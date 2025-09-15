你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？

銀債開售｜專家建議抽 30 手
就算經常出入香港國際機場，都不代表大家熟悉機場～今次Yahoo Travel為大家細數10個香港國際機場的服務！行李太重？有行李送遞/搬運/寄存服務；漏了文件，有文件送遞或打印、影印及掃描服務；電話沒電，有充電設施及免費電話；就連淋浴設施、銀行及外幣找換、電動車等都有，你又試過哪一項？
香港機場服務1. 行李送遞
想兩手揈揈出入機場，暫時順豐香港及ALLWAYS都有提供行李送遞服務。順豐分別有「上門行李託運服務」及「市區上門行李運送服務」，前者只適用乘坐國泰航空、香港航空及大灣區航空的旅客，由市區指定地點託運行李，直達目的地機場領取，在航班起飛前14日至起飛前12小時預約服務，最遲在航班起飛前5小時安排收取行李，每日收取行李時間為8am至9pm，原價每件$370，Klook正進行6折優惠，每件只需$222；後者適用於所有旅客，行李從市區到機場或從機場到市區，每件行李不可超過30kg，Klook推出8折優惠，每件只需$144，到達機場服務櫃檯的行李需於免費寄存時間內領取，否則會被收取每小時14港元或每天165港元的寄存費用。至於ALLWAYS的行李託運及送遞服務則較貴，一件價錢為$815-$977，較不推薦。
【8折優惠】順豐速運行李運送服務
價錢：$144
（原價$180）
【6折優惠】順豐速運上門行李託運服務（目前僅支援國泰航空、香港航空及大灣區航空航班）
價錢：$222
（原價$370）
ALLWAYS（非禁區）
位置：一號客運大樓抵港層行李認領大堂
順豐香港（非禁區）
位置：抵港層（L5）接機大堂A
香港機場服務2. 行李搬運
抵港及離港時可使用收費的行李搬運服務，工作人員會幫手將行李由離港層落客區或其他下車處，送到登記櫃檯，或將行李由一號客運大樓抵港層的行李認領大堂，運至機場各車輛上客處。此服務包括搬運最多3件行李，每件行李不得超過23公斤或總尺寸不得超過158/203厘米，價錢由$210起，至少提前48小時進行預訂。
ALLWAYS
預約：按這裡
香港機場服務3. 行李寄存
一號客運大樓抵港層第五層設有行李寄存櫃位提供行李寄存服務，費用按寄存時間、行李體積及重量計算，行李重量不超過30公斤或總尺寸不超過199厘米（長 + 闊 + 高），可按小時或按日計算，每小時為$14、每日為$165，所需費用以較低者為準。若行李超過以上標準尺寸或重量則會以倍數計算收費。而寄存超過30天而未被領回的行李，將被視作無人認領的行李，並會被移走。
行李寄存（非禁區）
位置：抵港層（L5）接機大堂A
香港機場服務4. 文件送遞
臨出發先發現拎漏文件？透過此文件送遞服務，即有人專從港島/九龍指定地方取件，再快速地送到一號客運大樓禁區內，但留意文件最大尺寸為A4信封，重量不超過500克，一次費用為$500。
香港機場服務5. 打印、影印及掃描
如果漏帶的文件可以打印出來到，亦有解決方法！香港國際機場於3個地點設有影印、打印、傳真及掃瞄服務，分別於離港層（L7）D行段前、離港層（L6）近1號登機閘口以及離港層（L6）近5號登機閘口，黑白打印每張$15；彩色影印每張$29，文件可透過WhatsApp或電郵傳送，價錢雖貴，但能夠應付燃眉之急，絕對值得。
打印、影印及掃描服務
位置：離港層（L7）D行段前、離港層（L6）近1號登機閘口、離港層（L6）近5號登機閘口
香港機場服務6. 電動車
手提行李左一袋右一袋，扶老攜幼，又或遇上較遠的登機閘口，都可以考慮坐電動車往來登機閘口，上車點為抵港閘口或離港大堂的指定會合點！機場抵港層及離港層禁區內共有19部電動車，費用為每位$104，包車一架為$520，最多可坐5人，對帶小孩、老人或行動不便者及其同行人者都尤其有用。
電動車（禁區）
位置：離港層（L6）近1號登機閘口
香港機場服務7. 免費淋浴設施
香港機場作為亞洲中心的環球樞紐，不少旅客在此轉機，經過漫長的飛行旅程後，沖個涼可以消除疲勞。香港機場設有兩個免費淋浴設施，分別位於抵港L5層的12及43號登機閘口附近，24小時開放，淋浴間免費提供熱水、風筒、洗髮液和沐浴液，乾濕分離，更設有更衣位置 ，另有自動售貨機提供毛巾和其他淋浴用品，尤其適合長途機旅客。
免費淋浴設施（禁區）
位置：抵港層（L5）近12/43號登機閘
香港機場服務8. 免費電話
雖然時下人人都有手提電話，但當漫長機程後手機無電，以為要搵電話亭入硬幣打電話，但原來機場內設有超過40個可撥打本地電話的設施，重點是免費使用！
香港機場服務9. 充電設施
電話無電，除了免費電話，客運大樓包括登機閘口及轉機區設置了超過9,100個充電插座，以及USB插座，方便旅客為個人電子裝置充電。此外，ALLWAYS提供收費電池充電服務，於離港層L6或L7都可租借，適合無帶電線的旅客們租用。
電池充電服務
位置：離港層（L7）D行段前、離港層（(L7）H行段前、離港層（L6）近1號登機閘口、離港層（L6）近5號登機閘口
香港機場服務10. 外幣找換及銀行
機場內有一間中國銀行、中銀及匯豐的自動櫃員機，Global Exchange及Travelex外幣找換店，能享用多種即時財務服務。旅客亦可在Global Exchange及Travelex網站預訂外幣，在抵達機場時領取，省時方便。
中國銀行（非禁區）
位置：離港層（L6）近1號登機閘口
營業時間：星期一至五9am-7pm，星期六、日及公眾假期9am-3pm
