香港機場行李帶爆開「炒起」 機管局：維修後恢復運作(有片)

聖誕將近不少市民外遊，亦有不少港人及遊客抵港。近日社交平台有網民拍照，目擊香港國際機場抵港層其中一條行李輸送帶在運作期間突然「爆開」，輸送帶多塊金屬板移位變形「炒起」分離，零件滑輪外露，樓主在帖文中寫道事件於周二(23日)凌晨1時多發生：「望住行李帶爆開！」，他稱等攞行李期間，突然無啦啦爆開，多名網民亦留言及發圖稱目擊事件。

機管局發言人回覆《am730》查詢指，今日凌晨約1時30分，機場行李認領大堂5號行李認領轉盤發生故障，機管局即時派出維修人員到場處理，並安排旅客於另一個行李認領轉盤領取行李。該行李認領轉盤經維修後，於凌晨約3時30分恢復運作，機場運作不受影響。

網民：咁多年佢都攰了

帖文引發網民熱烈討論，有人幽默笑稱輸送帶是「太攰」，「咁多年佢都攰了」、「行李帶：我累了」、「應該加個告示牌寫住裝置藝術」、「爛到不可再爛」、「因咩原因搞到咁？」、「最鋒利既刀都有生鏽既一日，何況係行李帶」、「其他國家既機場都有發生，又唔係淨係香港既！」



