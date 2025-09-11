香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場

香港機場近年非常積極推廣本地旅遊業，除了舉辦展覽表演外，更大搞活動，包括由即日起的「免費中轉遊」！轉機旅客只要在香港停留超過7小時，就可參加由Trip.com提供的「免費中轉遊」，可以走出機場，不用計劃、輕輕鬆鬆就可以親身感受香港的地道文化與璀璨夜景。

轉機旅客只要在香港停留超過7小時，就可參加由Trip.com提供的「免費中轉遊」。（getty images）

中午拜黃大仙 傍晚維港夜景

外國不少機場都為中轉旅客提供短時間的小旅行，香港國際機場近日宣布跟Trip.com合作提供「免費中轉遊」，設有2條路綫，按時間劃分，全程由英文導遊陪同。中午出發的路線，時間為12pm至4pm，會安排旅客前往黃大仙祠與深水埗北河街，黃大仙祠香火鼎盛，不少人慕名而來求籤問運，之後轉往深水埗北河街，一探香港老社區的日常面貌，感受街坊文化與地道小店的魅力。傍晚團則主打香港的夜景與文化氛圍，由5:30pm至9:30pm，行程包括西九文化區與尖沙咀星光大道，欣賞維港的燈火輝煌，更可在星光大道上跟李小龍與梅艷芳的銅像打卡。

廣告 廣告

12nn至4pm的路線，安排旅客前往黃大仙祠與深水埗北河街。（官方圖片）

5:30pm至9:30pm，行程包括西九文化區與尖沙咀星光大道。（官方圖片）

12月再推郊遊團 14日前即可預約

香港機場管理局表示，今年12月將推出第三條「免費中轉遊」路線，預計前往迪欣湖與馬灣村，主打自然與離島風情。屆時旅客將有更多選擇，無論喜歡都市文化或自然景觀，都能在轉機期間一探香港魅力。要參加免費中轉遊，旅客需經香港國際機場轉機，而且航班中轉時間相距超過7小時。至於預約參加可以在參加日期最多14天前網上預約，又或前往香港國際機場服務櫃檯登記，參加名額根據實際情況而定。

中轉遊服務櫃檯位於一號客運大樓抵港層（第五層）轉機櫃檯E1 登記 （機場禁區内辦理入境手續前位置）。（官方圖片）

於一號客運大樓接機大堂A（第五層）櫃檯A03及A04集合 （非禁區）亦有櫃檯。（官方圖片）

香港機場免費中轉遊

網址：按這裡

更多相關文章：

大阪平機票優惠只要$399！連稅包23KG行李 把握機會計劃日本紅葉、聖誕節旅行

日本平機票優惠｜飛北海道札幌$1,399連稅包23KG寄艙行李，年尾睇紅葉/聖誕燈飾/滑雪

北海道札幌蟹料理餐廳推介！7道菜包任飲只需$189/老字號蟹專門店直營/活蟹解剖Show

2025年歐洲最受歡迎的15個城市！18萬讀者票選，巴黎、倫敦榜上無名？

機票優惠｜哈爾濱來回機票連稅一口價$599！9.12 9pm開搶！不限航空公司、包23KG行李、12月31日前出發！

Trip.com大派旅遊優惠｜訂機票、酒店、旅遊團激減$999！內地旅遊團、高鐵車票低至$1

首爾好去處｜9月盛事首爾世界煙火節！門票$159起、漢江公園觀賞攻略 附酒店推介

清邁酒店優惠｜清邁尼曼慕斯酒店只要$199！鄰近Think Park、One Nimman，距離機場不到30分鐘車程

泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區

Trip.com平機票訂購攻略｜台北/曼谷/大阪/札幌/哈爾濱來回機票連稅$99起、包寄艙行李

澳洲自由行2025｜新手必看簽證、自駕、App攻略：一文看懂10大必備資訊

新加坡航空限時優惠 香港直飛新加坡港幣$1,930起！