香港機場推出免費工作坊！DIY麻雀彩繪／馬賽克杯墊／電話掛飾極富香港特色｜即睇地點／時間／報名方法

平時在香港國際機場候機離港，大家如何打發時間呢？除了飲飲食食，今個1月還可以參加4大充滿香港文化特色的DIY工作坊，包括麻雀彩繪、馬賽克杯墊、電話掛飾以及咖啡渣回收擴香石，完成品可以直接帶走，費用全免，立即看看工作坊特色、舉辦地點、時間及報名方法！

4大免費工作坊 充滿香港文化特色

繼12月的涼茶包DIY草本茶工作坊，香港國際機場推出多個充滿香港文化特色的免費工作坊，2026年1月18日或之前有麻雀填色、馬賽克杯墊，2026年1月19日至1月31日有電話掛飾、咖啡渣回收擴香石，一眾網民表示工作坊做法簡單，約10至15分鐘即可完成，不怕趕不上飛機，成品打卡度亦相當高。舉辦地點位於一號客運大樓離港層（L6）近32及34號登機閘口，屬禁區內範圍，留意工作坊不設預約，大家需於每個工作坊舉辦時段現場報名，名額有限，先到先得，活動亦講明實際狀況以現場安排為準。立即往下看看4大工作坊特色：

舉辦地點位於一號客運大樓離港層（L6）近32及34號登機閘口，屬禁區內範圍，場地設計成巨型行李箱。（圖片來源：香港國際機場＠小紅書）

1. 麻雀彩繪工作坊

參加者可親手挑選喜愛圖案，5種圖案包括電車、中銀大廈、香港會展中心等，根據個人喜好在麻將牌上填色，完成後附送獨立包裝袋防止染色，極有紀念價值！

麻雀彩繪工作坊

時間：每日上午11時至中午12時／下午12時30分至下午1時30分

日期：即日起至2026年1月18日

參加者可親手挑選喜愛圖案，5種圖案包括電車、中銀大廈、香港會展中心等。（圖片來源：香港國際機場＠小紅書）

完成後附送獨立包裝袋防止染色，極有紀念價值！

2. 馬賽克杯墊工作坊

先選一個黑色或白色的底盤，在盤上塗膠水及貼上馬賽克小磚，最後貼上自選的地名，共有7種選擇包括中環、銅鑼灣、香港、機場、旺角、九龍及尖沙咀，拼貼出標誌性港鐵站。

馬賽克杯墊工作坊

時間：每日下午3時30分至下午4時30分／下午5時至下午6時

日期：即日起至2026年1月18日

7種地名可選包括中環、銅鑼灣、香港、機場、旺角、九龍及尖沙咀，拼貼出標誌性港鐵站。（圖片來源：香港國際機場＠小紅書）

3. 咖啡渣回收擴香石工作坊

用%Arabica供應的咖啡渣作為材料，在濃郁咖啡香中動手做擴香石，滿有環保意義！

咖啡渣回收擴香石工作坊

時間：每日上午11時至中午12時／下午12時30分至下午1時30分

日期：2026年1月19日至2026年1月31日

用%Arabica供應的咖啡渣作為材料。（圖片來源：香港國際機場＠小紅書）

4. 手機掛飾工作坊

自選喜愛的珠子，以及富香港特色的吊飾如熊貓、的士、菠蘿油、彩虹站等，即可串成獨一無二的手機掛飾。

手機掛飾工作坊

時間：每日下午3時30分至下午4時30分／下午5時至下午6時

日期：2026年1月19日至2026年1月31日

手機掛飾工作坊串成獨一無二的手機掛飾。（圖片來源：香港國際機場＠小紅書）

可自選富香港特色的吊飾如熊貓、的士、菠蘿油、彩虹站等。（圖片來源：水果媽Stella＠小紅書）

