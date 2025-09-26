專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
香港機場通宵巴士攻略 巴士時間表、線路、票價、貼士
作為亞洲重要嘅交通樞紐，香港國際機場（HKIA）真係四通八達，交通方式多又方便，等大家嚟回市區都好輕鬆。依家愈嚟愈多人會搭深夜機或者紅眼航班，唔少旅客都係揀咗喺非繁忙時間出入境。為咗照顧夜歸或者夜出嘅朋友，機場特登提供咗齊全嘅通宵巴士服務，簡直就係夜晚飛機客嘅救星！又平又方便，無論幾夜先落機，都一樣可以順順利利去到目的地。
Trip.com就幫大家準備好咗2025年香港機場通宵巴士懶人包，一次過睇晒最新資訊！入面有齊詳細嘅路線規劃、準確嘅巴士時間表、清楚透明嘅票價，仲有實用乘車貼士，確保你幾點鐘到香港都唔洗擔心交通問題。等你嘅香港之旅，無論係開始定完結，都可以輕鬆又順利。
機場通宵巴士 | 香港機場通宵巴士路線一覽
香港國際機場都好清楚夜晚交通有幾重要，所以特登安排咗多條通宵機場巴士線。呢啲路線設計得幾周到，基本上覆蓋晒香港主要市區同機場之間嘅交通需要。無論你要返港島、九龍，定係去新界，都一定搵到啱你嘅夜間接駁巴士。以下就有一個通宵巴士路線總覽，等你一眼就睇到邊條線最方便去到目的地：
路線編號
目的地
由機場出發（頭班車、尾班車）
前往機場（頭班車、尾班車）
車費（港元）
NA10
鴨脷洲
01:15
04:55
成人 $60.7；小童 $30.4
NA11
北角碼頭
00:50 / 01:10
04:50
成人 $54.4；小童 $27.2
NA12
杏花邨
-
04:45
成人 $60.7；小童 $30.4
NA20
黃埔花園
00:35
04:30
成人 $39.3；小童 $19.7
NA21
大角咀（海輝道）
00:50；04:50
00:50；04:50
成人 $39.3；小童 $19.7
NA29
將軍澳（寶琳）
00:40 / 01:10
04:15 / 05:05
成人 $54.4；小童 $27.2
NA30
梨木樹
00:50 / 01:40
04:05 / 04:40
成人 $34.6；小童 $17.3
NA31
荃灣（如心廣場）
00:30 / 01:10
04:00 - 04:55
成人 $34.6；小童 $17.3
NA32
葵涌邨
00:25 / 01:15
04:10 / 04:45
成人 $34.6；小童 $17.3
NA33
屯門（富泰）
00:20 - 02:20
03:45 - 04:30
成人 $29.3；小童 $14.6
NA36
錦上路站
00:15 - 02:35
03:45 - 04:50
成人 $34.6；小童 $17.3
NA37
天⽔圍市中⼼
00:25 - 02:30
03:25 - 04:40
成人 $34.6；小童 $17.3
NA40
烏溪沙站
00:20 - 01:40
03:40 - 04:40
成人 $41.9；小童 $21.0
NA41
沙田（水泉澳）
00:30 / 01:20
04:10
成人 $41.9；小童 $21.0
NA43
粉嶺（聯和墟）
00:20 / 01:15
04:05 - 04:45
成人 $47.2；小童 $23.6
NA47
大埔（太和）
00:30
04:10
成人 $44.5；小童 $22.3
N11
中環（港澳碼頭）
01:50；04:50
01:20；04:20
成人 $32.1；小童 $16.1
N21
尖沙咀（天星碼頭）
00:20；04:50
01:30；05:10
成人 $23.8；小童 $11.9
N21A
尖沙咀（天星碼頭）
05:00
00:10；01:10
成人 $23.8；小童 $11.9
N23
慈雲山（北）
00:15 / 01:10
03:35 / 04:35 / 05:05
成人 $23.8；小童 $11.9
N26
油塘
00:20
04:30 / 05:00 / 05:25
成人 $23.8；小童 $11.9
N29
將軍澳（康盛花園）
00:15 / 01:10
03:50 - 04:50
成人 $24.8；小童 $12.4
N30
元朗站
00:20 / 01:10
03:25 / 04:20
成人 $29.0；小童 $14.5
N31
荃灣（愉景新城）
