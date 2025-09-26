香港機場通宵巴士攻略 巴士時間表、線路、票價、貼士

作為亞洲重要嘅交通樞紐，香港國際機場（HKIA）真係四通八達，交通方式多又方便，等大家嚟回市區都好輕鬆。依家愈嚟愈多人會搭深夜機或者紅眼航班，唔少旅客都係揀咗喺非繁忙時間出入境。為咗照顧夜歸或者夜出嘅朋友，機場特登提供咗齊全嘅通宵巴士服務，簡直就係夜晚飛機客嘅救星！又平又方便，無論幾夜先落機，都一樣可以順順利利去到目的地。

Trip.com就幫大家準備好咗2025年香港機場通宵巴士懶人包，一次過睇晒最新資訊！入面有齊詳細嘅路線規劃、準確嘅巴士時間表、清楚透明嘅票價，仲有實用乘車貼士，確保你幾點鐘到香港都唔洗擔心交通問題。等你嘅香港之旅，無論係開始定完結，都可以輕鬆又順利。

機場通宵巴士 | 香港機場通宵巴士路線一覽

香港國際機場都好清楚夜晚交通有幾重要，所以特登安排咗多條通宵機場巴士線。呢啲路線設計得幾周到，基本上覆蓋晒香港主要市區同機場之間嘅交通需要。無論你要返港島、九龍，定係去新界，都一定搵到啱你嘅夜間接駁巴士。以下就有一個通宵巴士路線總覽，等你一眼就睇到邊條線最方便去到目的地：

路線編號 目的地 由機場出發（頭班車、尾班車） 前往機場（頭班車、尾班車） 車費（港元） NA10 鴨脷洲 01:15 04:55 成人 $60.7；小童 $30.4 NA11 北角碼頭 00:50 / 01:10 04:50 成人 $54.4；小童 $27.2 NA12 杏花邨 - 04:45 成人 $60.7；小童 $30.4 NA20 黃埔花園 00:35 04:30 成人 $39.3；小童 $19.7 NA21 大角咀（海輝道） 00:50；04:50 00:50；04:50 成人 $39.3；小童 $19.7 NA29 將軍澳（寶琳） 00:40 / 01:10 04:15 / 05:05 成人 $54.4；小童 $27.2 NA30 梨木樹 00:50 / 01:40 04:05 / 04:40 成人 $34.6；小童 $17.3 NA31 荃灣（如心廣場） 00:30 / 01:10 04:00 - 04:55 成人 $34.6；小童 $17.3 NA32 葵涌邨 00:25 / 01:15 04:10 / 04:45 成人 $34.6；小童 $17.3 NA33 屯門（富泰） 00:20 - 02:20 03:45 - 04:30 成人 $29.3；小童 $14.6 NA36 錦上路站 00:15 - 02:35 03:45 - 04:50 成人 $34.6；小童 $17.3 NA37 天⽔圍市中⼼ 00:25 - 02:30 03:25 - 04:40 成人 $34.6；小童 $17.3 NA40 烏溪沙站 00:20 - 01:40 03:40 - 04:40 成人 $41.9；小童 $21.0 NA41 沙田（水泉澳） 00:30 / 01:20 04:10 成人 $41.9；小童 $21.0 NA43 粉嶺（聯和墟） 00:20 / 01:15 04:05 - 04:45 成人 $47.2；小童 $23.6 NA47 大埔（太和） 00:30 04:10 成人 $44.5；小童 $22.3 N11 中環（港澳碼頭） 01:50；04:50 01:20；04:20 成人 $32.1；小童 $16.1 N21 尖沙咀（天星碼頭） 00:20；04:50 01:30；05:10 成人 $23.8；小童 $11.9 N21A 尖沙咀（天星碼頭） 05:00 00:10；01:10 成人 $23.8；小童 $11.9 N23 慈雲山（北） 00:15 / 01:10 03:35 / 04:35 / 05:05 成人 $23.8；小童 $11.9 N26 油塘 00:20 04:30 / 05:00 / 05:25 成人 $23.8；小童 $11.9 N29 將軍澳（康盛花園） 00:15 / 01:10 03:50 - 04:50 成人 $24.8；小童 $12.4 N30 元朗站 00:20 / 01:10 03:25 / 04:20 成人 $29.0；小童 $14.5 N31 荃灣（愉景新城） 00:30；05:00 00:25；05:00 成人 $22.3；小童 $11.2 N35 梅窩 01:30 / 04:30 03:15 / 04:20 成人 $24.1（星期一至六）；$37.1（星期日及公眾假期） N42 馬鞍山（耀安） 00:20 03:50 / 04:50 成人 $27.9；小童 $14.0





