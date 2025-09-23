香港板球隊出戰亞洲盃分組賽未能出線 教練卡素施華強調隊員面對強敵毫不畏懼

【Now新聞台】由亞洲板球理事會主辦的「2025年ACC男子T20亞洲盃」9月9日至9月28日在阿聯酋舉行，香港板球隊派出17人參賽，挑戰阿富汗、巴基斯坦及斯里蘭卡，港隊在B組3戰全敗，未能在分組賽出線。

主教練卡素施華認為，港隊第一場比賽對阿富汗在上半場分數落後，但下半場擊球時創造不少得分機會，甚至去到第15個回合時，港隊為對手帶來壓力；第2場對巴基斯坦，港隊吸收首場經驗沒有重複犯錯，在擊球方面港隊盡力去爭取分數，令人讚賞。

廣告 廣告

卡素施華表示，球員即使面對強敵亦毫不畏懼，展示最好一面，強調今次旅程對於隊員成長大有幫助。

今次「2025年ACC男子T20亞洲盃」是港隊2022年後再次獲得參賽資格。賽事共有8隊參加，分為A、B兩組，小組首兩名晉級4強。

#要聞