00:30；05:00
00:25；05:00
成人 $22.3；小童 $11.2
N35
梅窩
01:30 / 04:30
03:15 / 04:20
成人 $24.1（星期一至六）；$37.1（星期日及公眾假期）
N42
馬鞍山（耀安）
00:20
03:50 / 04:50
成人 $27.9；小童 $14.0
圖片來源：國泰航空官網
機場通宵巴士 | NA10 | 鴨脷洲
由機場出發：01:15 *指定日子服務
前往機場：04:55 *指定日子服務
行車時間：約 85 分鐘
主要途經地區：青衣、香港仔
票價：成人 $60.7；小童 $30.4
機場通宵巴士 | NA11 | 北角碼頭
由機場出發：00:50 / 01:10 *每日兩班
前往機場：04:50 *每日一班
行車時間：約 75 分鐘
主要途經地區：銅鑼灣、炮台山
票價：成人 $54.4；小童 $27.2
機場通宵巴士 | NA12 | 杏花邨
前往機場：04:45 *每日一班
行車時間：約 85 分鐘
主要途經地區：北角、鰂魚涌
票價：成人 $60.7；小童 $30.4
機場通宵巴士 | NA20 | 黃埔花園
由機場出發：00:35 *每日一班
前往機場：04:30 *每日一班
行車時間：約 70 分鐘
主要途經地區：紅磡、土瓜灣
票價：成人 $39.3；小童 $19.7
機場通宵巴士 | NA21 | 大角咀（海輝道）
由機場出發：00:50 - 04:50
前往機場：00:50 - 04:50
行車時間：約 65 分鐘
主要途經地區：旺角、太子
票價：成人 $39.3；小童 $19.7
機場通宵巴士 | NA29 | 將軍澳（寶琳）
由機場出發：00:40 / 01:10 *每日兩班
前往機場：04:15 / 05:05 *每日兩班
行車時間：約 80 分鐘
主要途經地區：觀塘、調景嶺
票價：成人 $54.4；小童 $27.2
機場通宵巴士 | NA30 | 梨木樹
由機場出發：00:50 / 01:40 *每日兩班
前往機場：04:05 / 04:40 *每日兩班
行車時間：約 70 分鐘
主要途經地區：荃灣、西樓角
票價：成人 $34.6；小童 $17.3
機場通宵巴士 | NA31 | 荃灣（如心廣場）
由機場出發：00:30 / 01:10 *每日兩班
前往機場：04:00 - 04:55 *每日三班
行車時間：約 65 分鐘
主要途經地區：青衣、荃灣市中心
票價：成人 $34.6；小童 $17.3
機場通宵巴士 | NA32 | 葵涌邨
由機場出發：00:25 / 01:15 *每日兩班
前往機場：04:10 / 04:45 *每日兩班
行車時間：約 60 分鐘
主要途經地區：青衣、葵芳
票價：成人 $34.6；小童 $17.3
機場通宵巴士 | NA33 | 屯門（富泰）
由機場出發：00:20 - 02:20 *每日六班
前往機場：03:45 - 04:30 *每日四班
行車時間：約 60 分鐘
主要途經地區：兆康、屯門市中心
票價：成人 $29.3；小童 $14.6
機場通宵巴士 | NA36 | 錦上路站
由機場出發：00:15 - 02:35 *每日六班
前往機場：03:45 - 04:50 *每日四班
行車時間：約 60 分鐘
主要途經地區：青衣、葵涌
票價：成人 $34.6；小童 $17.3
機場通宵巴士 | NA37 | 天水圍市中心
由機場出發：00:25 - 02:30 *每日六班
前往機場：03:25 - 04:40 *每日五班
行車時間：約 70 分鐘
主要途經地區：元朗、大棠
票價：成人 $34.6；小童 $17.3
機場通宵巴士 | NA40 | 烏溪沙站
由機場出發：00:20 - 01:40 *每日四班
前往機場：03:40 - 04:40 *每日三班
行車時間：約 80 分鐘
主要途經地區：大圍、馬鞍山
票價：成人 $41.9；小童 $21.0
機場通宵巴士 | NA41 | 沙田（水泉澳）
由機場出發：00:30 / 01:20 *每日兩班
前往機場：04:10 *每日一班
行車時間：約 75 分鐘
主要途經地區：大圍、沙田市中心
票價：成人 $41.9；小童 $21.0
機場通宵巴士 | NA43 | 粉嶺（聯和墟）
由機場出發：00:20 / 01:15 *每日兩班
前往機場：04:05 - 04:45 *每日三班
行車時間：約 85 分鐘
主要途經地區：上水、粉嶺
票價：成人 $47.2；小童 $23.6