機場通宵巴士

圖片來源：國泰航空官網

機場通宵巴士 | NA10 | 鴨脷洲

由機場出發：01:15 *指定日子服務

前往機場：04:55 *指定日子服務

行車時間：約 85 分鐘

主要途經地區：青衣、香港仔

票價：成人 $60.7；小童 $30.4

機場通宵巴士 | NA11 | 北角碼頭

由機場出發：00:50 / 01:10 *每日兩班

前往機場：04:50 *每日一班

行車時間：約 75 分鐘

主要途經地區：銅鑼灣、炮台山

票價：成人 $54.4；小童 $27.2

機場通宵巴士 | NA12 | 杏花邨

前往機場：04:45 *每日一班

行車時間：約 85 分鐘

主要途經地區：北角、鰂魚涌

票價：成人 $60.7；小童 $30.4

機場通宵巴士 | NA20 | 黃埔花園

由機場出發：00:35 *每日一班

前往機場：04:30 *每日一班

行車時間：約 70 分鐘

主要途經地區：紅磡、土瓜灣

票價：成人 $39.3；小童 $19.7

機場通宵巴士 | NA21 | 大角咀（海輝道）

由機場出發：00:50 - 04:50

前往機場：00:50 - 04:50

行車時間：約 65 分鐘

主要途經地區：旺角、太子

票價：成人 $39.3；小童 $19.7

機場通宵巴士 | NA29 | 將軍澳（寶琳）

由機場出發：00:40 / 01:10 *每日兩班

前往機場：04:15 / 05:05 *每日兩班

行車時間：約 80 分鐘

主要途經地區：觀塘、調景嶺

票價：成人 $54.4；小童 $27.2

機場通宵巴士 | NA30 | 梨木樹

由機場出發：00:50 / 01:40 *每日兩班

前往機場：04:05 / 04:40 *每日兩班

行車時間：約 70 分鐘

主要途經地區：荃灣、西樓角

票價：成人 $34.6；小童 $17.3

機場通宵巴士 | NA31 | 荃灣（如心廣場）

由機場出發：00:30 / 01:10 *每日兩班

前往機場：04:00 - 04:55 *每日三班

行車時間：約 65 分鐘

主要途經地區：青衣、荃灣市中心

票價：成人 $34.6；小童 $17.3

機場通宵巴士 | NA32 | 葵涌邨

由機場出發：00:25 / 01:15 *每日兩班

前往機場：04:10 / 04:45 *每日兩班

行車時間：約 60 分鐘

主要途經地區：青衣、葵芳

票價：成人 $34.6；小童 $17.3

機場通宵巴士 | NA33 | 屯門（富泰）

由機場出發：00:20 - 02:20 *每日六班

前往機場：03:45 - 04:30 *每日四班

行車時間：約 60 分鐘

主要途經地區：兆康、屯門市中心

票價：成人 $29.3；小童 $14.6

機場通宵巴士 | NA36 | 錦上路站

由機場出發：00:15 - 02:35 *每日六班

前往機場：03:45 - 04:50 *每日四班

行車時間：約 60 分鐘

主要途經地區：青衣、葵涌

票價：成人 $34.6；小童 $17.3

機場通宵巴士 | NA37 | 天水圍市中心

由機場出發：00:25 - 02:30 *每日六班

前往機場：03:25 - 04:40 *每日五班

行車時間：約 70 分鐘

主要途經地區：元朗、大棠

票價：成人 $34.6；小童 $17.3

機場通宵巴士 | NA40 | 烏溪沙站

由機場出發：00:20 - 01:40 *每日四班

前往機場：03:40 - 04:40 *每日三班

行車時間：約 80 分鐘

主要途經地區：大圍、馬鞍山

票價：成人 $41.9；小童 $21.0

機場通宵巴士 | NA41 | 沙田（水泉澳）

由機場出發：00:30 / 01:20 *每日兩班

前往機場：04:10 *每日一班

行車時間：約 75 分鐘

主要途經地區：大圍、沙田市中心

票價：成人 $41.9；小童 $21.0

機場通宵巴士 | NA43 | 粉嶺（聯和墟）

由機場出發：00:20 / 01:15 *每日兩班

前往機場：04:05 - 04:45 *每日三班

行車時間：約 85 分鐘

主要途經地區：上水、粉嶺

票價：成人 $47.2；小童 $23.6

機場通宵巴士 | NA47 | 大埔（太和）

由機場出發：00:30 *每日一班

前往機場：04:10 *每日一班

行車時間：約 75 分鐘

主要途經地區：大埔中心

票價：成人 $44.5；小童 $22.3

機場通宵巴士 | N11 | 中環（港澳碼頭）

由機場出發：01:50 - 04:50

前往機場：01:20 - 04:20

行車時間：約 55 分鐘

主要途經地區：西九龍、上環

票價：成人 $32.1；小童 $16.1

機場通宵巴士 | N21 | 尖沙咀（天星碼頭）

由機場出發：00:20 - 04:50

前往機場：01:30 - 05:10

行車時間：約 60 分鐘

主要途經地區：旺角、佐敦

票價：成人 $23.8；小童 $11.9

機場通宵巴士 | N21A | 尖沙咀（天星碼頭）

由機場出發：05:00 *每日一班

前往機場：00:10 - 01:10

行車時間：約 65 分鐘

主要途經地區：旺角、油麻地

票價：成人 $23.8；小童 $11.9

機場通宵巴士 | N23 | 慈雲山（北）

每日有 00:15 同 01:10 兩班由東涌開出，方便夜晚要返市區嘅旅客。另外，部分通宵巴士路線亦提供清晨前往機場嘅服務，啱晒要搭早班機嘅乘客。例如有條熱門路線（可參考具體路線詳情），每日固定有 03:35、04:35 同 05:05 三班車，確保你可以準時到機場辦理登機手續，輕輕鬆鬆展開旅程。

行車時間 ：大約 75 分鐘

主要途經地區 ：觀塘、鑽石山

票價：成人 $23.8 ｜小童 $11.9

機場通宵巴士 | N26 | 油塘

每日有一班 00:20 由東涌開出，方便夜晚要返機場嘅旅客。除咗呢班之外，仲有其他通宵巴士路線提供多個清晨班次去香港國際機場。例如另一條主要路線，就有 04:30、05:00 同 05:25 三班車，每日固定開出。咁樣選擇多，大家就可以彈性安排出發時間，唔怕因為交通影響而錯過航班。

行車時間 ：大約 80 分鐘

主要途經地區 ：藍田、觀塘

票價：成人 $23.8 ｜小童 $11.9

機場通宵巴士 | N29 | 將軍澳（康盛花園）

由機場出發：00:15 / 01:10 *每日兩班由東涌開出

前往機場：03:50 - 04:50 *每日三班

行車時間：約 85 分鐘

主要途經地區：調景嶺、寶琳

票價：成人 $24.8；小童 $12.4

機場通宵巴士 | N30 | 元朗站

由機場出發：00:20 / 01:10 *每日兩班

前往機場：03:25 / 04:20 *每日兩班

行車時間：約 75 分鐘

主要途經地區：天水圍、大棠

票價：成人 $29.0；小童 $14.5

機場通宵巴士 | N31 | 荃灣（愉景新城）

由機場出發：00:30 - 05:00

前往機場：00:25 - 05:00

行車時間：約 65 分鐘

主要途經地區：青衣、荃灣市中心

票價：成人 $22.3；小童 $11.2

機場通宵巴士 | N35 | 梅窩

對於夜晚先到香港嘅旅客，特別係由 港珠澳大橋香港口岸 入境嘅朋友，機場通宵巴士一樣有方便嘅市區接駁服務。由口岸開出嘅班次時間係：01:30 同 04:30，每日兩班，等你凌晨都唔洗擔心無車返市區。呢條線路大約 45分鐘就到，沿途會經過大嶼山、貝澳，安全又舒舒服服，啱晒跨境旅客。

