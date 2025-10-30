雙11優惠2025｜機場快綫車票優惠！香港站到機場只要$11起

0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
要往返香港機場主要是機場快綫及機場巴士，但要直接快捷的話就一定揀選機場快綫。機場快綫價錢一向較貴，想平搭的話就要趁有優惠時搶先入手！Klook趁雙11優惠活動推出震撼優惠價，由香港站出發到機場的單程車票，折後每程只需$11～即睇詳情。
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
雙11優惠！香港往機場單程票只要$11
香港機場快綫單程車票優惠每次推出都極受歡迎！又難怪，始終由香港站出發到機場單程票價要$110，即使是青衣出發都要$65，都頗貴。Klook將於11月11日11am推出激抵優惠，可以用$11優惠價購買由香港站出發到機場的機場快綫單程車票，適用日期由出票日起計90日。
機場快綫優惠車票（單程香港）
價錢：$11
開售日期：2025年11月1日11am起發售
適用日期：出票日起計90日
機場快綫單程車票$58起
如果搶不到，都可以參考以下優惠票價。Yahoo購物專員看過Klook、KKday及Trip.com的優惠價格，現時Klook及Trip.com優惠比較抵買，每個車站都有些微差價，按個人需要入手即可。特別一提，優惠車票採用QR Code入閘，無須兌換，可以節省更多時間！
Klook機場快綫單程／來回車票價錢
青衣｜單程票$58起
（原價$73），來回車票$117起 （原價$130）
九龍｜單程票$81起
（原價$105），來回車票$140起 （原價$176）
香港｜單程票$100起
（原價$120），來回車票$194起 （原價$215）
Trip.com機場快綫單程／來回車票價錢
青衣｜單程票$59.3起
（原價$75），來回車票$97.5起 （原價$130）
九龍｜單程票$82.5起
（原價$110），來回車票$142.5起 （原價$190）
香港｜單程票$90起
（原價$120），來回車票$161.3起 （原價$215）
KKday機場快綫單程／來回車票價錢
青衣｜單程票$66起
（原價$73），來回車票$117起 （原價$130）
九龍｜單程票$95起
（原價$105），來回車票$176起 （原價$195）
香港｜單程票$108起
（原價$120），來回車票$151起 （原價$215）
