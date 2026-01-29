錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
香港模特兒Christina Chung登上CHANEL高訂時裝騷！行業逐漸打破刻板傳統：年齡不再與美麗劃上等號
年近60歲的香港模特兒Christina Chung為CHANEL 2026春夏高訂系列走騷成熱話，她以優雅氣質與自信姿態，打破傳統模特兒必須年輕與性感的刻板印象，成為焦點所。除了Christina其實不難發現，CHANEL本次時裝騷上也出現不少年齡介乎40-60歲的模特兒，如開場的49歲的模特兒Stephanie Cavalli丶52歲的Laura Ponte丶47歲的Charlotte Eta Mumm丶46歲的Noémie Lenoir等。
Matthieu Blazy以「蘑菇森林」為靈感背景，營造出如愛麗絲夢遊仙境般的奇幻氛圍，正是想表達美麗無關年齡與背景的多樣性，而選用Christina一眾銀髮與熟齡模特兒，亦完美呼應了本季將服裝視為女性個人敘事畫布的核心理念，讓每件作品不僅是工藝的展現，更是穿著者生命故事的延伸。
不僅限於CHANEL，時尚圈近年來對年齡多元的接納正加速演進，過去模特兒行業被視為年輕人的專屬舞台，30歲往往就被認為「過氣」，如今偏好青春無暇的審美，逐漸轉向age-inclusive的方向，越來越多銀髮模特兒出現，亦證明年齡只是數字，灰髮與皺紋亦不再是「缺陷」，而是自信真我的象徵，美麗是可以持續一生，每個階段都有屬於自己的光芒。
年輕模特兒能讓衣服看起來「夢幻」，銀髮或熟齡模特兒卻能讓衣服看起來「真實而優雅」，她們帶來的自信、閱歷與從容姿態，正是能讓精緻的高訂服飾不再單純是「漂亮」，而是充滿故事與溫度。
