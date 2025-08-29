Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

想要有升級或星級旅程體驗？不如在候機期間到機場貴賓室放鬆一下，在沙發上小憩，享用免費的精緻餐點、點心和飲品，甚至來一杯美酒放鬆心情。現時香港機場有多達17間貴賓室提供服務，除了航空公司外，還有信用卡客戶專用，或付費購買會籍的。Yahoo Travel幫大家整合了香港機場貴賓室的地點位置、開放時間，以及使用資格或費用資料，方便大家查看。

現時香港機場有多達14間貴賓室提供服務，除了航空公司外，還有信用卡客戶專用，或付費購買會籍的。（Getty Images）

機場貴賓室分2種 旅遊平台有售單次使用券

機場貴賓室主要分2種，一是信用卡客戶專用，二是航空公司商務/頭等客艙乘客，或指定等級會員使用。前者門檻較低，即使沒有相關信用卡，也可以在各旅遊產品平台購買，例如環亞機場貴賓室單次入場券，最平$360有交易，可以用3小時。環亞機場貴賓室Plaza Premium Lounge門檻低，所以人流都比較多，建議大家入手在離境大堂、鄰近1號閘口的環亞優逸庭Plaza Premium First，環亞優逸庭環境比較舒適，設計上有點像迷你自助餐，而且有酒吧，可以上機前小酌一杯、放鬆一下。

環亞機場貴賓室Plaza Premium Lounge

價錢：$360起

按此經Klook預訂 按此經KKday預訂 按此經Trip.com預訂

環亞優逸庭Plaza Premium First

價錢：$749起

SHOP NOW

信用卡貴賓室

1. 環亞貴賓室（東大堂）Plaza Premium Lounge

使用對象：Dragon Pass、AE Explorer、AE白金卡、AE商務金卡、Citi Prestige、Citi PremierMiles、中銀Cheers Card、HSBC EveryMile Card持有人

費用：合資格對象免費

位置：離港層（L6層）1號閘口

開放時間：24小時

網址：按這裡

環亞貴賓室近1號閘口。（圖片：環亞機場貴賓室）

2. 環亞貴賓室Plaza Premium Lounge

使用對象：Dragon Pass、AE Explorer、AE白金卡、AE商務金卡、Citi Prestige、Citi PremierMiles、中銀Cheers Card、HSBC EveryMile Card持有人

費用：合資格對象免費

位置：離港層（L6層）35號閘口

開放時間：24小時

網址：按這裡

環亞貴賓室近35閘口。（圖片：環亞機場貴賓室）

3. 環亞貴賓室（西大堂）Plaza Premium Lounge

使用對象：Dragon Pass、AE Explorer、AE白金卡、AE商務金卡、Citi Prestige、Citi PremierMiles、中銀Cheers Card、HSBC EveryMile Card持有人

費用：合資格對象免費

位置：離港層（L7層）60號閘口

開放時間：24小時

網址：按這裡

環亞貴賓室近60閘口。（圖片：環亞機場貴賓室）

4. 環亞優逸室Plaza Premium First

環亞優逸室近35閘口。（圖片：環亞機場貴賓室）

5. 環亞優逸室（東大堂）Plaza Premium First

環亞優逸室近1閘口。（圖片：環亞機場貴賓室）

6. Kyra Lounge

使用對象：任何人；需要在 航班起飛時間最少6小時前網上付費預約 ；現場walk-in則按貴賓室情況而定

會籍費用：USD 80起，約$622.6起

位置：離港層（L6層）23號閘口

開放時間：5:30am-11:30pm

網址：按這裡

Kyra Lounge。（圖片：Kyra Lounge）

7. 大通銀行藍寶石貴賓室

使用對象：Priority Pass持有人，可網上購買；或美國運通白金卡Priority Pass、Citi Prestige信用卡Priority Pass

會籍費用：60歐元起，約$541.5起

位置：離港層（L7層）40號閘口

開放時間：6am-12am

網址：按這裡

大通銀行藍寶石貴賓室。（網上圖片）

航空公司貴賓室

航空公司貴賓室主要向其商務/頭等客艙乘客，或指定等級會員使用。

國泰航空公司

1. 寰宇堂（商務客位）

使用對象：商務客艙乘客

位置：離港層（L6層）近2號閘口

開放時間：5:30am-12:30am

國泰航空貴賓室寰宇堂。（圖片：國泰航空）

2. 玉衡堂（頭等客位）

使用對象：頭等客艙乘客，以及特選國泰會員與「寰宇一家」飛行常客

位置：離港層（L6層）近63號閘口

開放時間：5:30am至最後一班航機

3. 玉衡堂（商務客位）

使用對象：商務客艙乘客

位置：離港層（L6層）近65號閘口

開放時間：5:30am-12:30am

國泰航空貴賓室玉衡堂。（圖片：國泰航空）

4. 逸連堂

使用對象：商務客位

位置：離港層（L7層）近35號閘口

開放時間：5:30am-12:30am

國泰航空貴賓室逸連堂。（圖片：國泰航空）

5. 玲瓏堂

使用對象：頭等客艙乘客、國泰鑽石卡會員，以及「寰宇一家」綠寶石卡會員

位置：離港層（L7層）近6號閘口

開放時間：5:30am-12:30am

國泰航空貴賓室玲瓏堂。（圖片：國泰航空）

香港航空

6. 遨堂

使用對象：

香港航空商務客位 HKA 商務艙旅客（不包括以里程票換領的機票及非自願升艙旅客） Fortune Wings Club（金鵬俱樂部）白金、金卡及銀卡會員（銀卡會員將由1-1-2025開始恢復使用） 持有HKA VIP貴賓室邀請咭之旅客 持有HKA VIP貴賓室使用券之旅客 龍騰出行（Dragon Pass）會員

位置：中場客運廊七樓

開放時間：6:30am-2:30am

香港航空貴賓室遨堂。（圖片：香港航空）

阿聯酋航空

7. 阿聯酋航空貴賓室

阿聯酋航空貴賓室。（圖片：阿聯酋航空）

澳洲航空

8. 澳航貴賓室

使用對象：

澳洲航空 星宇航空

澳航貴賓室。（圖片：澳洲航空）

新加坡航空

9. 銀刃貴賓室

使用對象：

加拿大航空 (AC) 中國國際航空公司 (CA) 印度航空公司 (AI) 新西蘭航空公司 (NZ) 全日空 (NH) 韓亞航空 (OZ) 奧地利航空 (OS) 埃及航空 (MS) 埃塞俄比亞航空 (ET) 長榮航空 (BR) 德國漢莎航空公司 (LH) 深圳航空公司 (ZH) 新加坡航空公司 (SQ) 南非航空公司 (SA) 瑞士國際航空 (LX) 泰國國際航空 (TG) 土耳其航空 (TK) 美國聯合航空 (UA)

新加坡航空銀刃貴賓室。（Getty Images）

10. 暫時關閉｜聯合航空貴賓室

