Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
香港會有行貨，OPPO A6 Pro 正式發表!
OPPO 正式發表全新 A6 Pro 手機，該機主打耐用概念，號稱手機使用六年都順唔會卡。新機提供三款極具東方美學的配色，分別有「墨玉黑」、「流水生金」及「青云平步」，而且將於10月中登陸香港。
外觀設計上，OPPO A6 Pro 採用一塊 6.57 吋 OLED 直屏 (2372 × 1080) 。機身採用輕薄設計，厚度僅為 7.96mm，重量輕至 190g，手感出色。更引人注目的是，其機身採用高強度航空合金骨架與 OPPO 自家研發的晶盾玻璃，並通過嚴苛的軍規級衝擊測試，耐用性大幅提升。
硬件配置方面，A6 Pro 配備 MTK 天璣 7300 處理器，提供多個大容量版本選擇，包括 8GB + 256GB、12GB + 256GB、16GB + 256GB 及頂配的 16GB + 512GB。手機內置 7000mAh 超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。
拍攝方面，新機前置 1600 萬像自拍鏡頭，後置則採用 5000 萬像主鏡 + 200 萬像景深雙鏡組合。此外，A6 Pro 還搭載了與旗艦機同款的山海通信技術，能顯著提升弱網環境下的通信穩定性與質量。
系統方面，OPPO A6 Pro 運行最新 ColorOS 15，並首次引入「ColorOS 流暢雙引擎」，包括潮汐引擎與極光引擎。潮汐引擎將芯片級算法能力深入 ANDROID 系統底層框架，極光引擎則重構 ANDROID 繪製架構，從系統層面保障長期使用的流暢度。更特別的是，新機首創「久用保養」功能，透過性能深度優化、深度清理加速及權限回收等技術，有效改善手機長時間使用後可能出現的性能下降與流暢度衰減問題。
