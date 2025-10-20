不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
香港機場意外兩死 迪拜抵港貨機滑出跑道墮海 地勤車疑被撞後職員罹難｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港國際機場發生嚴重事故。今早（20 日）約 3 時 50 分，阿聯酋航空公司貨機 EK9788 降落時從北跑道滑出並墮海，過程當中撞到一輛在地面的巡邏車輛，車上兩名地勤職員死亡，至於貨機上 4 名機組人員就獲救送院。
受事故影響，北跑道暫時關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作。民航處高度關注是次事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。
機管局今早 10 時公布事件詳情，詳見另稿。
【相關報道】
香港機場兩死｜機管局：貨機撞爛鐵絲網與巡邏車同墮海 當時天氣及跑道狀況正常｜Yahoo
機場兩死・睇片｜失事貨機滯留海面 尾翼與機身分離 民航處：地勤車墮海兩職員死｜Yahoo
其他人也在看
機場貨機衝落海｜阿聯酋航空：由ACT Airlines濕租 機上無貨物
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一架從杜拜阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場出發抵港的貨機（航班編號UAE9788／EK9788）於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏中的地勤車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，地勤車亦連人帶車被撞落海，車上兩名機場保安am730 ・ 12 小時前
機場貨機墮海｜盤點香港機場嚴重航機事故！華航「反肚」成赤鱲角機場首宗空難、香港快運降落撞指示牌
今日（20日）凌晨香港國際機場發生嚴重事故，阿聯酋航空公司貨機EK9788降落時，從北跑道滑出並墮海，過程中撞到一輛在地面的巡邏車輛，造成兩名地勤車職員死亡，而貨機上4名機組人員就獲救送院。這起罕見的跑道滑出事故震驚全球，香港機場航機事故非此一單，赤鱲角或是啟德機場都有！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
歐洲護照蓋章將成回憶！歐盟生物識別邊境檢查新上線，港人入境要過「指紋臉部雙重關」
歐洲旅遊迎來重大改變，即日起，當你拖着行李箱踏入歐洲機場，迎接你的將不再是邊境人員手上的印章，而是一部部自助登記機。歐盟正式啟動全新的Entry/Exit System（EES），所有非歐盟旅客包括香港特區護照及BNO持有人，進入申根區（Schengen Area）的國家時，需要掃描護照、拍攝臉部照片、按下指紋。這套系統將在未來6個月內陸續在29個申根區國家的機場、港口和陸路關口全面使用，預計2026年4月前完全取代傳統的人工蓋章制度。對習慣快速過關的港人來說，初期可能要預留更多時間應對新程序。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
立法會選舉︱謝偉銓不競逐連任 累計 17 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 5 天前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
阿摩廉首獲連勝 曼聯2：1贈利物浦4連敗
【Now Sports】周日英超雙紅會，作客的曼聯靠安保姆和哈利麥佳亞各建一功，以2:1送給領隊阿摩廉上任以來首個2連勝，同時也贈給低潮中的利物浦4連敗。曼聯今場閃電開紀錄，藉利物浦的雲迪克與麥卡里士打頂波發生誤會，撞在一起，般奴費蘭迪斯傳到右路的阿麥迪亞路腳下，再直線傳入禁區助安保姆入楔建功，僅62秒便取得領先。這個入球，也令紅軍已連續7場比賽有失球出現。紅軍反撲，21分鐘有最佳扳平機會，沙拿在反擊中傳給加保，可惜後者射門中柱彈出，隨後紅魔門將拿文斯繼國際賽前對新特蘭地標把關後，再有出色表現，分別擋出麥卡里士打和伊薩的射門。至於對面代替阿里遜把關的馬馬達舒韋利，反而有「蝦碌」鏡頭，差點因為甩手讓安保姆在門前梅開二度，但其後也做齣好戲，擋出曼治的遠射。利物浦下半場繼續施壓，50分鐘，加保再次欠運，在死球攻勢中起腳再中柱，紅魔逃過一劫。雙方下半場踢了三分一時間，各自作出調動，紅軍有伊傑迪基、穫斯和居迪斯鍾斯入替，紅魔也有烏加迪、錫斯高和杜古上場，而今季表現備受批評的沙拿，繼續留在場上，65分鐘再次忘帶射門鞋，在禁區右路乘所有球員大漏，控定傳球後對住拿文斯，竟將皮球射出界未能中框。不過，紅now.com 體育 ・ 1 天前
天氣｜強烈季候風信號生效 天文台考慮下午5時至7時直接發三號信號
【Now新聞台】(10月20日，08:45)天文台發出特別提示指，隨著熱帶氣旋風神逐漸靠近廣東沿岸，考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。(07:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。另外，天文台表示，熱帶氣旋風神現時位於本港800公里範圍內，但今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在今日下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。10月19日(23:05)熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今晚及明日(10月20日)大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。隨著風神在明日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在明now.com 新聞 ・ 20 小時前
機場貨機衝落海｜1999年華航「反肚」3死208傷 成新機場最嚴重空難(有片)
香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港國際機場自1998年7月啟用以來發生過多宗航空事故，其中最嚴重是1999年正值颱風襲港期間，中華航空一艘客機於機場降落時am730 ・ 16 小時前
阿聯酋貨機香港降落後衝出跑道墜海 兩機場員工死亡
一架貨運飛機在香港國際機場衝出跑道，墜入海中，造成兩名地勤人員死亡。 阿聯酋航空（Emirates）EK9788航班於星期一（10月20日）香港時間03:50（格林尼治標準時間星期天19:50）從杜拜抵達香港時偏離跑道，並撞上一輛機場巡邏車。 車內兩人其後被證實死亡，機上四名機組人員則在事故中生還。 這是香港罕見的嚴重航空事故——赤臘角機場一向以安全紀錄良好著稱。 印航空難「黑盒子」錄音開始被調查 同型號客機「技術原因」折返香港 ...BBC News 中文 ・ 11 小時前
機管局上午10時就阿聯酋貨機疑衝出跑道導致兩死事故見傳媒
阿聯酋迪拜來港貨機懷疑衝出跑道,並與地勤車相撞的事故,導致2人死亡。死者分別是地勤車司機及乘客。機管局將於今早10時會見傳媒交代最新情況。 (BC)infocast ・ 20 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 11 小時前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 17 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 18 小時前