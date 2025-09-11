中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場
香港機場近年非常積極推廣本地旅遊業，除了舉辦展覽表演外，更大搞活動，包括由即日起的「免費中轉遊」！轉機旅客只要在香港停留超過7小時，就可參加由Trip.com提供的「免費中轉遊」，可以走出機場，不用計劃、輕輕鬆鬆就可以親身感受香港的地道文化與璀璨夜景。
中午拜黃大仙 傍晚維港夜景
外國不少機場都為中轉旅客提供短時間的小旅行，香港國際機場近日宣布跟Trip.com合作提供「免費中轉遊」，設有2條路綫，按時間劃分，全程由英文導遊陪同。中午出發的路線，時間為12pm至4pm，會安排旅客前往黃大仙祠與深水埗北河街，黃大仙祠香火鼎盛，不少人慕名而來求籤問運，之後轉往深水埗北河街，一探香港老社區的日常面貌，感受街坊文化與地道小店的魅力。傍晚團則主打香港的夜景與文化氛圍，由5:30pm至9:30pm，行程包括西九文化區與尖沙咀星光大道，欣賞維港的燈火輝煌，更可在星光大道上跟李小龍與梅艷芳的銅像打卡。
12月再推郊遊團 14日前即可預約
香港機場管理局表示，今年12月將推出第三條「免費中轉遊」路線，預計前往迪欣湖與馬灣村，主打自然與離島風情。屆時旅客將有更多選擇，無論喜歡都市文化或自然景觀，都能在轉機期間一探香港魅力。要參加免費中轉遊，旅客需經香港國際機場轉機，而且航班中轉時間相距超過7小時。至於預約參加可以在參加日期最多14天前網上預約，又或前往香港國際機場服務櫃檯登記，參加名額根據實際情況而定。
香港機場免費中轉遊
網址：按這裡
