互欣賞，為香港開拓跨地域的國際高級訂製時裝市場展開新一章。
此外，11月25日（星期二）晚上亦舉行了一場由 Hanan Besovic 主持的爐邊談話。作為時尚界極具影響力的聲音，Hanan Besovic是備受追捧的 Instagram @ideservecouture 創辦人，以對全球時尚界獨到的見解及極具感染力的表達風格而聞名。他與四位設計師一同與學生、業界及公眾人士深入分享創作歷程、文化對話及高級訂製的未來發展，帶來了一場親切而深度的交流機會。
香港時裝設計師協會主辦、文創產業發展處資助《VIRTUOSE：高級訂製的藝術2025》，作為香港時裝薈的節目之一。香港時裝薈由香港特別行政區政府舉辦。
關於香港時裝薈
香港特別行政區行政長官在《2023年施政報告》中提出「香港時裝薈」，打造香港成為亞洲時裝設計中心。「香港時裝薈」每年透過匯集不同本地時裝設計盛事，同時引入嶄新元素和周邊活動，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。第二屆「香港時裝薈」會於2025年11月22日至12月7日在香港多個文化地標和設計及時裝焦點場地舉行，並會聯乘巴黎時裝周及米蘭時裝周推進數碼時裝和永續時尚發展，吸引環球時裝設計業界代表來港參與，帶動更多產業合作、創新和業務機會，並為本地和國際時裝設計師及品牌建立平台，加強與香港和海內外的各時裝設計行業對接，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。
關於香港時裝設計師協會
成立於1984年，是一個屬於自負盈虧的非牟利機構。其創辦人均是資深時裝設計師，不但對時裝設計充滿熱誠並付予力行，更推動本地時裝設計；藉此凝聚時裝界精英，發揮業界力量，承蒙業界和設計師的支持得以不斷成長和進步。
協會多年來舉辦各類時裝表演活動、展覽、專業講座、設計師專訪、和研討會等，讓業界和設計師分享資訊和經驗，不但為業界擔當著交換訊息的平台角色，更是香港具領導地位的專業時裝團體之一。協會曾在上海、台灣及澳門等地舉行大型時裝匯演和展覽，一起與亞太區其他地區攜手推動設計業。
此外，協會對積極培育時裝設計新秀亦不遺餘力，設立時裝設計獎項和評審小組、對具設計天份和成績優異的學生予以鼓勵，當中包括青年設計大獎、李漢明時裝繪圖大獎。其中，協會舉辦之「十大傑出衣著人士選舉」(現稱「十大傑出時裝．視野大獎」)及「周年時裝匯演」均為時裝界矚目盛事。
關於文創產業發展處
文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
