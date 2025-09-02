香港本土運動營養品牌《叁七廿一》進駐中環 推出創新蛋白飲品快閃店

香港本土運動營養品牌《叁七廿一》（3721 Nutrition）近日在中環BaseHall推出全港首間期間限定蛋白飲品吧「3721 Pub」，為健康飲食市場帶來嶄新概念。這間快閃店打破了傳統蛋白粉的單一形式，將營養補充品轉化為手搖飲品，結合地道飲食文化與健康理念，為關注健康、愛美人士及運動愛好者提供全新的營養補充選擇。





3721 Pub的店內設計別具心思，以具有本土特色的霓虹光管和經典紅、白、藍色掛牌作為招牌設計和菜單裝飾，為顧客營造出濃厚的香港懷舊風情，讓享用健康飲品的過程更添本土情懷。





三大系列蛋白飲品滿足不同需求

乳清蛋白系列採用美國優質透明乳清，具有高蛋白、低脂、易吸收的特點。該系列特別融入香港人熟悉的地道口味，包括港式奶茶和紅豆冰，以及採用日本直送原料製作的抹茶和焙茶口味，讓顧客在補充營養的同時享受熟悉的味蕾體驗。





清爽高蛋白系列突破了傳統奶類蛋白飲品的概念，質地如果汁般清爽，特別適合炎熱夏日飲用。系列包括檸檬茶、荔枝玉露和蜜桃紅茶等經典夏日口味，酸甜的味道讓人一試難忘，完全顛覆了蛋白飲品厚重的刻板印象。

膠原蛋白梳打系列則針對注重美容護膚的消費者，在清爽解渴的基礎上加入水解膠原蛋白成分，有助養顏潤膚。系列提供菠蘿和青檸兩種口味，深受女性顧客喜愛。









地點：BaseHall 01, LG/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong