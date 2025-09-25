香港機場餐廳地圖｜一文睇清新店/通宵營業餐廳/清晨開業早餐店/人氣餐飲 附地址及營業時間

香港國際機場作為連結世界的航空樞紐，擁有超過60間人氣餐廳，有中式粥麵、精緻點心、茶餐廳、中日韓台泰式等通通都有，款式多元化且高質，部份更是24小時營業，無論上機前或落機後都能滿足大家的口腹之欲！今次為大家整合了香港機場餐廳地圖，包括新餐廳、通宵營業餐廳、清晨開業早餐店，以及人氣餐廳，共23間選擇，總有一間啱你胃口！

香港國際機場作為連結世界的航空樞紐，擁有超過60間人氣餐廳。（相片來源：Hong Kong International Airport 香港國際機場@Facebook）

5大機場新餐廳推介

香港國際機場擁有多樣化的餐飲選擇，今年就有多間餐廳新加入，包括澳洲得獎咖啡師創立的「FINEPRINT」、獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮的「金色不如帰」、香港第一間以旅遊為主題的咖啡店「牧羊少年咖啡館 」等，禁區內外都有新面孔，飛多機轉都不怕重覆。

機場新餐廳1. FINEPRINT（非禁區）

由澳洲得獎咖啡師創立，機場接機大堂樓層店為品牌第10間全新分店。新店提供品牌標誌性的酸種吐司及精品咖啡，當中咖啡豆來自世界各地，並每周在柴灣烘焙，可在店內享用或外帶。

廣告 廣告

品牌標誌性的酸種吐司（相片來源：fineprint.hk@IG）

FINEPRINT（非禁區）

位置：一號客運大樓, 抵港層（L5）接機大堂

營業時間：6am-11pm

機場新餐廳2. 金色不如帰（非禁區）

2006年於東京新宿創立，連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮，如今品牌在港設有6間分店，其中一間位於機場。招牌的「黃金湯頭」以大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成，湯頭帶強烈的鮮味；麵條則以7款日本麵粉製成，小麥香味較重，入口煙韌，推介丸雞貝白湯拉麵、煙燻黑椒豚骨拉麵等。

2006年於東京新宿創立，連續五年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮。（相片來源：konjikihototogisuhk@IG）

金色不如帰 （非禁區）

位置：一號客運大樓, 抵港層（L5）接機大堂

營業時間：7am-11pm

機場新餐廳3. 牧羊少年咖啡館 （非禁區）

新開的牧羊少年咖啡館機場分店，以「舊文化，新呈現」為主題，電車綠為色調，裝修融合香港傳統文化元素如通花鐵閘、龍鳳木雕等，營造出懷舊氛圍。新店除了保留原有的餐單，亦帶來機場限定的本地糖水創意咖啡系列，包括：紅豆沙沙、合桃物語、芝麻開門及楊枝甘露等，無論港式早餐、招牌Brunch還是創意本地糖水咖啡都一樣滿足各位旅客。

新開的牧羊少年咖啡館機場分店，以「舊文化，新呈現」為主題。（相片來源：thealchemistcafehk@IG）

以電車綠為色調，裝修融合香港傳統文化元素如通花鐵閘、龍鳳木雕等，營造出懷舊氛圍。（相片來源：thealchemistcafehk@IG）

牧羊少年咖啡館 （非禁區）

位置：一號客運大樓抵港層（第五層）接機大堂A

營業時間：7am-12mn

機場新餐廳4. Urban Coffee Roaster

Urban Coffee Roaster為本地精品咖啡品牌，創辦人之一Gary Au先後贏得「香港咖啡調酒大賽」、「香港咖啡師大賽」，並在2025年「世界咖啡調酒大賽」中取得全球第6名。其咖啡豆每星期在自家廠房新鮮烘焙，務求釋放咖啡豆最佳的風味和香氣，除了提供各式各樣的精品咖啡，還有烘焙酥點、蛋白質奶昔以及機場限定的自家製咖啡菠蘿油，可在店內享用，還能外帶！

Urban Coffee Roaster為本地精品咖啡品牌。（相片來源：Urban Coffee Roaster@Facebook）

店內提供各式各樣的精品咖啡，還有烘焙酥點、蛋白質奶昔以及機場限定的自家製咖啡菠蘿油，可在店內享用，還能外帶！（相片來源：Urban Coffee Roaster@Facebook）

Urban Coffee Roaster（禁區）

位置：一號客運大樓 離港層 (L6)

營業時間：6am-11pm

機場新餐廳5. NUTTEA（非禁區）

NUTTEA機場店於今年6月26日開幕，位於接機大堂、7-11、Delifrance旁邊，推出多杯機場限定飲品，包括黑糖珍珠堅果奶蓋奶茶、黑糖珍珠朱古力堅果奶蓋奶茶、宇治抹茶開心果奶蓋茶等，還特設零售專區售賣腰果、綜合堅果、堅果醬以及鎖匙扣等。

NUTTEA機場店於今年6月26日開幕。（相片來源：nuttea_hongkong@IG）

宇治抹茶開心果奶蓋茶（相片來源：nuttea_hongkong@IG）

NUTTEA（非禁區）

位置：接機大堂，商店5T052號

營業時間：7am-11pm

10大通宵營業餐廳推介

無論大家坐紅眼機離港或到港，都想在上機前或落機後在機場醫肚，香港國際機場就有十間24小時營業餐廳，選擇出奇地豐富，中、日、韓式不特止，還有多間米芝蓮推介餐廳，包括一星的都爹利會館、必比登推介的莆田及正斗粥麵專家，是一個相當高質的宵夜呢！

機場24小時營業餐廳1. 都爹利會館（禁區）

位置：離港層（L7）離境（南）後美食廣場（禁區）

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳2. 敏華冰廳（禁區）

位置：離港層（L6）近11號登機閘口（禁區）

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳3. Bari-Uma (霸嗎拉麵) & SinsaEat Korean Kitchen （禁區）

位置：離港層（L7）離境（南）後美食廣場

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳4. Gordon Ramsay Plane Food To Go （禁區）

位置：離港層（L7）離境（南）後美食廣場

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳5. 滿泰（禁區）

位置：離港層（L7）離境（北）後美食廣場

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳6. 莆田（禁區）

位置：離港層（L7）離境（北）後美食廣場

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳7. 正斗粥麵專家 （禁區）

位置：離港層（L7）離境（北）後美食廣場

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳8. 鴻福堂 （非禁區）

位置：離港層（L7）F行段後

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳9. 阿鴻小吃（非禁區）

位置：抵港層（L5）接機大堂

營業時間：24小時

機場24小時營業餐廳10. 麥當勞（禁區）+（非禁區）

位置：離港層（L6）近11號登機閘口離港層（禁區）/ （L8）近F行段（非禁區）

營業時間：24小時

禁區內的24小時營業麥當勞，鄰近11號登機閘口。（相片來源：Yahoo Travel Hong Kong)

3間機場早餐店推介

機場內大部份餐廳都是早上6-7點開業，如果超早機又不想吃24小時餐廳，以下3間餐廳分別於凌晨5點及5點半開業，當中%ARABICA及美心MX位於禁區內，can.teen則在非禁區，無論清晨離境及抵港都能享用。

機場早餐店1. %ARABICA（禁區）

位置：離港層（L6）近10號登機閘口

營業時間：5am-9pm

%ARABICA（相片來源：Hong Kong International Airport 香港國際機場@Facebook）

機場早餐店推介2. 美心MX（禁區）

位置：中場客運廊離港層（L6）近201至230號登機閘口（禁區）

營業時間：5:30am-11pm

機場早餐店推介3. can.teen（非禁區）

位置：離港層（L7）F行段後

營業時間：5:30am-11pm

其他人氣餐飲推介

除了以上新開、早餐、宵夜的選擇，一般時段到達機場，亦可以留意以下5間人氣度甚高的餐飲店，有台式、西式、日式以及甜品，總有一款適合大家胃口。

人氣餐飲店推介1. GELATO COMBO （禁區）

位置：離港層（L7）離境（北）後區域

營業時間：9am-11pm

人氣餐飲店推介2. Lady M New York（禁區）

位置：離港層（L7）離境（南）後區域

營業時間：7am-11:30pm

人氣餐飲店推介3. INTERVALS天際酒吧及餐廳（禁區）

位置：離港層（L9）天際走廊

營業時間：7am-2am

INTERVALS 天際酒吧及餐廳（相片來源：Hong Kong International Airport 香港國際機場@Facebook）

人氣餐飲店推介4. 鮨孝 （禁區）

位置：離港層（L7）離境（南）後美食廣場

營業時間：6am-8:30pm

人氣餐飲店推介5. 阿元來了 – 機場（禁區）

位置：離港層（L6）近28號登機閘口

營業時間：7am-11pm

阿元來了（相片來源：Hong Kong International Airport 香港國際機場@Facebook）

更多相關文章：

機場離境稅加價67%！十一國慶起生效 這幾種人可豁免收費

巨型Labubu現身香港機場？9月22日起限時打卡熱點登場

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

機場2號客運大樓明年啟用廉航登機位！哪15間航空公司要遷往？T2航廈有甚麼餐廳？

香港機場貴賓室地圖｜一文睇清貴賓室位置、入場條件、收費 24小時開放Lounge是這間？

機場2號客運大樓明年啟用廉航登機位！哪15間航空公司要遷往？T2航廈有甚麼餐廳？

香港機場親子設施地圖｜一文睇清嬰兒室/沖奶熱水機/BB車租用服務 小朋友放電遊戲設施在這幾個閘口

特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求

你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？

香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場

外遊必備｜順豐行李託運服務限時7折優惠！上門收行李兼辦登機手續 機場直接入閘/落機取行李