機場通宵巴士 | NA47 | 大埔（太和）
由機場出發：00:30 *每日一班
前往機場：04:10 *每日一班
行車時間：約 75 分鐘
主要途經地區：大埔中心
票價：成人 $44.5；小童 $22.3
機場通宵巴士 | N11 | 中環（港澳碼頭）
由機場出發：01:50 - 04:50
前往機場：01:20 - 04:20
行車時間：約 55 分鐘
主要途經地區：西九龍、上環
票價：成人 $32.1；小童 $16.1
機場通宵巴士 | N21 | 尖沙咀（天星碼頭）
由機場出發：00:20 - 04:50
前往機場：01:30 - 05:10
行車時間：約 60 分鐘
主要途經地區：旺角、佐敦
票價：成人 $23.8；小童 $11.9
機場通宵巴士 | N21A | 尖沙咀（天星碼頭）
由機場出發：05:00 *每日一班
前往機場：00:10 - 01:10
行車時間：約 65 分鐘
主要途經地區：旺角、油麻地
票價：成人 $23.8；小童 $11.9
機場通宵巴士 | N23 | 慈雲山（北）
每日有 00:15 同 01:10 兩班由東涌開出，方便夜晚要返市區嘅旅客。另外，部分通宵巴士路線亦提供清晨前往機場嘅服務，啱晒要搭早班機嘅乘客。例如有條熱門路線（可參考具體路線詳情），每日固定有 03:35、04:35 同 05:05 三班車，確保你可以準時到機場辦理登機手續，輕輕鬆鬆展開旅程。
行車時間：大約 75 分鐘
主要途經地區：觀塘、鑽石山
票價：成人 $23.8 ｜小童 $11.9
機場通宵巴士 | N26 | 油塘
每日有一班 00:20 由東涌開出，方便夜晚要返機場嘅旅客。除咗呢班之外，仲有其他通宵巴士路線提供多個清晨班次去香港國際機場。例如另一條主要路線，就有 04:30、05:00 同 05:25 三班車，每日固定開出。咁樣選擇多，大家就可以彈性安排出發時間，唔怕因為交通影響而錯過航班。
行車時間：大約 80 分鐘
主要途經地區：藍田、觀塘
票價：成人 $23.8 ｜小童 $11.9
機場通宵巴士 | N29 | 將軍澳（康盛花園）
由機場出發：00:15 / 01:10 *每日兩班由東涌開出
前往機場：03:50 - 04:50 *每日三班
行車時間：約 85 分鐘
主要途經地區：調景嶺、寶琳
票價：成人 $24.8；小童 $12.4
機場通宵巴士 | N30 | 元朗站
由機場出發：00:20 / 01:10 *每日兩班
前往機場：03:25 / 04:20 *每日兩班
行車時間：約 75 分鐘
主要途經地區：天水圍、大棠
票價：成人 $29.0；小童 $14.5
機場通宵巴士 | N31 | 荃灣（愉景新城）
由機場出發：00:30 - 05:00
前往機場：00:25 - 05:00
行車時間：約 65 分鐘
主要途經地區：青衣、荃灣市中心
票價：成人 $22.3；小童 $11.2
機場通宵巴士 | N35 | 梅窩
對於夜晚先到香港嘅旅客，特別係由 港珠澳大橋香港口岸 入境嘅朋友，機場通宵巴士一樣有方便嘅市區接駁服務。由口岸開出嘅班次時間係：01:30 同 04:30，每日兩班，等你凌晨都唔洗擔心無車返市區。呢條線路大約 45分鐘就到，沿途會經過大嶼山、貝澳，安全又舒舒服服，啱晒跨境旅客。
返機場方面都有班次，時間係：03:15 / 04:20，每日兩班，啱晒要趕早機嘅人。
至於票價方面，機場通宵巴士真係抵玩又透明：
成人票價：星期一至六 $24.1、星期日同公眾假期 $37.1
小童票價：星期一至六 $12.1、星期日同公眾假期 $18.6
票價清清楚楚，方便大家計劃交通費用。不過要留意，呢啲係參考價，建議上車前記得再睇下最新官方公佈。
機場通宵巴士 | N42 | 馬鞍山（耀安）
由機場出發：00:20 *每日一班由東涌開出
前往機場：03:50 / 04:50 *每日兩班
行車時間：約 90 分鐘
主要途經地區：沙田、大圍
票價：成人 $27.9；小童 $14.0
機場通宵巴士 | 貼士
1. 上車地點
如果你想確認通宵巴士站喺邊度，唔洗擔心～香港國際機場裡面都有好清晰嘅指示牌，跟住路牌行就一定搵到。
圖片來源：香港國際機場官網
2. 提前充值八達通
機場通宵巴士全部都可以用 八達通畀錢，好方便㗎！建議大家提早買定或者儲夠錢入八達通，咁上車就可以「嘟」一聲，慳返排隊買飛嘅時間。
3. 大件行李
每架機場通宵巴士都有 行李擺放位，啱晒有行李箱嘅旅客，用起嚟方便又安心。
機場通宵巴士 | 香港機場附近住宿推介
