香港樹仁大學委任胡懷中為校長

【Now新聞台】香港樹仁大學委任署任校長胡懷中為校長。

胡懷中是樹仁大學已故創辦人鍾期榮及胡鴻烈的兒子，擁有美國加州伯克萊大學博士學位。校方稱，胡懷中1985年起服務樹仁，在大學發展各方面，包括行政管理、教與學發展、大學正名等貢獻良多。

胡懷中表示，會繼續秉承「敦仁博物」辦學宗旨，貫徹兩位創辦人的教育家精神，為社會培育與時俱進的人才，同時堅守以「仁」為本的價值根基，以德育啟迪青年。