返機場方面都有班次，時間係：03:15 / 04:20，每日兩班，啱晒要趕早機嘅人。

至於票價方面，機場通宵巴士真係抵玩又透明：

成人票價 ：星期一至六 $24.1、星期日同公眾假期 $37.1

小童票價：星期一至六 $12.1、星期日同公眾假期 $18.6

票價清清楚楚，方便大家計劃交通費用。不過要留意，呢啲係參考價，建議上車前記得再睇下最新官方公佈。

機場通宵巴士 | N42 | 馬鞍山（耀安）

由機場出發：00:20 *每日一班由東涌開出

前往機場：03:50 / 04:50 *每日兩班

行車時間：約 90 分鐘

主要途經地區：沙田、大圍

票價：成人 $27.9；小童 $14.0

機場通宵巴士 | 貼士

1. 上車地點

如果你想確認通宵巴士站喺邊度，唔洗擔心～香港國際機場裡面都有好清晰嘅指示牌，跟住路牌行就一定搵到。

機場巴士車站位置

圖片來源：香港國際機場官網

2. 提前充值八達通

機場通宵巴士全部都可以用 八達通畀錢，好方便㗎！建議大家提早買定或者儲夠錢入八達通，咁上車就可以「嘟」一聲，慳返排隊買飛嘅時間。

立即購買八達通

3. 大件行李

每架機場通宵巴士都有 行李擺放位，啱晒有行李箱嘅旅客，用起嚟方便又安心。

機場通宵巴士 | 香港機場附近住宿推介

如果你係搭紅眼航班，或者夜晚先到香港，長途飛行再加上舟車勞頓，真係好容易攰到爆。呢個時候，與其心急火燎趕返市區，不如考慮喺機場附近揀間舒服嘅酒店住一晚。咁樣唔單止可以好好休息、叉返電，仲可以避免夜晚返市區交通唔方便嘅問題。第二朝精精神神咁展開你嘅香港旅程，先至玩得更開心！以下就精選咗幾間機場附近嘅人氣酒店，畀你作為過夜嘅完美選擇。

距離香港國際機場只係幾分鐘車程，酒店仲提供免費穿梭巴士，方便往返航站樓。房間寬敞舒適，設施齊全，仲有室內泳池、健身中心同水療中心，非常適合長途旅行後需要好好休息嘅旅客。

香港天際萬豪酒店(Hong Kong SkyCity Marriott Hotel)

香港天際萬豪酒店(Hong Kong SkyCity Marriott Hotel)

評分：9.1/10.0

地址：航天城東路一號, 離島區, 香港

呢間酒店就喺機場旁邊，步行幾分鐘就可以直達航站樓，係趕早機或者紅眼航班旅客嘅熱門選擇。房間隔音做得好，確保你可以安心休息，另外仲有多間餐廳提供中西美食，唔怕夜晚搵食煩惱。

香港富豪機場酒店(Regal Airport Hotel)

香港富豪機場酒店(Regal Airport Hotel)

評分：8.5/10.0

地址：赤臘角 香港機場暢達路9號 (9 Cheong Tat Road, HK International Airport, Chek Lap Kok), 離島區, 香港

酒店位於東薈城購物中心隔離，坐港鐵大概兩個站就返到機場。除咗方便搭機之外，仲可以即刻shopping，食肆選擇多。酒店設有室外泳池同健身中心，適合家庭旅客或者轉機停留嘅遊客。

香港東涌世茂喜來登酒店(Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)

香港東涌世茂喜來登酒店(Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：新界大嶼山東涌怡東路9號, 離島區, 香港

香港機場巴士常見問題

香港機場通宵巴士要唔要預先訂位？

唔需要㗎，直接去到指定巴士站排隊就可以上車，好方便。

通宵巴士啱唔啱帶小朋友或者BB？

啱嘅，車上面有安全座椅，不過都建議家長自己準備定嬰兒車固定裝置，咁會更加穩陣。

如果錯過咗通宵巴士，仲有冇其他交通選擇？

有嘅，可以搭的士，不過車費就會貴好多，要有心理準備。