如果你係搭紅眼航班，或者夜晚先到香港，長途飛行再加上舟車勞頓，真係好容易攰到爆。呢個時候，與其心急火燎趕返市區，不如考慮喺機場附近揀間舒服嘅酒店住一晚。咁樣唔單止可以好好休息、叉返電，仲可以避免夜晚返市區交通唔方便嘅問題。第二朝精精神神咁展開你嘅香港旅程，先至玩得更開心！以下就精選咗幾間機場附近嘅人氣酒店，畀你作為過夜嘅完美選擇。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
香港天際萬豪酒店(Hong Kong SkyCity Marriott Hotel)
距離香港國際機場只係幾分鐘車程，酒店仲提供免費穿梭巴士，方便往返航站樓。房間寬敞舒適，設施齊全，仲有室內泳池、健身中心同水療中心，非常適合長途旅行後需要好好休息嘅旅客。
評分：9.1/10.0
地址：航天城東路一號, 離島區, 香港
香港富豪機場酒店(Regal Airport Hotel)
呢間酒店就喺機場旁邊，步行幾分鐘就可以直達航站樓，係趕早機或者紅眼航班旅客嘅熱門選擇。房間隔音做得好，確保你可以安心休息，另外仲有多間餐廳提供中西美食，唔怕夜晚搵食煩惱。
評分：8.5/10.0
地址：赤臘角 香港機場暢達路9號 (9 Cheong Tat Road, HK International Airport, Chek Lap Kok), 離島區, 香港
香港東涌世茂喜來登酒店(Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)
酒店位於東薈城購物中心隔離，坐港鐵大概兩個站就返到機場。除咗方便搭機之外，仲可以即刻shopping，食肆選擇多。酒店設有室外泳池同健身中心，適合家庭旅客或者轉機停留嘅遊客。
評分：9.4/10.0
地址：新界大嶼山東涌怡東路9號, 離島區, 香港
香港機場巴士常見問題
香港機場通宵巴士要唔要預先訂位？
唔需要㗎，直接去到指定巴士站排隊就可以上車，好方便。
通宵巴士啱唔啱帶小朋友或者BB？
啱嘅，車上面有安全座椅，不過都建議家長自己準備定嬰兒車固定裝置，咁會更加穩陣。
如果錯過咗通宵巴士，仲有冇其他交通選擇？
有嘅，可以搭的士，不過車費就會貴好多，要有心理準備。
其他人也在看
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 23 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 2 天前
深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆
深圳酒店優惠一浪接一浪，嚟緊會北上深圳過夜玩樂的話，就要捉實KKday限時超抵優惠！KKday將於9月25日6pm推出深鐵前海君璞書院及深圳北站塘朗城君璞酒店快閃住宿優惠，入住一晚只需$199！兩間酒店地理位置方便之餘，當中更可入住全景落地窗客房，附近還有山姆超市等購物點，啱晒做落腳點！優惠手快手手慢無，記得mark實今日（25日）6pm搶優惠啦～Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票
北上深圳住高級酒店再玩最新華發冰雪熱雪奇蹟！Klook推出深圳國際會展中心洲際酒店套票，入住一晚豪華房連雙人自助早餐、入住日雙人初級道3小時滑雪票、返雪場交通接送、免費房內迷你吧等，兼送洲際行政酒廊雙人禮遇，有埋下午茶及歡樂時光，用優惠碼扣減後每晚低至$1,420起，即人均只需$710起，單計滑雪票已索價三百多元，套票完全超值！假如親子連住2晚，每晚人均價更低至$236.5起，Klook訂購深圳酒店再送$150深圳酒店優惠券。想知如何用最平價錢預訂，即睇內文！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 3 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 23 小時前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美農民哭暈！中國爆買阿根廷大豆 從20船追加至35船
在阿根廷暫停出口稅之後，中國本週加強了對阿根廷大豆的購買力度，使得在每年這個時候通常主導該貿易的美國農民被排擠到一旁。鉅亨網 ・ 17 小時前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 1 天前